Elezioni comunali Messina, la FOTO della schede elettorale con 26 liste legate a 5 candidati sindaco

E’ tutto pronto per le elezioni comunali a Messina che si terranno il 24 e 25 maggio. La scheda per votare sarà un vero e proprio “lenzuolo” utile a raggruppare le 26 liste. Sono 5 i protagonisti della tornata elettorale: Marcello Scurria per la coalizione di Centrodestra, Antonella Russo per la coalizione di Centrosinistra, Federico Basile, sindaco uscente, di Sud chiama Nord, il civico Lillo Valvieri, Gaetano Sciacca per “Rinascita Messina”. Basile ha il numero maggiori di liste, ben 15, Scurria ne ha 7, mentre Russo ne ha 2, Valvieri e Sciacca 1. In totale, i candidati sono in totale 827.

I seggi resteranno aperti domenica 24 maggio 2026 dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 25 maggio 2026 dalle 07:00 alle 15:00. Se nessun candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, si tornerà a votare domenica 7 giugno 2026 (07:00-23:00) e lunedì 8 giugno 2026 (07:00-15:00) tra i due candidati più votati.