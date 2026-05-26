Reggio Calabria, il primo record di Cannizzaro: mai nessun Sindaco eletto con così tanti voti al primo mandato | DATI

Il dato è definitivo: Francesco Cannizzaro ha vinto le elezioni comunali di Reggio Calabria con un consenso enorme, pari al 65,68% delle preferenze. Non è soltanto un dato schiacciante, che gli consente di avere un’enorme maggioranza con 24 consiglieri su 32 a Palazzo San Giorgio. Ma è anche un grande record storico, il primo per il giovane Sindaco reggino. Mai nessuno, infatti, nella storia della città, era stato eletto Sindaco al primo mandato con un consenso così forte. Il precedente record era di Giuseppe Falcomatà, che nel 2014 aveva raggiunto il 61,46% dei voti battendo il precedente record di Demi Arena, a sua volta eletto nel 2011 con il 56,27% dei voti.

Particolarmente curioso il caso di Giuseppe Scopelliti, che nel 2007 è stato rieletto sindaco per il secondo mandato con un consenso eccezionale pari al 70,03% dei voti. E’ il record nelle elezioni cittadine, anche in termini assoluti di voti in quanto l’affluenza alle urne fu altissima e Scopelliti ottenne da Sindaco uscente ben 83.500 preferenze per la sua riconferma. Un vero e proprio plebiscito, che di lì a tre anni lo avrebbe lanciato verso la presidenza della Regione Calabria, primo e unico governatore reggino della storia calabrese. Ma era, appunto, il secondo mandato, la rielezione da uscente. Al primo mandato, invece, Scopelliti aveva ottenuto soltanto il 53,8% nella combattutissima sfida con Demetrio Naccari Carlizzi del 2002 per il post Falcomatà padre.

Questo dimostra quanto sia difficile ottenere tanti voti al primo mandato: i dati storici delle precedenti elezioni della città certificano il grado del vero e proprio miracolo che Cannizzaro è riuscito a compiere alle elezioni comunali di questo weekend in riva allo Stretto.

Nella storia di Reggio Calabria, gli unici tre Sindaci che sono stati rieletti per un secondo mandato sono stati, appunto, Scopelliti nel 2007 con il 70% dei voti, Italo Falcomatà nel 2001 con il 57,1% dei voti e Giuseppe Falcomatà nel 2020 al ballottaggio dopo un pessimo 37,2% dei voti al primo turno. Per quanto riguarda il primo turno, invece, Cannizzaro ha già battuto tutti. E ancora la sua stagione di governo alla guida della città deve iniziare…

La classifica dei sindaci più votati al primo mandato nella storia di Reggio Calabria:

Francesco Cannizzaro (2026) 65,7%

(2026) Giuseppe Falcomatà (2014) 61,5%

(2014) Demetrio Arena (2011) 56,3%

(2011) Giuseppe Scopelliti (2003) 53,8%

(2003) Italo Falcomatà (1997) 53,0%

La classifica dei sindaci più votati al secondo mandato nella storia di Reggio Calabria: