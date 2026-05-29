Elezioni Comunali Reggio Calabria 2026, tutti i voti dei 630 candidati: una giovane eletta con 400 preferenze, i big fuori con 950! I più votati, gli esclusi e i beffati | ELENCO COMPLETO

Concluso il weekend lungo elettorale, terminato l’altrettanto lungo lunedì dello spoglio, il day after sarebbe stato dedicato a tirare le somme. Peccato che le sezioni caricate sul sito del Comune si siano fermate a 190 su 196. E quindi, tutto rimandato al giorno seguente, poi l’altro ancora, le sezioni sono diventate 192, poi 195 e finalmente quest’oggi, venerdì 29 maggio, Reggio Calabria ha potuto scoprire, dopo una lunga e polemica attesa, i risultati conclusivi delle preferenze espresse per ogni candidato al Consiglio Comunale.

Oltre i pronostici il successo del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro, record storico per lui. Il candidato di centrodestra è stato trainato al 65.6% dalle liste Forza Italia (5 seggi), Cannizzaro Sindaco (5 seggi), Fratelli d’Italia (4 seggi), Reggio Futura (3 seggi), Lega (2 seggi), Alternativa Popolare (2 seggi), Noi Moderati (1 seggio), Insieme si può (1 seggio), Azione con Calenda (1 seggio), mentre sono rimaste a secco di seggi Reggio Protagonista e UDC. Scoppola clamorosa per il centrosinistra che paga 12 anni di buio targati Falcomatà. Il voto dei cittadini è nettissimo: 24.7% a Battaglia. Il PD prende 3 seggi; 1 a testa per La Svolta, AVS, Reset e Avanti-Psi-Italia Viva-PRI-Casa Riformista; 0 per Battaglia Sindaco. Fuori dal Consiglio Comunale Lamberti Castronuovo e Pazzano.

Le curiosità delle elezioni comunali di Reggio Calabria 2026

Guardiamo insieme alcuni dati interessanti delle Elezioni Comunali di Reggio Calabria 2026 con classifiche e curiosità del voto reggino.

La top 10 dei più votati di tutte le liste

La top 10 dei candidati più votati è monopolizzata dal centrodestra con un en plein. Il candidato al Consiglio Comunale più votato è stato Antonino Caridi della Lega che è anche il più votato della maggioranza. Completano il podio Antonino Maiolino di Forza Italia e Demetrio Marino di Fratelli d’Italia a rappresentare l’intero governo nazionale.

Menzione d’onore per Marcantonino Malara, il più votato dell’opposizione, che resta fuori dalla top 10 nonostante i 1.204 voti presi e batte di un soffio Demetrio Delfino (AVS), secondo tra i più votati nella sinistra con 1.164 preferenze.

Nino CARIDI — 1.912 voti — LEGA Tonino MAIOLINO — 1.621 voti — FORZA ITALIA Demetrio MARINO — 1.573 voti — FRATELLI DI ITALIA Luisa CURATOLA — 1.475 voti — REGGIO FUTURA Paolo BILARDI — 1.364 voti — CANNIZZARO SINDACO Marco PARISI — 1.348 voti — REGGIO FUTURA Serena MANGANO — 1.328 voti — FRATELLI DI ITALIA Nicola Zera FALDUTO — 1.276 voti — CANNIZZARO SINDACO Federico MILIA — 1.273 voti — FORZA ITALIA Giuseppe DE BIASI — 1.241 voti — LEGA

La top 10 dei candidati più votati rimasti fuori dal Consiglio Comunale

Nella top 10 dei più votati rimasti fuori troviamo Rocco Lascala che ha battagliato con Nino Zimbalatti per giorni, potremmo dire, viste le lungaggini nel disvelamento dei voti sul sito del Comune, per l’ultimo posto in consiglio. Paris e Romeo sono i due scottati di Noi Moderati e Reggio Futura. Pasquale Imbalzano resta fuori nella fortissima lista di Forza Italia. Poi un quartetto di scottati in casa PD: l’ormai finanziere Paolo Brunetti, l’ex assessore al welfare Anna Nucera, Antonio Ruvolo (e il mistero del gabinetto) e l’ex presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra. Angela Campolo nella forte lista Cannizzaro Sindaco e Giuseppe Cuzzocrea, che ha perso la sfida con Quartuccio, completano la classifica.

Rocco LASCALA — 984 (Forza Italia) Nicola PARIS — 946 (Noi Moderati) Daniele ROMEO — 930 (Reggio Futura) Pasquale IMBALZANO — 861 (Forza Italia) Paolo BRUNETTI — 815 (PD) Anna NUCERA — 782 (PD) Antonio RUVOLO — 752 (PD) Vincenzo MARRA — 735 (PD) Angela CAMPOLO — 680 (Cannizzaro Sindaco) Pino CUZZOCREA — 658 (Casa Riformista)

Gioie e beffe

Gioisce sicuramente Miriam Carmine Pitasi, che con 422 voti è diventata il candidato al Consiglio Comunale eletto con il minor numero di preferenza, comunque bastate, nella lista Insieme si può (che come da nome ha raccolto, tutta insieme, abbastanza preferenze) a garantirle un seggio. Una beffa invece per Nuccio Azzarà che, per dinamiche opposte, nonostante le 510 preferenze, non è entrato in Consiglio Comunale poiché la lista civica a sostegno del Centrodestra Reggio Protagonista non ha raccolto alcun seggio.

Tutti i voti di preferenza dei 630 candidati di tutte le liste delle Elezioni Comunali di Reggio Calabria 2026

Coalizione di centrodestra con Francesco Cannizzaro sindaco

Forza Italia (5 seggi)

Antonino MAIOLINO (detto Tonino) — 1621 √ Eletto Federico Andrea MILIA (detto Melia detto Milea) — 1273 √ Eletto Giuseppe ERACLINI — 1159 √ Eletto Paolo PAVIGLIANITI — 1100 √ Eletto Antonino ZIMBALATTI (detto Nino) — 989 √ Eletto Rocco LASCALA — 984 Pasquale IMBALZANO — 861 Vincenzo ALBANESE — 583 Sonia MORABITO — 544 Maria Carmela FEDERICO (detta Marika) — 542 Antonia POSTORINO (detta Antonella) — 499 Silvia CALLEGARI — 475 Maria Daniela MUSARELLA — 423 Giovanna D’AGOSTINO — 400 Santa PELLICANO — 296 Concetta ROMEO — 270 Tiziana Eleonora FILOCAMO — 231 Carmen POLITO — 177 Fortunata RAFFA — 172 Francesca PIZZI — 125 Fabienne MARINO — 122 Concettina BATTAGLIA (detta Cetty) — 101 Eleonora MACHEDA — 82 Bruno ZAPPIA — 82 Santa Agata Rosaria MULTARI (detta Santa) — 78 Teresa PRATICO’ — 76 Domenico Francesco COZZUPOLI — 42 Antonio PAOLILLO — 35 Rosamaria SORRENTI — 35 Antonia CARACCIOLO — 27 Francesca Laura FERRARA — 27 Maria QUARTARONE — 1

Cannizzaro Sindaco (5 seggi)

Paolo BILARDI — 1364 √ Eletto Nicola Zera FALDUTO — 1276 √ Eletto Fabio Giuseppe COLELLA — 1034 √ Eletto Manuela IATI’ — 950 √ Eletto Stefano Maria VILASI — 911 √ Eletto Angela CAMPOLO — 680 Lucio MASOTTINI — 636 Antonino Maria MARCIANO’ (detto Nino) — 615 Francesco MALARA (detto Ciccio) — 600 Demetrio Francesco MORABITO (detto Mimmo) — 528 Francesca MOSCATO — 517 Vincenzo MARRARI (detto Enzo detto Marrara) — 509 Filomena PRIOLO (detta Emy) — 493 Claudia MODAFFERI — 429 Grazia IRACA’ — 328 Antonino Alessandro NERI (detto Nino) — 297 Antonia VENTURA — 279 Angela Maria FEDERICO — 220 Giovanna BARRECA — 219 Consolata PUTORTI’ — 198 Vincenzo BARILLA’ — 193 Bruno SICLARI — 182 Rosanna MELISSARI — 180 Francesco BASILE ROGNETTA — 164 Caterina GIUSTRA — 162 Fortunato ALTOMONTE (detto Dino) — 151 Domenico COMANDE’ — 148 Rocco CHIZZONITI — 143 Mattea Angela MARINO (detta Angela) — 133 Amelia Eva CUGLIANDRO — 72 Vittorio MESSINEO — 66 Pasquale CRUCITTI — 63

Fratelli d’Italia (4 seggi)

Demetrio MARINO — 1573 √ Eletto Serena Antonia MANGANO — 1328 √ Eletta Giuseppe BILARDI — 1122 √ Eletto Daniela DE BLASIO (detta Deblasi o Dibiasi o Debiasi) — 910 √ Eletta Ramona Angela CALAFIORE — 633 Riccardo LATELLA (detto Ric o Ricca) — 618 Erminia PRESENTINO (detta Romanella) — 574 Nicola Antonio MALASPINA — 546 Guido RULLI — 516 Luigi DATTOLA (detto Luigione) — 516 Giuseppe GUARNACCIA — 461 Francesco GERMANO’ — 412 Vittoria BORZUMATI — 291 Natale PRATICO’ — 285 Daniela Fortunata NUCERA — 264 Valerio POLITI (detto Polito) — 257 Antonino Carlo FAZIO — 189 Ivano NASSO — 182 Marcello MORACE — 171 Domenico SICLARI — 162 Giuseppe NESCI — 142 Michela ALAMPI — 136 Francesca RAVENDA — 128 Demetrio ABATE (detto Abbate o Labate) — 104 Federica POSTORINO — 83 Debora CACCAMO — 62 Giulia ROMEO — 56 Simona AIELLO — 47 Roberta PALUMBO — 8 Giuseppina Emanuela BONSIGNORE — 4 Antonino BARBARO — 2 Laura Fausta SCHIAVONE — 2

Reggio Futura (3 seggi)

Filomena Marialuisa CURATOLA (detta Luisa) — 1475 √ Eletta Marco PARISI — 1348 √ Eletto Filomena IATI’ (detta Mena) — 1140 √ Eletta Daniele ROMEO — 930 Massimo LABATE — 540 Gaetano MASSARA — 527 Antonino CARATOZZOLO — 512 Giovanni SANFILIPPO (detto San Filippo – S. Filippo) — 478 Bruno BAGNATO — 418 Saverio Giuseppe LAGANA’ — 398 Margherita TRIPODI — 346 Rocco BASILE — 335 Mariano Pasquale BARBALACE — 239 Vincenzo SURACE — 228 Mariateresa BATTAGLIA — 216 Luigi CATALANO — 193 Patrizia Donatella SICARI — 166 Sabrina SORBO — 160 Antonella GIRASOLE — 119 Saveria FRASCHINI (detta Serenella) — 77 Rosa RICCIARDI — 74 Daniela ALIQUO’ — 73 Mariella VIZZARI — 50 Nadia Gabriella NICOLO’ — 49 Franco BARILLA’ — 45 Giuseppe BRANCA — 45 Francesco MANDAGLIO — 44 Antonino DE GIROLAMO — 35 Nicola Maria ILACQUA — 31 Valentina CARAVELLO — 30 Giovanni PALERMO — 17 Maristella MILONE — 6

Lega (2 seggi)

Antonino CARIDI (detto Nino) — 1912 √ Eletto Giuseppe DE BIASI — 1241 √ Eletto Maria NUCERA (detta Mariella) — 570 Vanessa COLICA — 570 Erminia Carmela MESIANI MAZZACUVA (detta Erminia) — 548 Martina GRENZI — 493 Antonia CONDEMI — 435 Armando NERI — 426 Carmelo CAMPOLO — 303 Cosimo Maria Vittorio SPANO’ — 263 Maria IERACITANO — 222 Alessandro SORGONA’ (detto Sascha detto Sasca) — 202 Francesco MARCIANO’ — 191 Domenica NICOLO’ (detta Nicky) — 183 Anna Maria CASILE — 149 Antonino Vincenzo SQUILLACI — 145 Tito Francesco GALTIERI — 138 Sara Grazia TRAMONTANA — 134 Giuseppe QUATTRONE — 70 Antonia Natascia POSCA — 70 Cinzia Maria Carmela RAVESE — 62 Caterina SIVIGLIA — 60 Iolanda MERCURI — 44 Maria CONDELLO — 41 Salvatore CALABRO’ — 31 Romana TRIPEPI — 30 Domenico SIDARI — 27 Vittoria COMBERIATI — 20 Laura SARACENO — 18 Domenico Maria NOTO — 16 Teresa FORO — 11 Mila ZOCCALI — 1

Alternativa Popolare (2 seggi)

Massimo Antonino RIPEPI (detto Tripepi) — 1050 √ Eletto Emiliano IMBALZANO — 969 √ Eletto Vincenzo Roberto LEO — 625 Patrizia D’AGUI’ — 306 Paolo GATTO — 286 Francesco STILLITTANO — 261 Margherita Simona ISABELLA — 247 Paolo SCOPELLITI — 183 Michaela Claire MINNITI — 173 Maria Giovanna FERRO (detta Vania) — 141 Letterio ZAPPIA (detto Lillo) — 127 Elisa Maria MALLAMACE — 123 Ersilia ANDIDERO — 100 Bruno FALCOMATA’ — 93 Maria SCARAMOZZINO — 74 Giovanna Immacolata BARCELLA — 56 Francesco TRAPANI — 45 Emilio Francesco DE PAOLI — 44 Angela Irene PRINCIPATO — 41 Carmela IACONIS (detta Carmen) — 39 Teresa CHIRICO — 27 Elena BISACCHI — 25 Eleonora FILOCAMO — 24 Maria Letizia ROMEO — 23 Antonia Grazia DROMMI — 21 Danila LOGOTETA — 11 Antonella Angela Mara BOZ — 7 Bruno MARINO — 4 Giovanna Miriam CARISTI — 2 Gaia MANCINI — 2 Emilio TRAMONTANA — 2 Antonio PERNI — 1

Noi Moderati (1 seggio)

Mario CARDIA — 1083 √ Eletto Nicola PARIS — 946 Giuseppe D’ASCOLI (detto D’Ascola) — 350 Giuseppina NOCERA (detta Giusy Nucera) — 260 Giuseppe SOFI — 242 Maria Paola DALMAZIO — 210 Domenico CICCIU’ — 201 Erica Norina MAIONE — 170 Fabiana VENEZIA — 137 Laura CARERE — 120 Maria Luisa SCAFARIA — 103 Valeria SGRO’ — 92 Nela Petruta DIODATI (detta Maria) — 87 Antonino MORABITO — 82 Rosario CORSARO — 75 Silvana MARRAPODI — 49 Antonio LUPPINO — 45 Liliana MALAVENDA — 38 Angela Lucia TAMIRO — 34 Alessandro TRIPODO — 27 Pasquale Emmanuel PELLICANO’ — 26 Ugo DAVID — 25 Domenica SURACE — 23 Mariapia VITAGLIANO — 11 Barbara COLAZZA — 9 Michela GERMANO’ — 8 Pasquale MORABITO — 6 Alessia MUSARELLA — 6 Caterina Francesca FALDUTO — 5 Simona Ferdinanda FALDUTO — 4 Giuseppe SCULLI — 4 Rosario GALLUCCIO — 2

Insieme si può (1 seggio)

Carmine Miriam PITASI — 422 √ Eletta Giuseppe BARBARO — 392 Sebastiano D’AMICO (detto Nuccio) — 372 Giuseppe SCUNCIA (detto Jo) — 282 Filippo BELLANTONI — 251 Angela Carmela TRIPODI — 230 Domenico TRIPODI (detto Mimmo) — 216 Giuseppe ALTOBRUNO — 213 Aurelio Nicola GUARNACCIA — 205 Simona TRIPODI (detta Simona) — 182 Roberta NUNNARI — 165 Mario SIVIGLIA — 149 Adelaide Maria FALCONE — 143 Francesco RECUPERO (detto Franco) — 123 Maria Teresa FEMIA — 98 Giovanna ARGENTINO (detta Mazzitelli) — 97 Luigi GIORDANO — 90 Antonino Fabio PLACANICA — 90 Maria Schantal CANNISTRA’ — 70 Ilenia LENTO — 51 Carolina MUSICO’ — 46 Fortunato Oronzo SERIO (detto NanÃ ) — 37 Rocco MARCIANO’ — 21 Antonino VADALA’ (detto Nino) — 14 Olga Tiziana GIOVANNINI — 11 Greta BUDA — 9 Valentina SANTAGATI — 9 Mario GIGLIO — 0 Azzurra TIGANI — 0 Nadia Teresa VIGLIANTE — 0 Concetta ZARA’ — 0

Azione (1 seggio)

Gianluca CALIFANO — 830 √ Eletto Giuseppe LOMBARDO — 222 Andrea MALARA — 214 Leandra STILLITANO — 214 Antonella MORABITO — 165 Carmelina PANGALLO (detta Carmen) — 160 Pasquale AMBROGGIO — 145 Maria Angela PLACIDO — 109 Vanessa CUTRUPI — 104 Maria MARCIANO’ (detta Mariella) — 85 Angelina STILLISANO — 75 Anna Maria RISO — 58 Raffaella ROMEO — 58 Lidia Domenica BIACCA — 57 Naima DOURAIBI — 55 Alessia FICARA — 45 Vincenzo Gianluca DELFINO — 38 Maria Pia Antonella GUARNA — 31 Claudia Enrica MESSINA — 27 Francesco SPANO’ — 27 Maria TOMASELLO — 26 Andrea Benito LA CAVA — 23 Maria CUZZOLA — 21 Annunziata FURULI — 12 Doina Cleopatra OPREA — 9 Fabrizio CREA — 8 Diego MEDURI — 6 Luigi Davide FOTI — 5 Cosimo GIACELI — 4 Rosanna Emilia FERLITO — 0 Domenico MINOLITI — 0

Reggio Protagonista

Annunziato AZZARA’ (detto Nuccio) — 510 Giuseppe PINTO (detto Peppe) — 283 Sabrina MARTORANO — 271 Antonino Pietro ROMEO — 244 Concettina SICILIANO (detta Titty) — 124 Giovanni DI BELLA — 93 Annamaria MUSOLINO — 76 Valentina Maria LACAVA — 74 Ilenia MARTINO — 74 Stefania PIRRELLO — 60 Maria Antonina CALABRO’ — 32 Attilio Salvatore CARAVELLI — 24 Anthony GULLI’ — 24 Gianluigi TRIOLO (detto Gigi) — 23 Carmela ZOCCALI (detta Carmen) — 23 Vincenza GAETA (detta Enza) — 20 Gaetano LABOCCETTA — 13 Giovanni NICOLO’ — 13 Erminio CIANCIOLO — 12 Domenico CUTRUPI — 12 Manila FALDUTO — 12 Liudmyla MAKSYMENKO (detta Mila) — 12 Antonino CUZZOLA — 10 Marcella MAZZUCA — 9 Domenico CARACCIOLO (detto Mimmo) — 8 Antonio TRIPODI — 6 Alfredo Maria Marcello MORACE — 5 Consolato PORCINO — 5 Maurizio ALBANESE — 4 Giuseppe GAROZZO — 4 Elisa Lucrezia SOTTILARO — 2 Gianluca MANGIOLA — 0

UDC

Antonio SAPONE — 222 Rosa Maria PERRONE (detta Rosy) — 170 Aldo DE CARIDI — 80 Danilo Antonio MARINO — 71 Danila Roberta PALUMBO — 64 Paolo ZAGARELLA — 49 Giovanna ZINDATO — 47 Rosa VECCIA (detta Rosilita) — 41 Giuseppe NICOLO’ — 34 Rosamaria LASCALA — 29 Francesco GERMANO’ — 25 Domenico Giovanni Bruno CORDOVA — 16 Antonino Giuseppe MANGIOLA — 16 Salvatore D’AMICO — 15 Maddalena ROMANO — 15 Giovanna Maria SARICA — 14 Annunziato RIZZOTTO — 11 Giuseppe CARISTENA — 6 Anna CIMAROSA — 5 Martina CIANFANO — 3 Vittorio CLEMENO — 3 Giulia BONFIGLIO — 1 Grazia Antonia CARBONE — 1 Letizia IARIA — 1 Giuseppina PIRILLO — 1 Antonio ROSSELLI — 1 Gianluca GALLO — 0 Giancarlo LABOZZETTA — 0 Mani NERI — 0 Paolo NUCERA — 0 Fabio CRUPI — 0

Coalizione centrosinistra con Mimmetto Battaglia candidato sindaco

Partito Democratico (3 seggi)

Marcantonino MALARA (detto Nino) — 1204 √ Eletto Giuseppe MARINO — 1042 √ Eletto Carmelo VERSACE — 1017 √ Eletto Paolo BRUNETTI — 815 Lucia Anita NUCERA in MAISANO (detta Anna, Nucara, Nocera) — 782 Antonio RUVOLO — 752 Vincenzo MARRA — 735 Eleonora Maria Pia MEGALE — 532 Francesco Orlando BARRECA (detto Franco) — 526 Angela MARTINO — 434 Anna Maria BRIANTE — 425 Margherita AZZARA’ — 388 Maria Antonietta ROSITANI — 277 Roberto DIANO — 206 Valeria BORRUTO — 203 Irene Patrizia IELO — 95 Vincenza QUATTRONE — 93 Giovanna MODAFFERI — 54 Simona MAFRICI — 52 Manuela LACARIA — 43 Aida FIUMARA — 29 Annamaria GRECO — 15 Giuseppe TRIOLO — 15 Emilio MINNITI — 13 Maria BELLINI — 12 Maria AMADDEO — 8 Francesco ARFUSO — 8 Carmela CAMINITI — 6 Anna Maria Pia ARDITO — 4 Christine MONTICELLI (detta Romeo) — 4 Nicola NETO — 4 Francesca COSTANTINO — 1

La Svolta (1 seggio)

Carmelo ROMEO — 908 √ Eletto Filippo BURRONE — 550 Francesco Paolo GATTO — 388 Antonino CHIRICO (detto Nino) — 346 Maria RANIERI — 317 Giovanni MINNITI — 281 Emilia Tiziana DE STEFANO — 247 Marco VITALE — 141 Tiziana BUMBACA — 125 Nicola ALATI — 120 Assunta PUSTORINO (detta Susy) — 94 Claudia BRINZEA — 85 Domenica PIRILLI — 81 Roberta MORABITO — 79 Claudia MONTALTO — 75 Irene Michelle GURNARI — 59 Paolo FOTI — 58 Martina MOSCHERA — 56 Antonia SERRA — 45 Giorgio FALCOMATA’ — 44 Rosanna MORABITO — 43 Chiara TOMASELLO — 35 Monica NUCERA — 32 Angela FALCONE — 30 Carmosina PALUMBO (detta Carmen) — 28 Rania HANOUN — 26 Leandro CAMPICELLI (detto Cupido) — 23 Iolanda VOTANO — 17 Antonia Desiree MASUERO — 15 Veronica CAPONE — 5 Antonina MAFRICI — 2 Giovanni BOVA — 0

Alleanza Verdi – Sinistra (1 seggio)

Demetrio DELFINO — 1164 √ Eletto Antonino AMODEO (detto Nino) — 473 Clara ZAFFINO — 215 Antonino SANTISI — 201 Francesco LE PERA (detto Franco) — 167 Danilo EMO — 149 Antonino MASSARA (detto Tommy) — 145 Dionisia FALZEA — 118 Tiziana Raffaella BIONDI — 116 Dario BACCELLIERI — 109 Anna SISMO — 92 Filomena CRUCITTI (detta Menita) — 88 Orazio MODAFFERI — 84 Maria Antonella POLITI — 74 Gerardo PONTECORVO — 73 Maria Grazia MARRAPODI — 70 Barbara FOTI — 64 Laura MARCHETTI — 61 Maria Pia CALLEA — 59 Donatella ZADERA — 59 Emmanuela Antonia MARCIANO’ (detta Emma) — 43 Ippolita VELTRE — 32 Massimo COGLIANDRO — 29 Giuseppe CANTARELLA — 28 Patrizia Maria Paola Luciana Eletta GAMBARDELLA — 28 Anna CRISTOFARO — 24 Maria GUARNACCIA — 19 Gaetana DISTEFANO (detta Silvana) — 15 Elena Maria Antonietta IACOPINO — 10 Caterina Sorina MURACA — 10 Federica CORASANITI — 3 Danilo LAMPASI — 0

Reset (1 seggio)

Francesco CATALANO — 659 √ Eletto Giovanni LATELLA — 410 Silvia GIANDORIGGIO — 240 Paolo DE STEFANO (detto Paolone detto Gas) — 117 Filippo SORGONA’ — 106 Laura BERTULLO — 100 Antonino Salvatore ARECCHI(detto Tonino) — 99 Angelina DE SALVO — 82 Fortunato BARBARO (detto Nanni) — 76 Antonio MALARA (detto Toto’) — 65 Maria Annunziata ROMEO — 55 Santina Alessandra DEL GANGE — 48 Giuseppe FOTI — 46 Saverio SILVA — 31 Francesco POTO — 30 Fortunato CUCINOTTA — 28 Ana SILANG — 28 Ranjit SINGH — 25 Vincenzo Fabio Luciano LUCISANO (detto Enzo) — 23 Silvia D’URSO — 20 Maria Stella GRANILLO — 20 Giuseppa SCRIVO — 20 Debora SCOPELLITI — 19 Fabio VAZZANA — 17 Vanessa GATTUSO — 13 Maria Cristina CARIDI — 12 Felicia Immacolata BOVA — 11 Fabio MAFRICA — 5 Domenico IARIA — 4 Mirella Francesca IERACE — 1 Maria DE CARLO — 0 Giada Andrea PAVONE — 0

Casa Riformista (1 seggio)

Filippo QUARTUCCIO — 726 √ Eletto Giuseppe CUZZOCREA (detto Pino) — 658 Santo BONGANI — 295 Maria Laura TIMONE — 246 Domenica CRIACO — 95 Giuseppe GIORDANO — 95 Maria Stella IELO — 83 Francesca ZACCONE — 72 Agata Domenica TRUNFIO — 52 Raffaele FALCOMATA’ — 49 Domenico ARICO’ — 43 Paola BORZUMATI — 36 Isidoro GIARDINIERE — 33 Martina MAURO — 31 Piero BORGHETTI — 26 Giuseppa TOMO — 25 Carmela SCORDO — 21 Fortunata Valeria NERI — 19 Damaride GALESI — 18 Antonia Manuela MESIANO — 17 Maria Antonia BARRECA — 16 Ilaria SURACE — 16 Angela LIBRI — 13 Valentina RAPPOCCIO — 12 Giulia COTRONEO — 10 Enrico ERRIGO — 8 Loredana Francesca LOMBARDO — 8 Antonio LE PERA — 3 Giovanna PRATTICO’ — 3 Mario Ronnie VAN BEUGE (detto Mariovan) — 3 Giovanni Francesco RAFFA — 2 Pasquale Danilo SPINELLA — 0

Battaglia Sindaco

Giovanni TRAMONTANA (detto Gianni) — 396 Antonino LIOTTA (detto Nino) — 392 Lidia Deborah CHIRIATTI — 235 Carmelo MALARA — 212 Francesco NUCARA — 129 Gianfranco LAURENDI — 125 Pasquale Filippo MARRA — 93 Valeria CASERTA — 89 Antonia NUCERA (detta Antonella) — 84 Pietro Paolo PALMA (detto Pierpaolo) — 79 Lidia VIOLI — 65 Carmela ATEPI — 54 Caterina Gabriella COTRONEO — 48 Massimo GERACITANO — 41 Elena PELLE — 41 Claudio Salvatore CASILE — 38 Francesca TIZIANO — 33 Giulia PEZZUTO — 33 Giulia SEMBIANZA — 32 Maria MARRAFFA — 29 Antonio PERPIGLIA — 22 Donatella TORNESE — 16 Andrea QUATTRONE — 13 Marios LAZRI — 9 Francesca SCILLA — 8 Giuseppe FALCONE — 6 Marianna Valentina PULITANO’ — 5 Ludovica LAGANA’ — 4 Fabiana TOMBA — 3 Pietro BARILLA’ — 2 Giuseppe MARRA — 1 Fortunato MAISANO — 0

Liste con Eduardo Lamberti-Castronuovo candidato sindaco

Reggio Normale

Assunta Caterina CURCIO — 40 Paul Nepo Jay GONZALES — 38 Giuseppe DIENI — 37 Marco SGRO’ — 37 Domenica CAIA — 34 Marco SPANO’ — 30 Fabrizio D’ALESSANDRO — 29 Barbara MARRA — 29 Santina CHIRICO — 22 Irene COCUZZA — 21 Ornella Doriana Laura MANFEROCE — 21 Lucia Giuseppina DE VITA — 17 Angela VAZZANA — 17 Francesco CHIRICO — 16 Demetrio ARICO’ — 15 Maria Cristina VAZZANA — 13 Antonino PRATESI — 12 Giuseppe VOTANO — 10 Gabriella BARDO — 6 Natale ZERBI — 6 Irish Jade CARLE — 5 Giuseppe PULVIRENTI — 5 Maria Pia TURIANO — 5 Rosa Maria ALESSIO — 3 Maria Giulia CARA — 1 Santino SODA — 1 Francesco PANCARO — 0 Alessandro PANETTA — 0

Cultura e legalità

Maria SPANO’ — 247 Pasquale ANDIDERO — 203 Filippo Antonio BOVA — 178 Luigi TUCCIO — 150 Giada NICOLO’ — 139 Paolo DENISI — 103 Maria Paola ROSACE — 84 Umberto MONTELLA — 71 Antonino MAZZA LABOCCETTA — 68 Mario CALIPARI — 61 Luisa BONANNO — 55 Antonino CERVINO — 55 Andrea CORTESE — 55 Giada AMATO — 52 Dario DIENI — 46 Antonio BENESTARE — 44 Maria Luisa CAMPOLO — 42 Santo Antonio PAVIA — 40 Giuseppe Francesco MODAFFERI (detto Peppe) — 36 Giovanna Rosa CARIDI — 31 Gualtiero GRILLETTO — 28 Alessia ROMEO — 25 Francesca CANALE — 24 Rosita VALENTI — 23 Salvatore PALMERI — 19 Santo Michele ALBANESE — 19 Simona CARA — 15 Mouad El ASSALI (detto Momo) — 15 Vincenzo Luigi MAMMOLITI — 15 Carlo PRATICO’ — 14 Miriam PRIOLO — 9 Lucia GAFA’ — 7

Lista con Saverio Pazzano candidato sindaco

La Strada