Elezioni Comunali Messina 2026, le liste sono 26: tutti i NOMI degli 827 candidati al consiglio comunale | ELENCHI

Oggi, mercoledì 29 aprile, sono state ufficialmente presentate le liste che supporteranno i candidati Sindaco di Messina, in occasione delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Sono 5 i protagonisti della tornata elettorale: Marcello Scurria per la coalizione di Centrodestra, Antonella Russo per la coalizione di Centrosinistra, Federico Basile, sindaco uscente, di Sud chiama Nord, il civico Lillo Valvieri, Gaetano Sciacca per “Rinascita Messina”. Basile ha il numero maggiori di liste, ben 15, Scurria ne ha 7, mentre Russo ne ha 2, Valvieri e Sciacca 1. Da evidenziare la polemica per la raccolta firme delle liste di Sud chiama Nord che può avere degli strascichi anche nei prossimi giorni. A tal proposito, ci sono dei dati importanti da evidenziare. Le liste sono in totale 26, ed i candidati sono in totale 827.

Candidato Sindaco Federico Basile (15 liste)

Basile sindaco di Messina

Alleruzzo Giovanbattista detto Jhonny Arcovito Gabriele Bellinghieri Nicolò detto Nicola Benedetto Francesco detto Ciccio Bernava Valerio Boemi Antonio detto Cristian detto Buemi Brancatelli Calogero Cannavò Melania Cantio Giuseppe detto Pippo Capone Valentina Carbone Mariana De Caro Fedele Falcone Loredana Florio Noemi Foti Diego Gattellari Emanuela detta Manuela detta Massaro Genitori Giovanna Indaimo Diego Ipsaro Passione Andrea detto Ipsaro detto Passione La Barbera Vito Gianluca La Torre Michele Maddocco Nicola detto Mardocco detto Murdocco detto Muddocco Maiuri Anna Maria detta Anna detta Stracuzzi Majolino Gaetano detto Maiolino Mamone Giuseppina detta Giusy Marino Giuliana Pezzino Letteria detta Liliana Previtì Carmelo Pulitano’ Massimo Rizzo Domenico detto Mimmo Venuti Pietro Zuccalà Giovanni

De Luca Sindaco di Sicilia

Agrillo Giuseppe Alessi Viviana Amato Orazio Ammendola Fiorenzo detto Amendola detto Amendolia Bungay John Frederick detto John detto Laya detto Jon detto Jhon detto Gion detto Johnny detto Jonny detto Bungai detto Bunghei Campisi Loris detto Lorenzo Catanzaro Antonino Coletta Adriana Emanuela D’Angelo Antonino detto Nino Falcone Aurora Fazio Sofia Lorenza Forami Iris Fragala Giulio Jayasundara Mudiyanselage Samadi Lyana Jayasundara Jayawardena Mudalige Samindi Niwarthana Jayawardena La Rocca Giulia Lo Giudice Luigi Lupo’ Giacomo Mannino Martina Marotta Christian Mellini Beatrice detta Bellini detta Melilli Merrino Liana Monteleone Lorenzo Occhino Marco Pellegrino Giovanni Pulejo Maria detta Puleio Reyes Maria Cristina Cabrera Romano Daniele Ruello Lorena Scipilliti Marco Sparaino Angelo Vicidomini Carmine

Sud Chiama Nord

Asquini Valeria Bonasera Vincenza detta Enza detta Buonasera Busà Giuseppe Cacace Maurizio Calafiore Alessandra Cannata Letteria detta Liana Carreri Antonino detto Nino Caruso Salvatore detto Salvo detto Sasà Caruso Vincenzo detto Enzo detto Karuso Ciliberto Attilio detto Sciliberto detto Giliberto detto Giardina Cipolla Francesco detto Ciccio Coglitore Nunziato detto Nunzio D’Angelo Nicoletta Di Ciuccio Rosaria Rita detta Sara detta Spinella Feminò Antonia detta Antonella detta Femminò Ferlisi Calogero detto Paolo Finocchiaro Massimo Giannetto Serena Grasso Matteo Grillo Carla Interdonato Mariagrazia Maiorana Caterina detta Catia Mangano Salvatore detto Turiddu Milazzo Margherita detta Margo’ Minutoli Massimiliano detto Max detto Massimo Mondello Salvatore detto Salvo Mortelliti Raimondo Papa Salvatore Pergolizzi Sebastiano detto Nello Rinaldo Raffaele detto Rinaldi detto Tobia Schepis Giuseppe detto Peppe detto Schepisi detto Scepis Trischitta Giuseppe detto Pippo detto Triscitta

Federico per Messina

Aliberti Antonello Asciutto Francesco Arcidiacono Selene Antonuccio Irene Burrascano Angelo Calabrò Vincenzo detto Enzo Cannavò Giuseppe detto Vegeta Cantello Mirko Cervino Gabriele Ciulla Fabio Crifò Giovanna detta Grifò De Francesco Antonino detto Nino Donato Giusy Falzea Gregorio Guadagna Francesca La Camera Patrizia La Tona Pietro Giovanni detto Lattona Lanza Anna Latella Massimo Leone Biagio detto Gino Nicoletti Marina Picciolo Gaetano Pirone Cetty detta Alessandra Proscia Maria Savina detta Maria Riso Lucrezia Rizzo Massimo Romano Francesco Saglimbeni Paolo Saija Bisazza Stefano detto Saiia detto Saia detto Saya Scibilia Maria Sterrantino Chiara Tamà Sebastiano

Amo Messina

Aloisi Maria detta Mary Bonarrigo Agatino Bosurgi Silvia Bruno Daniela Carbone Giovanni Chiarella Giuseppe detto Peppe Ciraolo Vincenzo Corica Andrea Corona Vincenzo detto Enzo De Stefano Giuseppe detto Di Stefano detto Pippo Duca Valentina Falcone Antonella Gugliotta Pietro detto Piero Irrera Cristiana Mangano Paolo Merlino Roberta Musiano Maurizio Natale Giuseppe detto Pippo Neri Nino Oteri Concetta detta Ketty Porcari Bruno Puglisi Alfio detto Alessandro Romeo Ettore Russo Piera Saglimbeni Salvatore Sciuto Letteria detta Giovanna Spadaro Raffaella Spano’ Nicola Staiti Giorgio Summa Natalino detto Lino Trimarchi Letterio Vita Massimiliano detto Massimo detto Max

Messina Protagonista

Alibrandi Paolo Alonci Arturo detto Alongi Barbera Giacinto Bonanno Giovanni Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio Casablanca Giuliana Catanzaro Ivan Cordaro Salvina Correnti Maria Cristina detta Cristina Cosenza Salvatore Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio Gemelli Maurizio Gervasi Maria Fernanda Giorgio Francesco detto Ciccio La Cava Alessandro Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco Lombardo Raffaella Macrì Antonino detto Tonino Mancuso Manuela Martello Francesca Mettuno Luigi detto Nettuno Naccari Sergio Oteri Caterina Panarello Alessio detto Alessandro Paratore Simona Patti Giada Quattrocchi Gabriele Sciliberto Francesca detta Franca Scopelliti Giovanni Sindoni Donatella Vadala’ Maria detta Meri Velini Vincenzo detto Enzo

Cateno per i Giovani

Alleruzzo Sebastiano Allia Ivan Amenta Viviana Basile Federico Bongiorno Giuseppe Briguglio Beatrice Cacciola Andrea Cannao’ Antonino Carilli Sergio Catalano Giovanna Cuppari Antonino De Benedetto Michele Fenga Lorenzo Fumia Luciano Giulintano Luigi Emilio detto Luigi La Croce Anna La Spada Giuseppe detto Peppe Marano Davide Messina Gabriele Monterosso Federica Munao’ Luca Musico’ Chiara Patti Rosy Santamaria Debora Santapaola Salvo Soraci Angelo Spano’ Maria Trevi Antonio Villari Patrizia Villari Susanna Voccio Luigi Zaccone Giuseppe

Orgoglio Messinese

Altieri Giuseppe detto Peppe Bombaci Graziella Bonfiglio Renato Cambria Natale detto Lino Catrimi Lucia Conti Taguali Cristian Costa Francesco detto Ciccio Cristescu Monica Teodora D’Angelo Rosita detta Rosy detta Rosi De Francesco Manuel Fanizzi Domenico detto Mimmuccio Femino’ Antonino Fiumano’ Ivana Germolé Domenico Insolia Gaia Laganà Davide Lanìa Giovanna Lo Giudice Gregorio Lo Presti Concetta detta Bruna Longobucco Emilio Magnisi Stefano Mammoliti Francesco Missimi Giuseppe Morabito Maurizio Occhipinti Giovanni Palermo Massimo Palmeri Raquela Robert Luca detto Fobert detto Roberts detto Roberto Scilio Maria Francesca detta Francesca Tripodi Cristiano Zangla Orazio Zuccarello Fernanda

Il Futuro è Adesso

Amodeo Alessandra Annetti Giovanni Arena Marisa Bonasera Concetta detta Ketty Burrascano Saverio Calzetta Salvatore Cinturrino Tiziana Costa Francesco detto Ciccio Costantino Antonietta Currò Domenico D’Arrigo Tommaso David Giulia Fabiano Mariarosaria Famà Fabio Foti Angelo Frassica Giovanni detto Gianni Laganà Consolata Lo Presti Antonino detto Tonino Marino Santino Masso Riccardo Domenico Minissale Carmelo Oteri Simona Pagano Consuela Prestipino Carmelina Radesi Emanuela Sigillo Arianna Spadaro Ermelinda Stagnitta Placido Stella Giuseppe detto Pippo Stracquadaini Carmela

La Politica del Fare

Bonafede Sebastiano Bruni Daniele Cascio Maria Coglitore Giuseppe Coppolino Lorenzo Costa Patrizia Cutispoto Vanessa D’Arrigo Anna De Francesco Alessia Falcone Andrea Ferrara Giuseppe Fristenda Filippo Gatto Fortunata Grassi Marco Guglielmino Giovanna detta Jenny Mazzeo Alessandro Micalizzi Carmelo Morisciano Antonello Palumbo Sabrina Paratore Lidia Picciotto Roberto Puleio Orazio detto Puleo detto Pulejo Rigano Antonella Schirò Roberto Terranova Marco Triboto Adriano Truscello Alessandro Valentino Claudio Zanghi’ Massimo

Zancle

Agrillo Antonino Basile Damiano Bertuccio Caterina detta Katia Ciccarello Antonina detta Antonella Crisari Costantino Cro Marina Di Bella Nadia Federico Adele Finocchiaro Gaetano Freni Tindara Gasparro Arturo Giacobbe Antonio Giacobello Antonio Grasso Giorgio La Spada Santina Lancia Antonio Lo Presti Concetta detta Cettina Mazzeo Silvia Mento Antonio Messina Adriana Milia Vincenzo Muscolino Pietro Antonino Paolilla Rosamaria Piccolo Antonio Pino Alessio Rodilrosso Simone Saccà Alessia Santoro Angela Santoro Giovanna Savoca Daniela

Sviluppo Sostenibile

Belmonte Manuel Caffo Giuseppe Castano Graziana Maria Rita Corso Stefania Cuticone Riccardo D’Angelo Roberta Dazi Santi De Pasquale Paolo Di Bernardo Giovanni Di Pietro Letterio detto Lillo Ferrara Patrizia Fundarò Maria Gangemi Antonina detta Antonella Giordano Michele Greco Andrea Indelicato Salvatore Maisano Antonino detto Nino Nunnari Filippo Oliveri Giuseppe detto Pippo Orefici Francesco Perrone Pietro detto Piero Pipito’ Santo Prestopino Rossella Puglisi Paola Raffa Marco Recupero Maria Pia Santoro Alessio Smedile Maria detta Mary Tuccio Stellario Vollaro Mario Zizzo Francesco Zodda Stefania

Lavoro e Solidarietà

Barbera Chiara Busà Francesco Cappello Antonino detto Nino Carameli Giovanni Casale Sara Coccoli Rosaria Croce’ Concetta detta Clara Curro’ Davide Ferrante Pietro Gangemi Giuseppe Grech Carmelo La Manna Marta Lombardo Alessandra Maugeri Lillo Mazzeo Domenico Merlino Gabriele Mondo Maria detta Mariella Naccari Lucia Orlando Tania Paladino Giuseppe Passari Maria Puglisi Francesca Raffa Maria Ruggeri Antonino Salanitro Angelo Spano’ Antonella Terranova Tiziana Todaro Maria detta Mariella Valastro Giuseppa detta Pina Velardi Maria Ventura Irene Zamicelo Andrea

Costa Blu

Ahmetaj Natasha Aliquò Rosalia Maria Arnao Domenica Barbagallo Andrea Bonanno Christian Centorrino Noemi Conte Stefano Conticello Gaetano Costantino Chiara Falcone Rebecca Finocchiaro Letteria Giorgianni Rosaria Gitto Elio Gugliandolo Giuseppe La Rosa Fortunata Maddalena Ferdinando Magaudda Gianluca Maggio Giuseppe Mangano Giacoma Mastronardo Tommaso Pollino Barbara Proto Salvatore Ruggeri Chiara Scaravaggi Sabina Speranza Giuseppa detta Giusy detta Giusi Staiti Domenico Turiano Giuseppe Vita Corrado

Liberi e Forti

Brancato Antonio detto Tonino Cacciola Fabrizio Campagna Giuseppe detto Pippo Carrolo Elisabetta Caruso Giovanbattista detto Giovanni detto Signorino detto Guanta Celano Salvatore detto Celona Corrao Helga Crispo Lorenzo D’Amico Carmen De Leo Giovanni detto Gianni De Pasquale Massimo Donato Giovanni detto Gianni Pace detto Pace Famà Maria Rita Isabella detta Marisa Fragale Emilio Franza Alessandra Friuli Barbara Grassi Adriano Grasso Giovanni detto Karamella Greco Luigi detto Gigi Isaja Elisabetta La Malfa Maurizio La Monica Vincenzo detto Enzo Lagana’ Domenico detto Mimmo Licandro Giusi Lincoln Cinzia Munafò Claudia Natoli Alfredo Patriciello Giuseppe detto Patricello Sangrigoli Elisa detta Bitto Scoglio Antonella Sidoti Antonina detta Antonella Tinaglia Alessandro detto Reset

Candidato Sindaco Marcello Scurria (7 liste)

Forza Italia

De Leo Alessandro detto Sandro

De Leo Alessandro detto Sandro Abatbratico Giuseppe

Alessi Antonia

Barbara Flavia

Boemi Mirko

Bolignano Stefania

Bottari Umberto

Brigandi Alessandro

Cavallaro Caterina

Coscia Cinzia

Cubbita Fabio

Cucinotta Giuseppe

Cugno Antonio

Cundari Agatino

Galifi Andrea

Giordano Michele detto Gaetano detto Tanino

Giorgiani Alessia

Guglielmo Alessandro

Mandia Antonino

Milicia Michele

Paladino Carmelina detta Carmen

Parasiliti Collazzo Maria Rosaria

Rajapaksha Navishka Kaushal

Risoni Giusi

Rizzo Maria detta Mariella

Romano Antonino detto Ninni

Romeo Marilisa detta Mara

Sgrò Maria Rosaria

Signorino Antonino

Stagni Nadia

Tommasini Concettina

Zizzo Giovanni

Fratelli d’Italia

Buda Debora

Buonanti Francesca

Calderone Margherita

Cosentino Giuseppe

Currò Pasquale

Danzino Rosalia

Ferrera Antonino

Fiore Andrea

Gioveni Libero

Inferrera Silvia

Lucà Mario

Mazzaferro Susanna

Oliveri Angelo

Sanfilippo Roberto

Visalli Marco

Serra Salvatore

Miraglia Santa

Celesti Oriana

Carbone Dario

Rotondo Emilia

Rizzotti Laura

Rigano Simona

Santoro Sabina

Meneguzzer Manuela

Maria Rosaria Lo Iacono

Rispoli Francesco

Pietropaolo Rosaria

Cardullo Christian

Toscano Fulvia

Lega

Allegra Andrea

Amovilla Salvatore

Bonasera Eleonora

Campolo Lillo

Capone Alessandro

Caroè Michele

Caruso Giusi

Centofanti Amalia

Costanzo Dario

D’Arrigo Alessia

Di Natale Alessandro

Di Stefano Letterio

Dugo Giacomo

Faraone Andrea

Fastuca Emilio

Ferrara Giandomenico

Fucile Mario

Mafali Giuseppe

Mancuso Saveria

Massarotti Antonino

Molonia Ketty

Oteri Cosimo

Pellegrino Fatima

Restuccia Giulia

Sottile Stefania

Sturniolo Concetta

Totaro Salvatore

Vermiglio Valentina

Villari Giuseppe

Welladadge Don Deneth Niklesha

Zaffino Valeria

Zanghì Giuseppe

Dc – PRI – Partito Animalista

Albanese Domenica

Bagalà Francesco Bruno

Basile Francesco

Bombaci Lorenzo

Catanese Simona

Carbone Santa

Celi Ivan

Callegari Carmelo Carlo

Giammona Maria

Giuffrè Elisabetta

Golino Tania

Jannelli Santo

Indaimo Carmelo

Lando Giovanni Antonio

Lopez Maria Tindara

Latella Veronica

Masuri Giovanna

Pellegrino Antonio

Ponzio Cristina

Previti Giuseppe

Rinaldi Maria Stella

Ruggeri Sebastiano

Tripodi Raffaele

Valenti Valentina

Grande Sicilia – Popolari ed Autonomisti

Arena Letterio detto Lillo o Lelio

Bartolone Alessio

Balsamo Pietro

Basile Sefora

Bucalo Pietro detto Bucolo

Buonocore Concetta

Calandra Katia

Canfora Giovanni detto Gianni

Cannaò Nicola detto Cannavò

Carciotto Giuseppe

Costa Andrea

Crescenti Daniele

D’Avino Danilo

Guitto Azzurra

Gullifà Francesca

La Fauci Giandomenico

Lucchetta Domenico

Martorana Gianluca

Musicò Fabio

Nuovo Roberto

Pagano Maurizio

Paladina Angela

Passari Massimiliano

Piccione Antonella

Presti Rosario detto Saro

Saccà Domenica detta Dory

Sorbello Anna

Trigila Annarita

Triolo Roberta

Vaccarino Benedetto

Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi

Zappalà Silvia Rosa

Noi Moderati

Greco Marcello

Greco Marcello Alfa Salvatore

Briguglio Mauro

Caffeo Antonella

Cento Giovanni

Chillè Mariangela detta Mara

Ciolino Francesco

Costa Giuseppe

D’Agostino Domenico

D’Arrigo Maria Rita

Doni Daniela

Foresteri Danilo

Ganfi Rosa

Giacobbe Maria

Giorgio Luisa

Grimaldi Renato

La Marca Daniele detto Daniel

Lo Faro Aldo

Maggio Anna detta Annalisa

Mangraviti Mariagrazia

Micalizzi Roberto

Minissale Giuseppe

Morvillo Consolato

Muto Dario

Nocera Francesco

Notti Stefano

Porpiglia Rossella Fortunata

Scavo Lucia

Scopelliti Domenica Monica

Tiano Vera

Vinci Giuseppa

Violi Gianluca

“Scurria sindaco”

Scurria Marcello

Scurria Marcello Arena Santi

Campo Mariateresa

Cannistraci Grazia Lucia

Capurro Giuseppe

Contestabile Simona Messina

Cucè Andrea Messina

Currò Giuseppe

De Francesco Santo Detto Santino

De Leo Giuseppa Detta Giusy

Ferro Alessandra

Genovese Carmelo

Guerrera Domenico Detto Mimmo

Ingegneri Salvatore

Ingemi Maria Concetta

Isgrò Giuseppe Detto Pippo

Laganà Massimiliano Messina

La Rosa Placido Detto Dino

La Spina Giuseppe Detto Peppe o detto Pippo

Mazzeo Eugenio

Medrano Santiuste Luisa

Morabito Giuseppe

Nava Giuseppe

Nicoletti Giuseppe

Pennino Gaetano

Runci Antonino Detto Nino

Strano Rosa

Terranova Antonella Detta Nella

Tringali Leonarda Detta Leda

Trovatello Mirko

Vasta Simona Messina

Villari Esmeralda

Candidato Sindaco Antonella Russo (2 liste)

Partito Democratico

Arena Angela

Arena Angela Baldone Alberto

Barbarino Valeria

Brenno Gianluca

Calabrò Felice

Cannistrà Sabrina

Cavallaro Danilo

De Luca Alessandro

Doddis Giovanna

Fiordaliso Carmela

Giannetto Grazia

Girolamo Maria

Girone Natalina

Graziano Andrea

Isaja Gaetano Detto “Saia” detto “Tani”

Jaci Alberto Detto “Iaci”

Midiri Giuseppe

Naccari Sarah

Panella Carmela Detta “Lina”

Paone Samuele

Perrone Maria Detta “Mariella”

Portaro Antonino

Rando Giuseppe

Ruggeri Valentina

Russo Alessandro detto “Ale” Detto Alessandro”

Russo Antonia detta “Antonella”

Satullo Gaetano detto “Tanjo”, Detto “Tanio”, Detto “Tanino”

Sciutteri Antonino detto “Nino”

Sirti Giuseppe

Terranova Giampiero

Trischitta Danilo

Vitarelli Giuseppe

M5S-Controcorrente

Andreozi Antonio

Andreozi Antonio Buffo Tindara detta Titty

Cannistrà Cristina

Costa Santa detta Santina

Costantino Santo detto Santino

Curreri Claudia

Cuté Francesco

De Leo Silvana

Destro Grazia

Egitto Francesco

Falliti Cosimo

Galleta Felice

Giacobbe Gianfranco

Giorgianni Salvatore

Giuliano Tiziana

Gugliandolo Lucia

Lando Giuseppe detto Pippo

Lao incognito Gianluca detto Lao

Leonardo Elisa

Munaò Mariagrazia

Musolino Andrea

Parnasso Orazio detto Marcello

Pisano Paolo

Popolo Carmelo

Portaro Anna

Raffaele Francesco

Rella Maurizio

Russo Francesca

Russo Leonardo detto Leo

Smeriglio Marco

Zangla Giuseppe detto Peppe

Zucco Carmelo

Candidato Sindaco Gaetano Sciacca (1 lista)

Rinascita Messina

Alessi Alessia

Alessi Alessia Arena Francesca

Arena Patrizia

Arena Salvatore

Barbagallo Dario

Bella Rosa

Bertuccelli Francesco

Bucceri Salvatore

Cannao Michele

Cappuccio Manuel Sebastiano

Carrano Gaetano

Crisafulli Giuseppe

Danaro Martina

Darwish Hashem

De Leo Isabella

Doria Anna

Giordano Massimo

Gullotta Antonino

Latella David

Lombardo Santino

Martinello Carlo

Miceli Mirko

Passari Angelo

Principato Antonino

Pulitanò Alessandra

Recupero Angela Monica

Rigano Lucia Maria Adriana

Santoro Vittoria

Scandurra Domenico

Sciullo Marzia

Sciacca Gaetano

Taffara Giuseppe

Candidato Sindaco Lillo Valvieri (1 lista)

Lillo Valvieri sindaco