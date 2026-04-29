Elezioni Comunali Messina 2026, le liste sono 26: tutti i NOMI degli 827 candidati al consiglio comunale | ELENCHI

Oggi, mercoledì 29 aprile, sono state ufficialmente presentate le liste che supporteranno i candidati Sindaco di Messina, in occasione delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Sono 5 i protagonisti della tornata elettorale: Marcello Scurria per la coalizione di Centrodestra, Antonella Russo per la coalizione di Centrosinistra, Federico Basile, sindaco uscente, di Sud chiama Nord, il civico Lillo Valvieri, Gaetano Sciacca per “Rinascita Messina”. Basile ha il numero maggiori di liste, ben 15, Scurria ne ha 7, mentre Russo ne ha 2, Valvieri e Sciacca 1. Da evidenziare la polemica per la raccolta firme delle liste di Sud chiama Nord che può avere degli strascichi anche nei prossimi giorni. A tal proposito, ci sono dei dati importanti da evidenziare. Le liste sono in totale 26, ed i candidati sono in totale 827.
Candidato Sindaco Federico Basile (15 liste)
Basile sindaco di Messina
- Alleruzzo Giovanbattista detto Jhonny
- Arcovito Gabriele
- Bellinghieri Nicolò detto Nicola
- Benedetto Francesco detto Ciccio
- Bernava Valerio
- Boemi Antonio detto Cristian detto Buemi
- Brancatelli Calogero
- Cannavò Melania
- Cantio Giuseppe detto Pippo
- Capone Valentina
- Carbone Mariana
- De Caro Fedele
- Falcone Loredana
- Florio Noemi
- Foti Diego
- Gattellari Emanuela detta Manuela detta Massaro
- Genitori Giovanna
- Indaimo Diego
- Ipsaro Passione Andrea detto Ipsaro detto Passione
- La Barbera Vito Gianluca
- La Torre Michele
- Maddocco Nicola detto Mardocco detto Murdocco detto Muddocco
- Maiuri Anna Maria detta Anna detta Stracuzzi
- Majolino Gaetano detto Maiolino
- Mamone Giuseppina detta Giusy
- Marino Giuliana
- Pezzino Letteria detta Liliana
- Previtì Carmelo
- Pulitano’ Massimo
- Rizzo Domenico detto Mimmo
- Venuti Pietro
- Zuccalà Giovanni
De Luca Sindaco di Sicilia
- Agrillo Giuseppe
- Alessi Viviana
- Amato Orazio
- Ammendola Fiorenzo detto Amendola detto Amendolia
- Bungay John Frederick detto John detto Laya detto Jon detto Jhon detto Gion detto Johnny detto Jonny detto Bungai detto Bunghei
- Campisi Loris detto Lorenzo
- Catanzaro Antonino
- Coletta Adriana Emanuela
- D’Angelo Antonino detto Nino
- Falcone Aurora
- Fazio Sofia Lorenza
- Forami Iris
- Fragala Giulio
- Jayasundara Mudiyanselage Samadi Lyana Jayasundara
- Jayawardena Mudalige Samindi Niwarthana Jayawardena
- La Rocca Giulia
- Lo Giudice Luigi
- Lupo’ Giacomo
- Mannino Martina
- Marotta Christian
- Mellini Beatrice detta Bellini detta Melilli
- Merrino Liana
- Monteleone Lorenzo
- Occhino Marco
- Pellegrino Giovanni
- Pulejo Maria detta Puleio
- Reyes Maria Cristina Cabrera
- Romano Daniele
- Ruello Lorena
- Scipilliti Marco
- Sparaino Angelo
- Vicidomini Carmine
Sud Chiama Nord
- Asquini Valeria
- Bonasera Vincenza detta Enza detta Buonasera
- Busà Giuseppe
- Cacace Maurizio
- Calafiore Alessandra
- Cannata Letteria detta Liana
- Carreri Antonino detto Nino
- Caruso Salvatore detto Salvo detto Sasà
- Caruso Vincenzo detto Enzo detto Karuso
- Ciliberto Attilio detto Sciliberto detto Giliberto detto Giardina
- Cipolla Francesco detto Ciccio
- Coglitore Nunziato detto Nunzio
- D’Angelo Nicoletta
- Di Ciuccio Rosaria Rita detta Sara detta Spinella
- Feminò Antonia detta Antonella detta Femminò
- Ferlisi Calogero detto Paolo
- Finocchiaro Massimo
- Giannetto Serena
- Grasso Matteo
- Grillo Carla
- Interdonato Mariagrazia
- Maiorana Caterina detta Catia
- Mangano Salvatore detto Turiddu
- Milazzo Margherita detta Margo’
- Minutoli Massimiliano detto Max detto Massimo
- Mondello Salvatore detto Salvo
- Mortelliti Raimondo
- Papa Salvatore
- Pergolizzi Sebastiano detto Nello
- Rinaldo Raffaele detto Rinaldi detto Tobia
- Schepis Giuseppe detto Peppe detto Schepisi detto Scepis
- Trischitta Giuseppe detto Pippo detto Triscitta
Federico per Messina
- Aliberti Antonello
- Asciutto Francesco
- Arcidiacono Selene
- Antonuccio Irene
- Burrascano Angelo
- Calabrò Vincenzo detto Enzo
- Cannavò Giuseppe detto Vegeta
- Cantello Mirko
- Cervino Gabriele
- Ciulla Fabio
- Crifò Giovanna detta Grifò
- De Francesco Antonino detto Nino
- Donato Giusy
- Falzea Gregorio
- Guadagna Francesca
- La Camera Patrizia
- La Tona Pietro Giovanni detto Lattona
- Lanza Anna
- Latella Massimo
- Leone Biagio detto Gino
- Nicoletti Marina
- Picciolo Gaetano
- Pirone Cetty detta Alessandra
- Proscia Maria Savina detta Maria
- Riso Lucrezia
- Rizzo Massimo
- Romano Francesco
- Saglimbeni Paolo
- Saija Bisazza Stefano detto Saiia detto Saia detto Saya
- Scibilia Maria
- Sterrantino Chiara
- Tamà Sebastiano
Amo Messina
- Aloisi Maria detta Mary
- Bonarrigo Agatino
- Bosurgi Silvia
- Bruno Daniela
- Carbone Giovanni
- Chiarella Giuseppe detto Peppe
- Ciraolo Vincenzo
- Corica Andrea
- Corona Vincenzo detto Enzo
- De Stefano Giuseppe detto Di Stefano detto Pippo
- Duca Valentina
- Falcone Antonella
- Gugliotta Pietro detto Piero
- Irrera Cristiana
- Mangano Paolo
- Merlino Roberta
- Musiano Maurizio
- Natale Giuseppe detto Pippo
- Neri Nino
- Oteri Concetta detta Ketty
- Porcari Bruno
- Puglisi Alfio detto Alessandro
- Romeo Ettore
- Russo Piera
- Saglimbeni Salvatore
- Sciuto Letteria detta Giovanna
- Spadaro Raffaella
- Spano’ Nicola
- Staiti Giorgio
- Summa Natalino detto Lino
- Trimarchi Letterio
- Vita Massimiliano detto Massimo detto Max
Messina Protagonista
- Alibrandi Paolo
- Alonci Arturo detto Alongi
- Barbera Giacinto
- Bonanno Giovanni
- Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio
- Casablanca Giuliana
- Catanzaro Ivan
- Cordaro Salvina
- Correnti Maria Cristina detta Cristina
- Cosenza Salvatore
- Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio
- Gemelli Maurizio
- Gervasi Maria Fernanda
- Giorgio Francesco detto Ciccio
- La Cava Alessandro
- Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco
- Lombardo Raffaella
- Macrì Antonino detto Tonino
- Mancuso Manuela
- Martello Francesca
- Mettuno Luigi detto Nettuno
- Naccari Sergio
- Oteri Caterina
- Panarello Alessio detto Alessandro
- Paratore Simona
- Patti Giada
- Quattrocchi Gabriele
- Sciliberto Francesca detta Franca
- Scopelliti Giovanni
- Sindoni Donatella
- Vadala’ Maria detta Meri
- Velini Vincenzo detto Enzo
Cateno per i Giovani
- Alleruzzo Sebastiano
- Allia Ivan
- Amenta Viviana
- Basile Federico
- Bongiorno Giuseppe
- Briguglio Beatrice
- Cacciola Andrea
- Cannao’ Antonino
- Carilli Sergio
- Catalano Giovanna
- Cuppari Antonino
- De Benedetto Michele
- Fenga Lorenzo
- Fumia Luciano
- Giulintano Luigi Emilio detto Luigi
- La Croce Anna
- La Spada Giuseppe detto Peppe
- Marano Davide
- Messina Gabriele
- Monterosso Federica
- Munao’ Luca
- Musico’ Chiara
- Patti Rosy
- Santamaria Debora
- Santapaola Salvo
- Soraci Angelo
- Spano’ Maria
- Trevi Antonio
- Villari Patrizia
- Villari Susanna
- Voccio Luigi
- Zaccone Giuseppe
Orgoglio Messinese
- Altieri Giuseppe detto Peppe
- Bombaci Graziella
- Bonfiglio Renato
- Cambria Natale detto Lino
- Catrimi Lucia
- Conti Taguali Cristian
- Costa Francesco detto Ciccio
- Cristescu Monica Teodora
- D’Angelo Rosita detta Rosy detta Rosi
- De Francesco Manuel
- Fanizzi Domenico detto Mimmuccio
- Femino’ Antonino
- Fiumano’ Ivana
- Germolé Domenico
- Insolia Gaia
- Laganà Davide
- Lanìa Giovanna
- Lo Giudice Gregorio
- Lo Presti Concetta detta Bruna
- Longobucco Emilio
- Magnisi Stefano
- Mammoliti Francesco
- Missimi Giuseppe
- Morabito Maurizio
- Occhipinti Giovanni
- Palermo Massimo
- Palmeri Raquela
- Robert Luca detto Fobert detto Roberts detto Roberto
- Scilio Maria Francesca detta Francesca
- Tripodi Cristiano
- Zangla Orazio
- Zuccarello Fernanda
Il Futuro è Adesso
- Amodeo Alessandra
- Annetti Giovanni
- Arena Marisa
- Bonasera Concetta detta Ketty
- Burrascano Saverio
- Calzetta Salvatore
- Cinturrino Tiziana
- Costa Francesco detto Ciccio
- Costantino Antonietta
- Currò Domenico
- D’Arrigo Tommaso
- David Giulia
- Fabiano Mariarosaria
- Famà Fabio
- Foti Angelo
- Frassica Giovanni detto Gianni
- Laganà Consolata
- Lo Presti Antonino detto Tonino
- Marino Santino
- Masso Riccardo Domenico
- Minissale Carmelo
- Oteri Simona
- Pagano Consuela
- Prestipino Carmelina
- Radesi Emanuela
- Sigillo Arianna
- Spadaro Ermelinda
- Stagnitta Placido
- Stella Giuseppe detto Pippo
- Stracquadaini Carmela
La Politica del Fare
- Bonafede Sebastiano
- Bruni Daniele
- Cascio Maria
- Coglitore Giuseppe
- Coppolino Lorenzo
- Costa Patrizia
- Cutispoto Vanessa
- D’Arrigo Anna
- De Francesco Alessia
- Falcone Andrea
- Ferrara Giuseppe
- Fristenda Filippo
- Gatto Fortunata
- Grassi Marco
- Guglielmino Giovanna detta Jenny
- Mazzeo Alessandro
- Micalizzi Carmelo
- Morisciano Antonello
- Palumbo Sabrina
- Paratore Lidia
- Picciotto Roberto
- Puleio Orazio detto Puleo detto Pulejo
- Rigano Antonella
- Schirò Roberto
- Terranova Marco
- Triboto Adriano
- Truscello Alessandro
- Valentino Claudio
- Zanghi’ Massimo
Zancle
- Agrillo Antonino
- Basile Damiano
- Bertuccio Caterina detta Katia
- Ciccarello Antonina detta Antonella
- Crisari Costantino
- Cro Marina
- Di Bella Nadia
- Federico Adele
- Finocchiaro Gaetano
- Freni Tindara
- Gasparro Arturo
- Giacobbe Antonio
- Giacobello Antonio
- Grasso Giorgio
- La Spada Santina
- Lancia Antonio
- Lo Presti Concetta detta Cettina
- Mazzeo Silvia
- Mento Antonio
- Messina Adriana
- Milia Vincenzo
- Muscolino Pietro Antonino
- Paolilla Rosamaria
- Piccolo Antonio
- Pino Alessio
- Rodilrosso Simone
- Saccà Alessia
- Santoro Angela
- Santoro Giovanna
- Savoca Daniela
Sviluppo Sostenibile
- Belmonte Manuel
- Caffo Giuseppe
- Castano Graziana Maria Rita
- Corso Stefania
- Cuticone Riccardo
- D’Angelo Roberta
- Dazi Santi
- De Pasquale Paolo
- Di Bernardo Giovanni
- Di Pietro Letterio detto Lillo
- Ferrara Patrizia
- Fundarò Maria
- Gangemi Antonina detta Antonella
- Giordano Michele
- Greco Andrea
- Indelicato Salvatore
- Maisano Antonino detto Nino
- Nunnari Filippo
- Oliveri Giuseppe detto Pippo
- Orefici Francesco
- Perrone Pietro detto Piero
- Pipito’ Santo
- Prestopino Rossella
- Puglisi Paola
- Raffa Marco
- Recupero Maria Pia
- Santoro Alessio
- Smedile Maria detta Mary
- Tuccio Stellario
- Vollaro Mario
- Zizzo Francesco
- Zodda Stefania
Lavoro e Solidarietà
- Barbera Chiara
- Busà Francesco
- Cappello Antonino detto Nino
- Carameli Giovanni
- Casale Sara
- Coccoli Rosaria
- Croce’ Concetta detta Clara
- Curro’ Davide
- Ferrante Pietro
- Gangemi Giuseppe
- Grech Carmelo
- La Manna Marta
- Lombardo Alessandra
- Maugeri Lillo
- Mazzeo Domenico
- Merlino Gabriele
- Mondo Maria detta Mariella
- Naccari Lucia
- Orlando Tania
- Paladino Giuseppe
- Passari Maria
- Puglisi Francesca
- Raffa Maria
- Ruggeri Antonino
- Salanitro Angelo
- Spano’ Antonella
- Terranova Tiziana
- Todaro Maria detta Mariella
- Valastro Giuseppa detta Pina
- Velardi Maria
- Ventura Irene
- Zamicelo Andrea
Costa Blu
- Ahmetaj Natasha
- Aliquò Rosalia Maria
- Arnao Domenica
- Barbagallo Andrea
- Bonanno Christian
- Centorrino Noemi
- Conte Stefano
- Conticello Gaetano
- Costantino Chiara
- Falcone Rebecca
- Finocchiaro Letteria
- Giorgianni Rosaria
- Gitto Elio
- Gugliandolo Giuseppe
- La Rosa Fortunata
- Maddalena Ferdinando
- Magaudda Gianluca
- Maggio Giuseppe
- Mangano Giacoma
- Mastronardo Tommaso
- Pollino Barbara
- Proto Salvatore
- Ruggeri Chiara
- Scaravaggi Sabina
- Speranza Giuseppa detta Giusy detta Giusi
- Staiti Domenico
- Turiano Giuseppe
- Vita Corrado
Liberi e Forti
- Brancato Antonio detto Tonino
- Cacciola Fabrizio
- Campagna Giuseppe detto Pippo
- Carrolo Elisabetta
- Caruso Giovanbattista detto Giovanni detto Signorino detto Guanta
- Celano Salvatore detto Celona
- Corrao Helga
- Crispo Lorenzo
- D’Amico Carmen
- De Leo Giovanni detto Gianni
- De Pasquale Massimo
- Donato Giovanni detto Gianni Pace detto Pace
- Famà Maria Rita Isabella detta Marisa
- Fragale Emilio
- Franza Alessandra
- Friuli Barbara
- Grassi Adriano
- Grasso Giovanni detto Karamella
- Greco Luigi detto Gigi
- Isaja Elisabetta
- La Malfa Maurizio
- La Monica Vincenzo detto Enzo
- Lagana’ Domenico detto Mimmo
- Licandro Giusi
- Lincoln Cinzia
- Munafò Claudia
- Natoli Alfredo
- Patriciello Giuseppe detto Patricello
- Sangrigoli Elisa detta Bitto
- Scoglio Antonella
- Sidoti Antonina detta Antonella
- Tinaglia Alessandro detto Reset
Candidato Sindaco Marcello Scurria (7 liste)
Forza Italia
- De Leo Alessandro detto Sandro
- Abatbratico Giuseppe
- Alessi Antonia
- Barbara Flavia
- Boemi Mirko
- Bolignano Stefania
- Bottari Umberto
- Brigandi Alessandro
- Cavallaro Caterina
- Coscia Cinzia
- Cubbita Fabio
- Cucinotta Giuseppe
- Cugno Antonio
- Cundari Agatino
- Galifi Andrea
- Giordano Michele detto Gaetano detto Tanino
- Giorgiani Alessia
- Guglielmo Alessandro
- Mandia Antonino
- Milicia Michele
- Paladino Carmelina detta Carmen
- Parasiliti Collazzo Maria Rosaria
- Rajapaksha Navishka Kaushal
- Risoni Giusi
- Rizzo Maria detta Mariella
- Romano Antonino detto Ninni
- Romeo Marilisa detta Mara
- Sgrò Maria Rosaria
- Signorino Antonino
- Stagni Nadia
- Tommasini Concettina
- Zizzo Giovanni
Fratelli d’Italia
- Buda Debora
- Buonanti Francesca
- Calderone Margherita
- Cosentino Giuseppe
- Currò Pasquale
- Danzino Rosalia
- Ferrera Antonino
- Fiore Andrea
- Gioveni Libero
- Inferrera Silvia
- Lucà Mario
- Mazzaferro Susanna
- Oliveri Angelo
- Sanfilippo Roberto
- Visalli Marco
- Serra Salvatore
- Miraglia Santa
- Celesti Oriana
- Carbone Dario
- Rotondo Emilia
- Rizzotti Laura
- Rigano Simona
- Santoro Sabina
- Meneguzzer Manuela
- Maria Rosaria Lo Iacono
- Rispoli Francesco
- Pietropaolo Rosaria
- Cardullo Christian
- Toscano Fulvia
Lega
- Allegra Andrea
- Amovilla Salvatore
- Bonasera Eleonora
- Campolo Lillo
- Capone Alessandro
- Caroè Michele
- Caruso Giusi
- Centofanti Amalia
- Costanzo Dario
- D’Arrigo Alessia
- Di Natale Alessandro
- Di Stefano Letterio
- Dugo Giacomo
- Faraone Andrea
- Fastuca Emilio
- Ferrara Giandomenico
- Fucile Mario
- Mafali Giuseppe
- Mancuso Saveria
- Massarotti Antonino
- Molonia Ketty
- Oteri Cosimo
- Pellegrino Fatima
- Restuccia Giulia
- Sottile Stefania
- Sturniolo Concetta
- Totaro Salvatore
- Vermiglio Valentina
- Villari Giuseppe
- Welladadge Don Deneth Niklesha
- Zaffino Valeria
- Zanghì Giuseppe
Dc – PRI – Partito Animalista
- Albanese Domenica
- Bagalà Francesco Bruno
- Basile Francesco
- Bombaci Lorenzo
- Catanese Simona
- Carbone Santa
- Celi Ivan
- Callegari Carmelo Carlo
- Giammona Maria
- Giuffrè Elisabetta
- Golino Tania
- Jannelli Santo
- Indaimo Carmelo
- Lando Giovanni Antonio
- Lopez Maria Tindara
- Latella Veronica
- Masuri Giovanna
- Pellegrino Antonio
- Ponzio Cristina
- Previti Giuseppe
- Rinaldi Maria Stella
- Ruggeri Sebastiano
- Tripodi Raffaele
- Valenti Valentina
Grande Sicilia – Popolari ed Autonomisti
-
Arena Letterio detto Lillo o Lelio
- Bartolone Alessio
- Balsamo Pietro
- Basile Sefora
- Bucalo Pietro detto Bucolo
- Buonocore Concetta
- Calandra Katia
- Canfora Giovanni detto Gianni
- Cannaò Nicola detto Cannavò
- Carciotto Giuseppe
- Costa Andrea
- Crescenti Daniele
- D’Avino Danilo
- Guitto Azzurra
- Gullifà Francesca
- La Fauci Giandomenico
- Lucchetta Domenico
- Martorana Gianluca
- Musicò Fabio
- Nuovo Roberto
- Pagano Maurizio
- Paladina Angela
- Passari Massimiliano
- Piccione Antonella
- Presti Rosario detto Saro
- Saccà Domenica detta Dory
- Sorbello Anna
- Trigila Annarita
- Triolo Roberta
- Vaccarino Benedetto
- Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi
- Zappalà Silvia Rosa
Noi Moderati
- Greco Marcello
- Alfa Salvatore
- Briguglio Mauro
- Caffeo Antonella
- Cento Giovanni
- Chillè Mariangela detta Mara
- Ciolino Francesco
- Costa Giuseppe
- D’Agostino Domenico
- D’Arrigo Maria Rita
- Doni Daniela
- Foresteri Danilo
- Ganfi Rosa
- Giacobbe Maria
- Giorgio Luisa
- Grimaldi Renato
- La Marca Daniele detto Daniel
- Lo Faro Aldo
- Maggio Anna detta Annalisa
- Mangraviti Mariagrazia
- Micalizzi Roberto
- Minissale Giuseppe
- Morvillo Consolato
- Muto Dario
- Nocera Francesco
- Notti Stefano
- Porpiglia Rossella Fortunata
- Scavo Lucia
- Scopelliti Domenica Monica
- Tiano Vera
- Vinci Giuseppa
- Violi Gianluca
“Scurria sindaco”
- Scurria Marcello
- Arena Santi
- Campo Mariateresa
- Cannistraci Grazia Lucia
- Capurro Giuseppe
- Contestabile Simona Messina
- Cucè Andrea Messina
- Currò Giuseppe
- De Francesco Santo Detto Santino
- De Leo Giuseppa Detta Giusy
- Ferro Alessandra
- Genovese Carmelo
- Guerrera Domenico Detto Mimmo
- Ingegneri Salvatore
- Ingemi Maria Concetta
- Isgrò Giuseppe Detto Pippo
- Laganà Massimiliano Messina
- La Rosa Placido Detto Dino
- La Spina Giuseppe Detto Peppe o detto Pippo
- Mazzeo Eugenio
- Medrano Santiuste Luisa
- Morabito Giuseppe
- Nava Giuseppe
- Nicoletti Giuseppe
- Pennino Gaetano
- Runci Antonino Detto Nino
- Strano Rosa
- Terranova Antonella Detta Nella
- Tringali Leonarda Detta Leda
- Trovatello Mirko
- Vasta Simona Messina
- Villari Esmeralda
Candidato Sindaco Antonella Russo (2 liste)
Partito Democratico
- Arena Angela
- Baldone Alberto
- Barbarino Valeria
- Brenno Gianluca
- Calabrò Felice
- Cannistrà Sabrina
- Cavallaro Danilo
- De Luca Alessandro
- Doddis Giovanna
- Fiordaliso Carmela
- Giannetto Grazia
- Girolamo Maria
- Girone Natalina
- Graziano Andrea
- Isaja Gaetano Detto “Saia” detto “Tani”
- Jaci Alberto Detto “Iaci”
- Midiri Giuseppe
- Naccari Sarah
- Panella Carmela Detta “Lina”
- Paone Samuele
- Perrone Maria Detta “Mariella”
- Portaro Antonino
- Rando Giuseppe
- Ruggeri Valentina
- Russo Alessandro detto “Ale” Detto Alessandro”
- Russo Antonia detta “Antonella”
- Satullo Gaetano detto “Tanjo”, Detto “Tanio”, Detto “Tanino”
- Sciutteri Antonino detto “Nino”
- Sirti Giuseppe
- Terranova Giampiero
- Trischitta Danilo
- Vitarelli Giuseppe
M5S-Controcorrente
- Andreozi Antonio
- Buffo Tindara detta Titty
- Cannistrà Cristina
- Costa Santa detta Santina
- Costantino Santo detto Santino
- Curreri Claudia
- Cuté Francesco
- De Leo Silvana
- Destro Grazia
- Egitto Francesco
- Falliti Cosimo
- Galleta Felice
- Giacobbe Gianfranco
- Giorgianni Salvatore
- Giuliano Tiziana
- Gugliandolo Lucia
- Lando Giuseppe detto Pippo
- Lao incognito Gianluca detto Lao
- Leonardo Elisa
- Munaò Mariagrazia
- Musolino Andrea
- Parnasso Orazio detto Marcello
- Pisano Paolo
- Popolo Carmelo
- Portaro Anna
- Raffaele Francesco
- Rella Maurizio
- Russo Francesca
- Russo Leonardo detto Leo
- Smeriglio Marco
- Zangla Giuseppe detto Peppe
- Zucco Carmelo
Candidato Sindaco Gaetano Sciacca (1 lista)
Rinascita Messina
- Alessi Alessia
- Arena Francesca
- Arena Patrizia
- Arena Salvatore
- Barbagallo Dario
- Bella Rosa
- Bertuccelli Francesco
- Bucceri Salvatore
- Cannao Michele
- Cappuccio Manuel Sebastiano
- Carrano Gaetano
- Crisafulli Giuseppe
- Danaro Martina
- Darwish Hashem
- De Leo Isabella
- Doria Anna
- Giordano Massimo
- Gullotta Antonino
- Latella David
- Lombardo Santino
- Martinello Carlo
- Miceli Mirko
- Passari Angelo
- Principato Antonino
- Pulitanò Alessandra
- Recupero Angela Monica
- Rigano Lucia Maria Adriana
- Santoro Vittoria
- Scandurra Domenico
- Sciullo Marzia
- Sciacca Gaetano
- Taffara Giuseppe
Candidato Sindaco Lillo Valvieri (1 lista)
Lillo Valvieri sindaco
- Valvieri Lillo
- Pietro Crisafulli
- Villa Maria
- Mauceri Gaetano
- La Rosa Alessio
- Filocamo Cinzia
- Capurro Giacinto
- Ciancio Armando
- Longone Letterio
- Messina Fabio
- Grifò Letterio
- La Rosa Giovanni Davide
- Sollima Felice
- Tindara Finocchiaro
- Celi Annamaria
- La Fauci Deborah
- Schepis Carmelo
- Vadalà Graziella
- Romano Rosalia
- Accolla Caterina
- Foti Maria
- Carfì Marco