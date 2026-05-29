Elezioni Comunali Reggio Calabria 2026, tutti i voti dei 630 candidati: una giovane eletta con 400 preferenze, i big fuori con 950! I più votati, gli esclusi e i beffati | ELENCO COMPLETO

Concluso il weekend lungo elettorale, terminato l’altrettanto lungo lunedì dello spoglio, il day after sarebbe stato dedicato a tirare le somme. Peccato che le sezioni caricate sul sito del Comune si siano fermate a 190 su 196. E quindi, tutto rimandato al giorno seguente, poi l’altro ancora, le sezioni sono diventate 192, poi 195 e finalmente quest’oggi, venerdì 29 maggio, Reggio Calabria ha potuto scoprire, dopo una lunga e polemica attesa, i risultati conclusivi delle preferenze espresse per ogni candidato al Consiglio Comunale.
Oltre i pronostici il successo del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro, record storico per lui. Il candidato di centrodestra è stato trainato al 65.6% dalle liste Forza Italia (5 seggi), Cannizzaro Sindaco (5 seggi), Fratelli d’Italia (4 seggi), Reggio Futura (3 seggi), Lega (2 seggi), Alternativa Popolare (2 seggi), Noi Moderati (1 seggio), Insieme si può (1 seggio), Azione con Calenda (1 seggio), mentre sono rimaste a secco di seggi Reggio Protagonista e UDC. Scoppola clamorosa per il centrosinistra che paga 12 anni di buio targati Falcomatà. Il voto dei cittadini è nettissimo: 24.7% a Battaglia. Il PD prende 3 seggi; 1 a testa per La Svolta, AVS, Reset e Avanti-Psi-Italia Viva-PRI-Casa Riformista; 0 per Battaglia Sindaco. Fuori dal Consiglio Comunale Lamberti Castronuovo e Pazzano.
Le curiosità delle elezioni comunali di Reggio Calabria 2026
Guardiamo insieme alcuni dati interessanti delle Elezioni Comunali di Reggio Calabria 2026 con classifiche e curiosità del voto reggino.
La top 10 dei più votati di tutte le liste
La top 10 dei candidati più votati è monopolizzata dal centrodestra con un en plein. Il candidato al Consiglio Comunale più votato è stato Antonino Caridi della Lega che è anche il più votato della maggioranza. Completano il podio Antonino Maiolino di Forza Italia e Demetrio Marino di Fratelli d’Italia a rappresentare l’intero governo nazionale.
Menzione d’onore per Marcantonino Malara, il più votato dell’opposizione, che resta fuori dalla top 10 nonostante i 1.204 voti presi e batte di un soffio Demetrio Delfino (AVS), secondo tra i più votati nella sinistra con 1.164 preferenze.
- Nino CARIDI — 1.912 voti — LEGA
- Tonino MAIOLINO — 1.621 voti — FORZA ITALIA
- Demetrio MARINO — 1.573 voti — FRATELLI DI ITALIA
- Luisa CURATOLA — 1.475 voti — REGGIO FUTURA
- Paolo BILARDI — 1.364 voti — CANNIZZARO SINDACO
- Marco PARISI — 1.348 voti — REGGIO FUTURA
- Serena MANGANO — 1.328 voti — FRATELLI DI ITALIA
- Nicola Zera FALDUTO — 1.276 voti — CANNIZZARO SINDACO
- Federico MILIA — 1.273 voti — FORZA ITALIA
- Giuseppe DE BIASI — 1.241 voti — LEGA
La top 10 dei candidati più votati rimasti fuori dal Consiglio Comunale
Nella top 10 dei più votati rimasti fuori troviamo Rocco Lascala che ha battagliato con Nino Zimbalatti per giorni, potremmo dire, viste le lungaggini nel disvelamento dei voti sul sito del Comune, per l’ultimo posto in consiglio. Paris e Romeo sono i due scottati di Noi Moderati e Reggio Futura. Pasquale Imbalzano resta fuori nella fortissima lista di Forza Italia. Poi un quartetto di scottati in casa PD: l’ormai finanziere Paolo Brunetti, l’ex assessore al welfare Anna Nucera, Antonio Ruvolo (e il mistero del gabinetto) e l’ex presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra. Angela Campolo nella forte lista Cannizzaro Sindaco e Giuseppe Cuzzocrea, che ha perso la sfida con Quartuccio, completano la classifica.
- Rocco LASCALA — 984 (Forza Italia)
- Nicola PARIS — 946 (Noi Moderati)
- Daniele ROMEO — 930 (Reggio Futura)
- Pasquale IMBALZANO — 861 (Forza Italia)
- Paolo BRUNETTI — 815 (PD)
- Anna NUCERA — 782 (PD)
- Antonio RUVOLO — 752 (PD)
- Vincenzo MARRA — 735 (PD)
- Angela CAMPOLO — 680 (Cannizzaro Sindaco)
- Pino CUZZOCREA — 658 (Casa Riformista)
Gioie e beffe
Gioisce sicuramente Miriam Carmine Pitasi, che con 422 voti è diventata il candidato al Consiglio Comunale eletto con il minor numero di preferenza, comunque bastate, nella lista Insieme si può (che come da nome ha raccolto, tutta insieme, abbastanza preferenze) a garantirle un seggio. Una beffa invece per Nuccio Azzarà che, per dinamiche opposte, nonostante le 510 preferenze, non è entrato in Consiglio Comunale poiché la lista civica a sostegno del Centrodestra Reggio Protagonista non ha raccolto alcun seggio.
Tutti i voti di preferenza dei 630 candidati di tutte le liste delle Elezioni Comunali di Reggio Calabria 2026
Coalizione di centrodestra con Francesco Cannizzaro sindaco
Forza Italia (5 seggi)
- Antonino MAIOLINO (detto Tonino) — 1621 √ Eletto
- Federico Andrea MILIA (detto Melia detto Milea) — 1273 √ Eletto
- Giuseppe ERACLINI — 1159 √ Eletto
- Paolo PAVIGLIANITI — 1100 √ Eletto
- Antonino ZIMBALATTI (detto Nino) — 989 √ Eletto
- Rocco LASCALA — 984
- Pasquale IMBALZANO — 861
- Vincenzo ALBANESE — 583
- Sonia MORABITO — 544
- Maria Carmela FEDERICO (detta Marika) — 542
- Antonia POSTORINO (detta Antonella) — 499
- Silvia CALLEGARI — 475
- Maria Daniela MUSARELLA — 423
- Giovanna D’AGOSTINO — 400
- Santa PELLICANO — 296
- Concetta ROMEO — 270
- Tiziana Eleonora FILOCAMO — 231
- Carmen POLITO — 177
- Fortunata RAFFA — 172
- Francesca PIZZI — 125
- Fabienne MARINO — 122
- Concettina BATTAGLIA (detta Cetty) — 101
- Eleonora MACHEDA — 82
- Bruno ZAPPIA — 82
- Santa Agata Rosaria MULTARI (detta Santa) — 78
- Teresa PRATICO’ — 76
- Domenico Francesco COZZUPOLI — 42
- Antonio PAOLILLO — 35
- Rosamaria SORRENTI — 35
- Antonia CARACCIOLO — 27
- Francesca Laura FERRARA — 27
- Maria QUARTARONE — 1
Cannizzaro Sindaco (5 seggi)
- Paolo BILARDI — 1364 √ Eletto
- Nicola Zera FALDUTO — 1276 √ Eletto
- Fabio Giuseppe COLELLA — 1034 √ Eletto
- Manuela IATI’ — 950 √ Eletto
- Stefano Maria VILASI — 911 √ Eletto
- Angela CAMPOLO — 680
- Lucio MASOTTINI — 636
- Antonino Maria MARCIANO’ (detto Nino) — 615
- Francesco MALARA (detto Ciccio) — 600
- Demetrio Francesco MORABITO (detto Mimmo) — 528
- Francesca MOSCATO — 517
- Vincenzo MARRARI (detto Enzo detto Marrara) — 509
- Filomena PRIOLO (detta Emy) — 493
- Claudia MODAFFERI — 429
- Grazia IRACA’ — 328
- Antonino Alessandro NERI (detto Nino) — 297
- Antonia VENTURA — 279
- Angela Maria FEDERICO — 220
- Giovanna BARRECA — 219
- Consolata PUTORTI’ — 198
- Vincenzo BARILLA’ — 193
- Bruno SICLARI — 182
- Rosanna MELISSARI — 180
- Francesco BASILE ROGNETTA — 164
- Caterina GIUSTRA — 162
- Fortunato ALTOMONTE (detto Dino) — 151
- Domenico COMANDE’ — 148
- Rocco CHIZZONITI — 143
- Mattea Angela MARINO (detta Angela) — 133
- Amelia Eva CUGLIANDRO — 72
- Vittorio MESSINEO — 66
- Pasquale CRUCITTI — 63
Fratelli d’Italia (4 seggi)
- Demetrio MARINO — 1573 √ Eletto
- Serena Antonia MANGANO — 1328 √ Eletta
- Giuseppe BILARDI — 1122 √ Eletto
- Daniela DE BLASIO (detta Deblasi o Dibiasi o Debiasi) — 910 √ Eletta
- Ramona Angela CALAFIORE — 633
- Riccardo LATELLA (detto Ric o Ricca) — 618
- Erminia PRESENTINO (detta Romanella) — 574
- Nicola Antonio MALASPINA — 546
- Guido RULLI — 516
- Luigi DATTOLA (detto Luigione) — 516
- Giuseppe GUARNACCIA — 461
- Francesco GERMANO’ — 412
- Vittoria BORZUMATI — 291
- Natale PRATICO’ — 285
- Daniela Fortunata NUCERA — 264
- Valerio POLITI (detto Polito) — 257
- Antonino Carlo FAZIO — 189
- Ivano NASSO — 182
- Marcello MORACE — 171
- Domenico SICLARI — 162
- Giuseppe NESCI — 142
- Michela ALAMPI — 136
- Francesca RAVENDA — 128
- Demetrio ABATE (detto Abbate o Labate) — 104
- Federica POSTORINO — 83
- Debora CACCAMO — 62
- Giulia ROMEO — 56
- Simona AIELLO — 47
- Roberta PALUMBO — 8
- Giuseppina Emanuela BONSIGNORE — 4
- Antonino BARBARO — 2
- Laura Fausta SCHIAVONE — 2
Reggio Futura (3 seggi)
- Filomena Marialuisa CURATOLA (detta Luisa) — 1475 √ Eletta
- Marco PARISI — 1348 √ Eletto
- Filomena IATI’ (detta Mena) — 1140 √ Eletta
- Daniele ROMEO — 930
- Massimo LABATE — 540
- Gaetano MASSARA — 527
- Antonino CARATOZZOLO — 512
- Giovanni SANFILIPPO (detto San Filippo – S. Filippo) — 478
- Bruno BAGNATO — 418
- Saverio Giuseppe LAGANA’ — 398
- Margherita TRIPODI — 346
- Rocco BASILE — 335
- Mariano Pasquale BARBALACE — 239
- Vincenzo SURACE — 228
- Mariateresa BATTAGLIA — 216
- Luigi CATALANO — 193
- Patrizia Donatella SICARI — 166
- Sabrina SORBO — 160
- Antonella GIRASOLE — 119
- Saveria FRASCHINI (detta Serenella) — 77
- Rosa RICCIARDI — 74
- Daniela ALIQUO’ — 73
- Mariella VIZZARI — 50
- Nadia Gabriella NICOLO’ — 49
- Franco BARILLA’ — 45
- Giuseppe BRANCA — 45
- Francesco MANDAGLIO — 44
- Antonino DE GIROLAMO — 35
- Nicola Maria ILACQUA — 31
- Valentina CARAVELLO — 30
- Giovanni PALERMO — 17
- Maristella MILONE — 6
Lega (2 seggi)
- Antonino CARIDI (detto Nino) — 1912 √ Eletto
- Giuseppe DE BIASI — 1241 √ Eletto
- Maria NUCERA (detta Mariella) — 570
- Vanessa COLICA — 570
- Erminia Carmela MESIANI MAZZACUVA (detta Erminia) — 548
- Martina GRENZI — 493
- Antonia CONDEMI — 435
- Armando NERI — 426
- Carmelo CAMPOLO — 303
- Cosimo Maria Vittorio SPANO’ — 263
- Maria IERACITANO — 222
- Alessandro SORGONA’ (detto Sascha detto Sasca) — 202
- Francesco MARCIANO’ — 191
- Domenica NICOLO’ (detta Nicky) — 183
- Anna Maria CASILE — 149
- Antonino Vincenzo SQUILLACI — 145
- Tito Francesco GALTIERI — 138
- Sara Grazia TRAMONTANA — 134
- Giuseppe QUATTRONE — 70
- Antonia Natascia POSCA — 70
- Cinzia Maria Carmela RAVESE — 62
- Caterina SIVIGLIA — 60
- Iolanda MERCURI — 44
- Maria CONDELLO — 41
- Salvatore CALABRO’ — 31
- Romana TRIPEPI — 30
- Domenico SIDARI — 27
- Vittoria COMBERIATI — 20
- Laura SARACENO — 18
- Domenico Maria NOTO — 16
- Teresa FORO — 11
- Mila ZOCCALI — 1
Alternativa Popolare (2 seggi)
- Massimo Antonino RIPEPI (detto Tripepi) — 1050 √ Eletto
- Emiliano IMBALZANO — 969 √ Eletto
- Vincenzo Roberto LEO — 625
- Patrizia D’AGUI’ — 306
- Paolo GATTO — 286
- Francesco STILLITTANO — 261
- Margherita Simona ISABELLA — 247
- Paolo SCOPELLITI — 183
- Michaela Claire MINNITI — 173
- Maria Giovanna FERRO (detta Vania) — 141
- Letterio ZAPPIA (detto Lillo) — 127
- Elisa Maria MALLAMACE — 123
- Ersilia ANDIDERO — 100
- Bruno FALCOMATA’ — 93
- Maria SCARAMOZZINO — 74
- Giovanna Immacolata BARCELLA — 56
- Francesco TRAPANI — 45
- Emilio Francesco DE PAOLI — 44
- Angela Irene PRINCIPATO — 41
- Carmela IACONIS (detta Carmen) — 39
- Teresa CHIRICO — 27
- Elena BISACCHI — 25
- Eleonora FILOCAMO — 24
- Maria Letizia ROMEO — 23
- Antonia Grazia DROMMI — 21
- Danila LOGOTETA — 11
- Antonella Angela Mara BOZ — 7
- Bruno MARINO — 4
- Giovanna Miriam CARISTI — 2
- Gaia MANCINI — 2
- Emilio TRAMONTANA — 2
- Antonio PERNI — 1
Noi Moderati (1 seggio)
- Mario CARDIA — 1083 √ Eletto
- Nicola PARIS — 946
- Giuseppe D’ASCOLI (detto D’Ascola) — 350
- Giuseppina NOCERA (detta Giusy Nucera) — 260
- Giuseppe SOFI — 242
- Maria Paola DALMAZIO — 210
- Domenico CICCIU’ — 201
- Erica Norina MAIONE — 170
- Fabiana VENEZIA — 137
- Laura CARERE — 120
- Maria Luisa SCAFARIA — 103
- Valeria SGRO’ — 92
- Nela Petruta DIODATI (detta Maria) — 87
- Antonino MORABITO — 82
- Rosario CORSARO — 75
- Silvana MARRAPODI — 49
- Antonio LUPPINO — 45
- Liliana MALAVENDA — 38
- Angela Lucia TAMIRO — 34
- Alessandro TRIPODO — 27
- Pasquale Emmanuel PELLICANO’ — 26
- Ugo DAVID — 25
- Domenica SURACE — 23
- Mariapia VITAGLIANO — 11
- Barbara COLAZZA — 9
- Michela GERMANO’ — 8
- Pasquale MORABITO — 6
- Alessia MUSARELLA — 6
- Caterina Francesca FALDUTO — 5
- Simona Ferdinanda FALDUTO — 4
- Giuseppe SCULLI — 4
- Rosario GALLUCCIO — 2
Insieme si può (1 seggio)
- Carmine Miriam PITASI — 422 √ Eletta
- Giuseppe BARBARO — 392
- Sebastiano D’AMICO (detto Nuccio) — 372
- Giuseppe SCUNCIA (detto Jo) — 282
- Filippo BELLANTONI — 251
- Angela Carmela TRIPODI — 230
- Domenico TRIPODI (detto Mimmo) — 216
- Giuseppe ALTOBRUNO — 213
- Aurelio Nicola GUARNACCIA — 205
- Simona TRIPODI (detta Simona) — 182
- Roberta NUNNARI — 165
- Mario SIVIGLIA — 149
- Adelaide Maria FALCONE — 143
- Francesco RECUPERO (detto Franco) — 123
- Maria Teresa FEMIA — 98
- Giovanna ARGENTINO (detta Mazzitelli) — 97
- Luigi GIORDANO — 90
- Antonino Fabio PLACANICA — 90
- Maria Schantal CANNISTRA’ — 70
- Ilenia LENTO — 51
- Carolina MUSICO’ — 46
- Fortunato Oronzo SERIO (detto NanÃ ) — 37
- Rocco MARCIANO’ — 21
- Antonino VADALA’ (detto Nino) — 14
- Olga Tiziana GIOVANNINI — 11
- Greta BUDA — 9
- Valentina SANTAGATI — 9
- Mario GIGLIO — 0
- Azzurra TIGANI — 0
- Nadia Teresa VIGLIANTE — 0
- Concetta ZARA’ — 0
Azione (1 seggio)
- Gianluca CALIFANO — 830 √ Eletto
- Giuseppe LOMBARDO — 222
- Andrea MALARA — 214
- Leandra STILLITANO — 214
- Antonella MORABITO — 165
- Carmelina PANGALLO (detta Carmen) — 160
- Pasquale AMBROGGIO — 145
- Maria Angela PLACIDO — 109
- Vanessa CUTRUPI — 104
- Maria MARCIANO’ (detta Mariella) — 85
- Angelina STILLISANO — 75
- Anna Maria RISO — 58
- Raffaella ROMEO — 58
- Lidia Domenica BIACCA — 57
- Naima DOURAIBI — 55
- Alessia FICARA — 45
- Vincenzo Gianluca DELFINO — 38
- Maria Pia Antonella GUARNA — 31
- Claudia Enrica MESSINA — 27
- Francesco SPANO’ — 27
- Maria TOMASELLO — 26
- Andrea Benito LA CAVA — 23
- Maria CUZZOLA — 21
- Annunziata FURULI — 12
- Doina Cleopatra OPREA — 9
- Fabrizio CREA — 8
- Diego MEDURI — 6
- Luigi Davide FOTI — 5
- Cosimo GIACELI — 4
- Rosanna Emilia FERLITO — 0
- Domenico MINOLITI — 0
Reggio Protagonista
- Annunziato AZZARA’ (detto Nuccio) — 510
- Giuseppe PINTO (detto Peppe) — 283
- Sabrina MARTORANO — 271
- Antonino Pietro ROMEO — 244
- Concettina SICILIANO (detta Titty) — 124
- Giovanni DI BELLA — 93
- Annamaria MUSOLINO — 76
- Valentina Maria LACAVA — 74
- Ilenia MARTINO — 74
- Stefania PIRRELLO — 60
- Maria Antonina CALABRO’ — 32
- Attilio Salvatore CARAVELLI — 24
- Anthony GULLI’ — 24
- Gianluigi TRIOLO (detto Gigi) — 23
- Carmela ZOCCALI (detta Carmen) — 23
- Vincenza GAETA (detta Enza) — 20
- Gaetano LABOCCETTA — 13
- Giovanni NICOLO’ — 13
- Erminio CIANCIOLO — 12
- Domenico CUTRUPI — 12
- Manila FALDUTO — 12
- Liudmyla MAKSYMENKO (detta Mila) — 12
- Antonino CUZZOLA — 10
- Marcella MAZZUCA — 9
- Domenico CARACCIOLO (detto Mimmo) — 8
- Antonio TRIPODI — 6
- Alfredo Maria Marcello MORACE — 5
- Consolato PORCINO — 5
- Maurizio ALBANESE — 4
- Giuseppe GAROZZO — 4
- Elisa Lucrezia SOTTILARO — 2
- Gianluca MANGIOLA — 0
UDC
- Antonio SAPONE — 222
- Rosa Maria PERRONE (detta Rosy) — 170
- Aldo DE CARIDI — 80
- Danilo Antonio MARINO — 71
- Danila Roberta PALUMBO — 64
- Paolo ZAGARELLA — 49
- Giovanna ZINDATO — 47
- Rosa VECCIA (detta Rosilita) — 41
- Giuseppe NICOLO’ — 34
- Rosamaria LASCALA — 29
- Francesco GERMANO’ — 25
- Domenico Giovanni Bruno CORDOVA — 16
- Antonino Giuseppe MANGIOLA — 16
- Salvatore D’AMICO — 15
- Maddalena ROMANO — 15
- Giovanna Maria SARICA — 14
- Annunziato RIZZOTTO — 11
- Giuseppe CARISTENA — 6
- Anna CIMAROSA — 5
- Martina CIANFANO — 3
- Vittorio CLEMENO — 3
- Giulia BONFIGLIO — 1
- Grazia Antonia CARBONE — 1
- Letizia IARIA — 1
- Giuseppina PIRILLO — 1
- Antonio ROSSELLI — 1
- Gianluca GALLO — 0
- Giancarlo LABOZZETTA — 0
- Mani NERI — 0
- Paolo NUCERA — 0
- Fabio CRUPI — 0
Coalizione centrosinistra con Mimmetto Battaglia candidato sindaco
Partito Democratico (3 seggi)
- Marcantonino MALARA (detto Nino) — 1204 √ Eletto
- Giuseppe MARINO — 1042 √ Eletto
- Carmelo VERSACE — 1017 √ Eletto
- Paolo BRUNETTI — 815
- Lucia Anita NUCERA in MAISANO (detta Anna, Nucara, Nocera) — 782
- Antonio RUVOLO — 752
- Vincenzo MARRA — 735
- Eleonora Maria Pia MEGALE — 532
- Francesco Orlando BARRECA (detto Franco) — 526
- Angela MARTINO — 434
- Anna Maria BRIANTE — 425
- Margherita AZZARA’ — 388
- Maria Antonietta ROSITANI — 277
- Roberto DIANO — 206
- Valeria BORRUTO — 203
- Irene Patrizia IELO — 95
- Vincenza QUATTRONE — 93
- Giovanna MODAFFERI — 54
- Simona MAFRICI — 52
- Manuela LACARIA — 43
- Aida FIUMARA — 29
- Annamaria GRECO — 15
- Giuseppe TRIOLO — 15
- Emilio MINNITI — 13
- Maria BELLINI — 12
- Maria AMADDEO — 8
- Francesco ARFUSO — 8
- Carmela CAMINITI — 6
- Anna Maria Pia ARDITO — 4
- Christine MONTICELLI (detta Romeo) — 4
- Nicola NETO — 4
- Francesca COSTANTINO — 1
La Svolta (1 seggio)
- Carmelo ROMEO — 908 √ Eletto
- Filippo BURRONE — 550
- Francesco Paolo GATTO — 388
- Antonino CHIRICO (detto Nino) — 346
- Maria RANIERI — 317
- Giovanni MINNITI — 281
- Emilia Tiziana DE STEFANO — 247
- Marco VITALE — 141
- Tiziana BUMBACA — 125
- Nicola ALATI — 120
- Assunta PUSTORINO (detta Susy) — 94
- Claudia BRINZEA — 85
- Domenica PIRILLI — 81
- Roberta MORABITO — 79
- Claudia MONTALTO — 75
- Irene Michelle GURNARI — 59
- Paolo FOTI — 58
- Martina MOSCHERA — 56
- Antonia SERRA — 45
- Giorgio FALCOMATA’ — 44
- Rosanna MORABITO — 43
- Chiara TOMASELLO — 35
- Monica NUCERA — 32
- Angela FALCONE — 30
- Carmosina PALUMBO (detta Carmen) — 28
- Rania HANOUN — 26
- Leandro CAMPICELLI (detto Cupido) — 23
- Iolanda VOTANO — 17
- Antonia Desiree MASUERO — 15
- Veronica CAPONE — 5
- Antonina MAFRICI — 2
- Giovanni BOVA — 0
Alleanza Verdi – Sinistra (1 seggio)
- Demetrio DELFINO — 1164 √ Eletto
- Antonino AMODEO (detto Nino) — 473
- Clara ZAFFINO — 215
- Antonino SANTISI — 201
- Francesco LE PERA (detto Franco) — 167
- Danilo EMO — 149
- Antonino MASSARA (detto Tommy) — 145
- Dionisia FALZEA — 118
- Tiziana Raffaella BIONDI — 116
- Dario BACCELLIERI — 109
- Anna SISMO — 92
- Filomena CRUCITTI (detta Menita) — 88
- Orazio MODAFFERI — 84
- Maria Antonella POLITI — 74
- Gerardo PONTECORVO — 73
- Maria Grazia MARRAPODI — 70
- Barbara FOTI — 64
- Laura MARCHETTI — 61
- Maria Pia CALLEA — 59
- Donatella ZADERA — 59
- Emmanuela Antonia MARCIANO’ (detta Emma) — 43
- Ippolita VELTRE — 32
- Massimo COGLIANDRO — 29
- Giuseppe CANTARELLA — 28
- Patrizia Maria Paola Luciana Eletta GAMBARDELLA — 28
- Anna CRISTOFARO — 24
- Maria GUARNACCIA — 19
- Gaetana DISTEFANO (detta Silvana) — 15
- Elena Maria Antonietta IACOPINO — 10
- Caterina Sorina MURACA — 10
- Federica CORASANITI — 3
- Danilo LAMPASI — 0
Reset (1 seggio)
- Francesco CATALANO — 659 √ Eletto
- Giovanni LATELLA — 410
- Silvia GIANDORIGGIO — 240
- Paolo DE STEFANO (detto Paolone detto Gas) — 117
- Filippo SORGONA’ — 106
- Laura BERTULLO — 100
- Antonino Salvatore ARECCHI(detto Tonino) — 99
- Angelina DE SALVO — 82
- Fortunato BARBARO (detto Nanni) — 76
- Antonio MALARA (detto Toto’) — 65
- Maria Annunziata ROMEO — 55
- Santina Alessandra DEL GANGE — 48
- Giuseppe FOTI — 46
- Saverio SILVA — 31
- Francesco POTO — 30
- Fortunato CUCINOTTA — 28
- Ana SILANG — 28
- Ranjit SINGH — 25
- Vincenzo Fabio Luciano LUCISANO (detto Enzo) — 23
- Silvia D’URSO — 20
- Maria Stella GRANILLO — 20
- Giuseppa SCRIVO — 20
- Debora SCOPELLITI — 19
- Fabio VAZZANA — 17
- Vanessa GATTUSO — 13
- Maria Cristina CARIDI — 12
- Felicia Immacolata BOVA — 11
- Fabio MAFRICA — 5
- Domenico IARIA — 4
- Mirella Francesca IERACE — 1
- Maria DE CARLO — 0
- Giada Andrea PAVONE — 0
Casa Riformista (1 seggio)
- Filippo QUARTUCCIO — 726 √ Eletto
- Giuseppe CUZZOCREA (detto Pino) — 658
- Santo BONGANI — 295
- Maria Laura TIMONE — 246
- Domenica CRIACO — 95
- Giuseppe GIORDANO — 95
- Maria Stella IELO — 83
- Francesca ZACCONE — 72
- Agata Domenica TRUNFIO — 52
- Raffaele FALCOMATA’ — 49
- Domenico ARICO’ — 43
- Paola BORZUMATI — 36
- Isidoro GIARDINIERE — 33
- Martina MAURO — 31
- Piero BORGHETTI — 26
- Giuseppa TOMO — 25
- Carmela SCORDO — 21
- Fortunata Valeria NERI — 19
- Damaride GALESI — 18
- Antonia Manuela MESIANO — 17
- Maria Antonia BARRECA — 16
- Ilaria SURACE — 16
- Angela LIBRI — 13
- Valentina RAPPOCCIO — 12
- Giulia COTRONEO — 10
- Enrico ERRIGO — 8
- Loredana Francesca LOMBARDO — 8
- Antonio LE PERA — 3
- Giovanna PRATTICO’ — 3
- Mario Ronnie VAN BEUGE (detto Mariovan) — 3
- Giovanni Francesco RAFFA — 2
- Pasquale Danilo SPINELLA — 0
Battaglia Sindaco
- Giovanni TRAMONTANA (detto Gianni) — 396
- Antonino LIOTTA (detto Nino) — 392
- Lidia Deborah CHIRIATTI — 235
- Carmelo MALARA — 212
- Francesco NUCARA — 129
- Gianfranco LAURENDI — 125
- Pasquale Filippo MARRA — 93
- Valeria CASERTA — 89
- Antonia NUCERA (detta Antonella) — 84
- Pietro Paolo PALMA (detto Pierpaolo) — 79
- Lidia VIOLI — 65
- Carmela ATEPI — 54
- Caterina Gabriella COTRONEO — 48
- Massimo GERACITANO — 41
- Elena PELLE — 41
- Claudio Salvatore CASILE — 38
- Francesca TIZIANO — 33
- Giulia PEZZUTO — 33
- Giulia SEMBIANZA — 32
- Maria MARRAFFA — 29
- Antonio PERPIGLIA — 22
- Donatella TORNESE — 16
- Andrea QUATTRONE — 13
- Marios LAZRI — 9
- Francesca SCILLA — 8
- Giuseppe FALCONE — 6
- Marianna Valentina PULITANO’ — 5
- Ludovica LAGANA’ — 4
- Fabiana TOMBA — 3
- Pietro BARILLA’ — 2
- Giuseppe MARRA — 1
- Fortunato MAISANO — 0
Liste con Eduardo Lamberti-Castronuovo candidato sindaco
Reggio Normale
- Assunta Caterina CURCIO — 40
- Paul Nepo Jay GONZALES — 38
- Giuseppe DIENI — 37
- Marco SGRO’ — 37
- Domenica CAIA — 34
- Marco SPANO’ — 30
- Fabrizio D’ALESSANDRO — 29
- Barbara MARRA — 29
- Santina CHIRICO — 22
- Irene COCUZZA — 21
- Ornella Doriana Laura MANFEROCE — 21
- Lucia Giuseppina DE VITA — 17
- Angela VAZZANA — 17
- Francesco CHIRICO — 16
- Demetrio ARICO’ — 15
- Maria Cristina VAZZANA — 13
- Antonino PRATESI — 12
- Giuseppe VOTANO — 10
- Gabriella BARDO — 6
- Natale ZERBI — 6
- Irish Jade CARLE — 5
- Giuseppe PULVIRENTI — 5
- Maria Pia TURIANO — 5
- Rosa Maria ALESSIO — 3
- Maria Giulia CARA — 1
- Santino SODA — 1
- Francesco PANCARO — 0
- Alessandro PANETTA — 0
Cultura e legalità
- Maria SPANO’ — 247
- Pasquale ANDIDERO — 203
- Filippo Antonio BOVA — 178
- Luigi TUCCIO — 150
- Giada NICOLO’ — 139
- Paolo DENISI — 103
- Maria Paola ROSACE — 84
- Umberto MONTELLA — 71
- Antonino MAZZA LABOCCETTA — 68
- Mario CALIPARI — 61
- Luisa BONANNO — 55
- Antonino CERVINO — 55
- Andrea CORTESE — 55
- Giada AMATO — 52
- Dario DIENI — 46
- Antonio BENESTARE — 44
- Maria Luisa CAMPOLO — 42
- Santo Antonio PAVIA — 40
- Giuseppe Francesco MODAFFERI (detto Peppe) — 36
- Giovanna Rosa CARIDI — 31
- Gualtiero GRILLETTO — 28
- Alessia ROMEO — 25
- Francesca CANALE — 24
- Rosita VALENTI — 23
- Salvatore PALMERI — 19
- Santo Michele ALBANESE — 19
- Simona CARA — 15
- Mouad El ASSALI (detto Momo) — 15
- Vincenzo Luigi MAMMOLITI — 15
- Carlo PRATICO’ — 14
- Miriam PRIOLO — 9
- Lucia GAFA’ — 7
Lista con Saverio Pazzano candidato sindaco
La Strada
- Valentino SCORDINO — 298
- Pasquale PENSABENE — 254
- Francesco LIA (detto Ciccio) — 211
- Paola Maria SCHIPANI — 150
- Giuseppina PONTARI (detta Pinella) — 131
- Maria Lucia PARISI — 123
- Rosa CHIRICO (detta Rosy o Rosi) — 118
- Antonio CAMPOLO (detto Lello o Antonello) — 117
- Barbara CARTELLA — 109
- Serena PENSABENE — 109
- Pietro Dario NUNNARI — 98
- Antonello PRATICO’ — 85
- Flavia Assunta CARRICATO — 75
- Giovanni Paolo CARTISANO — 71
- Lorenzo Pio Massimo MARTINO — 70
- Giovanna FONTANELLI — 56
- Fabio Domenico PALUMBO — 53
- Livia GUARNIERA — 51
- Ornella Santa Aurora DE STEFANO — 50
- Zaira Viviana LENZI — 46
- Agostino CORTESE — 42
- Maria ARMINIO — 39
- Antonino CATANESE (detto Nino) — 38
- Giuseppe Demetrio ANDIDERO (detto Nuccio) — 35
- Domenico LIBRI (detto Mimmo) — 30
- Serenella SPINELLA (detta Gaia) — 27
- Chiara CAMPANELLA — 26
- Salvatore ORLANDO — 25
- Simona BOSCHI — 20
- Daniele FOTIA — 20
- Valeria MALARA — 20
- Francesco TRIPODI — 11