Elezioni Comunali Messina 2026, le liste sono 26: tutti i NOMI degli 827 candidati al consiglio comunale | ELENCHI

Elezioni comunali 2026: il resoconto completo con i nomi di tutte le liste, i simboli ed i rispettivi candidati al Consiglio Comunale di Messina

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Oggi, mercoledì 29 aprile, sono state ufficialmente presentate le liste che supporteranno i candidati Sindaco di Messina, in occasione delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Sono 5 i protagonisti della tornata elettorale: Marcello Scurria per la coalizione di Centrodestra, Antonella Russo per la coalizione di Centrosinistra, Federico Basile, sindaco uscente, di Sud chiama Nord, il civico Lillo Valvieri, Gaetano Sciacca per “Rinascita Messina”. Basile ha il numero maggiori di liste, ben 15, Scurria ne ha 7, mentre Russo ne ha 2, Valvieri e Sciacca 1. Da evidenziare la polemica per la raccolta firme delle liste di Sud chiama Nord che può avere degli strascichi anche nei prossimi giorni. A tal proposito, ci sono dei dati importanti da evidenziare. Le liste sono in totale 26, ed i candidati sono in totale 827.

Candidato Sindaco Federico Basile (15 liste)

Basile sindaco di MessinaBasile sindaco di Messina

  1. Alleruzzo Giovanbattista detto Jhonny
  2. Arcovito Gabriele
  3. Bellinghieri Nicolò detto Nicola
  4. Benedetto Francesco detto Ciccio
  5. Bernava Valerio
  6. Boemi Antonio detto Cristian detto Buemi
  7. Brancatelli Calogero
  8. Cannavò Melania
  9. Cantio Giuseppe detto Pippo
  10. Capone Valentina
  11. Carbone Mariana
  12. De Caro Fedele
  13. Falcone Loredana
  14. Florio Noemi
  15. Foti Diego
  16. Gattellari Emanuela detta Manuela detta Massaro
  17. Genitori Giovanna
  18. Indaimo Diego
  19. Ipsaro Passione Andrea detto Ipsaro detto Passione
  20. La Barbera Vito Gianluca
  21. La Torre Michele
  22. Maddocco Nicola detto Mardocco detto Murdocco detto Muddocco
  23. Maiuri Anna Maria detta Anna detta Stracuzzi
  24. Majolino Gaetano detto Maiolino
  25. Mamone Giuseppina detta Giusy
  26. Marino Giuliana
  27. Pezzino Letteria detta Liliana
  28. Previtì Carmelo
  29. Pulitano’ Massimo
  30. Rizzo Domenico detto Mimmo
  31. Venuti Pietro
  32. Zuccalà Giovanni

De Luca Sindaco di Sicilia

  1. Agrillo Giuseppe
  2. Alessi Viviana
  3. Amato Orazio
  4. Ammendola Fiorenzo detto Amendola detto Amendolia
  5. Bungay John Frederick detto John detto Laya detto Jon detto Jhon detto Gion detto Johnny detto Jonny detto Bungai detto Bunghei
  6. Campisi Loris detto Lorenzo
  7. Catanzaro Antonino
  8. Coletta Adriana Emanuela
  9. D’Angelo Antonino detto Nino
  10. Falcone Aurora
  11. Fazio Sofia Lorenza
  12. Forami Iris
  13. Fragala Giulio
  14. Jayasundara Mudiyanselage Samadi Lyana Jayasundara
  15. Jayawardena Mudalige Samindi Niwarthana Jayawardena
  16. La Rocca Giulia
  17. Lo Giudice Luigi
  18. Lupo’ Giacomo
  19. Mannino Martina
  20. Marotta Christian
  21. Mellini Beatrice detta Bellini detta Melilli
  22. Merrino Liana
  23. Monteleone Lorenzo
  24. Occhino Marco
  25. Pellegrino Giovanni
  26. Pulejo Maria detta Puleio
  27. Reyes Maria Cristina Cabrera
  28. Romano Daniele
  29. Ruello Lorena
  30. Scipilliti Marco
  31. Sparaino Angelo
  32. Vicidomini Carmine

Sud Chiama Nord

  1. Asquini Valeria
  2. Bonasera Vincenza detta Enza detta Buonasera
  3. Busà Giuseppe
  4. Cacace Maurizio
  5. Calafiore Alessandra
  6. Cannata Letteria detta Liana
  7. Carreri Antonino detto Nino
  8. Caruso Salvatore detto Salvo detto Sasà
  9. Caruso Vincenzo detto Enzo detto Karuso
  10. Ciliberto Attilio detto Sciliberto detto Giliberto detto Giardina
  11. Cipolla Francesco detto Ciccio
  12. Coglitore Nunziato detto Nunzio
  13. D’Angelo Nicoletta
  14. Di Ciuccio Rosaria Rita detta Sara detta Spinella
  15. Feminò Antonia detta Antonella detta Femminò
  16. Ferlisi Calogero detto Paolo
  17. Finocchiaro Massimo
  18. Giannetto Serena
  19. Grasso Matteo
  20. Grillo Carla
  21. Interdonato Mariagrazia
  22. Maiorana Caterina detta Catia
  23. Mangano Salvatore detto Turiddu
  24. Milazzo Margherita detta Margo’
  25. Minutoli Massimiliano detto Max detto Massimo
  26. Mondello Salvatore detto Salvo
  27. Mortelliti Raimondo
  28. Papa Salvatore
  29. Pergolizzi Sebastiano detto Nello
  30. Rinaldo Raffaele detto Rinaldi detto Tobia
  31. Schepis Giuseppe detto Peppe detto Schepisi detto Scepis
  32. Trischitta Giuseppe detto Pippo detto Triscitta

Federico per Messina

  1. Aliberti Antonellofederico-per-messina
  2. Asciutto Francesco
  3. Arcidiacono Selene
  4. Antonuccio Irene
  5. Burrascano Angelo
  6. Calabrò Vincenzo detto Enzo
  7. Cannavò Giuseppe detto Vegeta
  8. Cantello Mirko
  9. Cervino Gabriele
  10. Ciulla Fabio
  11. Crifò Giovanna detta Grifò
  12. De Francesco Antonino detto Nino
  13. Donato Giusy
  14. Falzea Gregorio
  15. Guadagna Francesca
  16. La Camera Patrizia
  17. La Tona Pietro Giovanni detto Lattona
  18. Lanza Anna
  19. Latella Massimo
  20. Leone Biagio detto Gino
  21. Nicoletti Marina
  22. Picciolo Gaetano
  23. Pirone Cetty detta Alessandra
  24. Proscia Maria Savina detta Maria
  25. Riso Lucrezia
  26. Rizzo Massimo
  27. Romano Francesco
  28. Saglimbeni Paolo
  29. Saija Bisazza Stefano detto Saiia detto Saia detto Saya
  30. Scibilia Maria
  31. Sterrantino Chiara
  32. Tamà Sebastiano

Amo Messina

  1. Aloisi Maria detta Mary
  2. Bonarrigo Agatino
  3. Bosurgi Silvia
  4. Bruno Daniela
  5. Carbone Giovanni
  6. Chiarella Giuseppe detto Peppe
  7. Ciraolo Vincenzo
  8. Corica Andrea
  9. Corona Vincenzo detto Enzo
  10. De Stefano Giuseppe detto Di Stefano detto Pippo
  11. Duca Valentina
  12. Falcone Antonella
  13. Gugliotta Pietro detto Piero
  14. Irrera Cristiana
  15. Mangano Paolo
  16. Merlino Roberta
  17. Musiano Maurizio
  18. Natale Giuseppe detto Pippo
  19. Neri Nino
  20. Oteri Concetta detta Ketty
  21. Porcari Bruno
  22. Puglisi Alfio detto Alessandro
  23. Romeo Ettore
  24. Russo Piera
  25. Saglimbeni Salvatore
  26. Sciuto Letteria detta Giovanna
  27. Spadaro Raffaella
  28. Spano’ Nicola
  29. Staiti Giorgio
  30. Summa Natalino detto Lino
  31. Trimarchi Letterio
  32. Vita Massimiliano detto Massimo detto Max

Messina Protagonista

  1. Alibrandi Paolo
  2. Alonci Arturo detto Alongi
  3. Barbera Giacinto
  4. Bonanno Giovanni
  5. Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio
  6. Casablanca Giuliana
  7. Catanzaro Ivan
  8. Cordaro Salvina
  9. Correnti Maria Cristina detta Cristina
  10. Cosenza Salvatore
  11. Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio
  12. Gemelli Maurizio
  13. Gervasi Maria Fernanda
  14. Giorgio Francesco detto Ciccio
  15. La Cava Alessandro
  16. Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco
  17. Lombardo Raffaella
  18. Macrì Antonino detto Tonino
  19. Mancuso Manuela
  20. Martello Francesca
  21. Mettuno Luigi detto Nettuno
  22. Naccari Sergio
  23. Oteri Caterina
  24. Panarello Alessio detto Alessandro
  25. Paratore Simona
  26. Patti Giada
  27. Quattrocchi Gabriele
  28. Sciliberto Francesca detta Franca
  29. Scopelliti Giovanni
  30. Sindoni Donatella
  31. Vadala’ Maria detta Meri
  32. Velini Vincenzo detto Enzo

Cateno per i Giovani

  1. Alleruzzo Sebastiano
  2. Allia Ivan
  3. Amenta Viviana
  4. Basile Federico
  5. Bongiorno Giuseppe
  6. Briguglio Beatrice
  7. Cacciola Andrea
  8. Cannao’ Antonino
  9. Carilli Sergio
  10. Catalano Giovanna
  11. Cuppari Antonino
  12. De Benedetto Michele
  13. Fenga Lorenzo
  14. Fumia Luciano
  15. Giulintano Luigi Emilio detto Luigi
  16. La Croce Anna
  17. La Spada Giuseppe detto Peppe
  18. Marano Davide
  19. Messina Gabriele
  20. Monterosso Federica
  21. Munao’ Luca
  22. Musico’ Chiara
  23. Patti Rosy
  24. Santamaria Debora
  25. Santapaola Salvo
  26. Soraci Angelo
  27. Spano’ Maria
  28. Trevi Antonio
  29. Villari Patrizia
  30. Villari Susanna
  31. Voccio Luigi
  32. Zaccone Giuseppe

Orgoglio Messinese

  1. Altieri Giuseppe detto Peppe
  2. Bombaci Graziella
  3. Bonfiglio Renato
  4. Cambria Natale detto Lino
  5. Catrimi Lucia
  6. Conti Taguali Cristian
  7. Costa Francesco detto Ciccio
  8. Cristescu Monica Teodora
  9. D’Angelo Rosita detta Rosy detta Rosi
  10. De Francesco Manuel
  11. Fanizzi Domenico detto Mimmuccio
  12. Femino’ Antonino
  13. Fiumano’ Ivana
  14. Germolé Domenico
  15. Insolia Gaia
  16. Laganà Davide
  17. Lanìa Giovanna
  18. Lo Giudice Gregorio
  19. Lo Presti Concetta detta Bruna
  20. Longobucco Emilio
  21. Magnisi Stefano
  22. Mammoliti Francesco
  23. Missimi Giuseppe
  24. Morabito Maurizio
  25. Occhipinti Giovanni
  26. Palermo Massimo
  27. Palmeri Raquela
  28. Robert Luca detto Fobert detto Roberts detto Roberto
  29. Scilio Maria Francesca detta Francesca
  30. Tripodi Cristiano
  31. Zangla Orazio
  32. Zuccarello Fernanda

Il Futuro è Adesso

  1. Amodeo Alessandra
  2. Annetti Giovanni
  3. Arena Marisa
  4. Bonasera Concetta detta Ketty
  5. Burrascano Saverio
  6. Calzetta Salvatore
  7. Cinturrino Tiziana
  8. Costa Francesco detto Ciccio
  9. Costantino Antonietta
  10. Currò Domenico
  11. D’Arrigo Tommaso
  12. David Giulia
  13. Fabiano Mariarosaria
  14. Famà Fabio
  15. Foti Angelo
  16. Frassica Giovanni detto Gianni
  17. Laganà Consolata
  18. Lo Presti Antonino detto Tonino
  19. Marino Santino
  20. Masso Riccardo Domenico
  21. Minissale Carmelo
  22. Oteri Simona
  23. Pagano Consuela
  24. Prestipino Carmelina
  25. Radesi Emanuela
  26. Sigillo Arianna
  27. Spadaro Ermelinda
  28. Stagnitta Placido
  29. Stella Giuseppe detto Pippo
  30. Stracquadaini Carmela

La Politica del Fare

  1. Bonafede Sebastiano
  2. Bruni Daniele
  3. Cascio Maria
  4. Coglitore Giuseppe
  5. Coppolino Lorenzo
  6. Costa Patrizia
  7. Cutispoto Vanessa
  8. D’Arrigo Anna
  9. De Francesco Alessia
  10. Falcone Andrea
  11. Ferrara Giuseppe
  12. Fristenda Filippo
  13. Gatto Fortunata
  14. Grassi Marco
  15. Guglielmino Giovanna detta Jenny
  16. Mazzeo Alessandro
  17. Micalizzi Carmelo
  18. Morisciano Antonello
  19. Palumbo Sabrina
  20. Paratore Lidia
  21. Picciotto Roberto
  22. Puleio Orazio detto Puleo detto Pulejo
  23. Rigano Antonella
  24. Schirò Roberto
  25. Terranova Marco
  26. Triboto Adriano
  27. Truscello Alessandro
  28. Valentino Claudio
  29. Zanghi’ Massimo

 Zancle

  1. Agrillo Antonino
  2. Basile Damiano
  3. Bertuccio Caterina detta Katia
  4. Ciccarello Antonina detta Antonella
  5. Crisari Costantino
  6. Cro Marina
  7. Di Bella Nadia
  8. Federico Adele
  9. Finocchiaro Gaetano
  10. Freni Tindara
  11. Gasparro Arturo
  12. Giacobbe Antonio
  13. Giacobello Antonio
  14. Grasso Giorgio
  15. La Spada Santina
  16. Lancia Antonio
  17. Lo Presti Concetta detta Cettina
  18. Mazzeo Silvia
  19. Mento Antonio
  20. Messina Adriana
  21. Milia Vincenzo
  22. Muscolino Pietro Antonino
  23. Paolilla Rosamaria
  24. Piccolo Antonio
  25. Pino Alessio
  26. Rodilrosso Simone
  27. Saccà Alessia
  28. Santoro Angela
  29. Santoro Giovanna
  30. Savoca Daniela

 Sviluppo Sostenibile

  1. Belmonte Manuel
  2. Caffo Giuseppe
  3. Castano Graziana Maria Rita
  4. Corso Stefania
  5. Cuticone Riccardo
  6. D’Angelo Roberta
  7. Dazi Santi
  8. De Pasquale Paolo
  9. Di Bernardo Giovanni
  10. Di Pietro Letterio detto Lillo
  11. Ferrara Patrizia
  12. Fundarò Maria
  13. Gangemi Antonina detta Antonella
  14. Giordano Michele
  15. Greco Andrea
  16. Indelicato Salvatore
  17. Maisano Antonino detto Nino
  18. Nunnari Filippo
  19. Oliveri Giuseppe detto Pippo
  20. Orefici Francesco
  21. Perrone Pietro detto Piero
  22. Pipito’ Santo
  23. Prestopino Rossella
  24. Puglisi Paola
  25. Raffa Marco
  26. Recupero Maria Pia
  27. Santoro Alessio
  28. Smedile Maria detta Mary
  29. Tuccio Stellario
  30. Vollaro Mario
  31. Zizzo Francesco
  32. Zodda Stefania

Lavoro e Solidarietà

  1. Barbera Chiara
  2. Busà Francesco
  3. Cappello Antonino detto Nino
  4. Carameli Giovanni
  5. Casale Sara
  6. Coccoli Rosaria
  7. Croce’ Concetta detta Clara
  8. Curro’ Davide
  9. Ferrante Pietro
  10. Gangemi Giuseppe
  11. Grech Carmelo
  12. La Manna Marta
  13. Lombardo Alessandra
  14. Maugeri Lillo
  15. Mazzeo Domenico
  16. Merlino Gabriele
  17. Mondo Maria detta Mariella
  18. Naccari Lucia
  19. Orlando Tania
  20. Paladino Giuseppe
  21. Passari Maria
  22. Puglisi Francesca
  23. Raffa Maria
  24. Ruggeri Antonino
  25. Salanitro Angelo
  26. Spano’ Antonella
  27. Terranova Tiziana
  28. Todaro Maria detta Mariella
  29. Valastro Giuseppa detta Pina
  30. Velardi Maria
  31. Ventura Irene
  32. Zamicelo Andrea

 Costa Blu

  1. Ahmetaj Natasha
  2. Aliquò Rosalia Maria
  3. Arnao Domenica
  4. Barbagallo Andrea
  5. Bonanno Christian
  6. Centorrino Noemi
  7. Conte Stefano
  8. Conticello Gaetano
  9. Costantino Chiara
  10. Falcone Rebecca
  11. Finocchiaro Letteria
  12. Giorgianni Rosaria
  13. Gitto Elio
  14. Gugliandolo Giuseppe
  15. La Rosa Fortunata
  16. Maddalena Ferdinando
  17. Magaudda Gianluca
  18. Maggio Giuseppe
  19. Mangano Giacoma
  20. Mastronardo Tommaso
  21. Pollino Barbara
  22. Proto Salvatore
  23. Ruggeri Chiara
  24. Scaravaggi Sabina
  25. Speranza Giuseppa detta Giusy detta Giusi
  26. Staiti Domenico
  27. Turiano Giuseppe
  28. Vita Corrado

Liberi e Forti

  1. Brancato Antonio detto Tonino
  2. Cacciola Fabrizio
  3. Campagna Giuseppe detto Pippo
  4. Carrolo Elisabetta
  5. Caruso Giovanbattista detto Giovanni detto Signorino detto Guanta
  6. Celano Salvatore detto Celona
  7. Corrao Helga
  8. Crispo Lorenzo
  9. D’Amico Carmen
  10. De Leo Giovanni detto Gianni
  11. De Pasquale Massimo
  12. Donato Giovanni detto Gianni Pace detto Pace
  13. Famà Maria Rita Isabella detta Marisa
  14. Fragale Emilio
  15. Franza Alessandra
  16. Friuli Barbara
  17. Grassi Adriano
  18. Grasso Giovanni detto Karamella
  19. Greco Luigi detto Gigi
  20. Isaja Elisabetta
  21. La Malfa Maurizio
  22. La Monica Vincenzo detto Enzo
  23. Lagana’ Domenico detto Mimmo
  24. Licandro Giusi
  25. Lincoln Cinzia
  26. Munafò Claudia
  27. Natoli Alfredo
  28. Patriciello Giuseppe detto Patricello
  29. Sangrigoli Elisa detta Bitto
  30. Scoglio Antonella
  31. Sidoti Antonina detta Antonella
  32. Tinaglia Alessandro detto Reset

Candidato Sindaco Marcello Scurria (7 liste)

Forza Italia

  • Forza Italia MessinaDe Leo Alessandro detto Sandro
  • Abatbratico Giuseppe
  • Alessi Antonia
  • Barbara Flavia
  • Boemi Mirko
  • Bolignano Stefania
  • Bottari Umberto
  • Brigandi Alessandro
  • Cavallaro Caterina
  • Coscia Cinzia
  • Cubbita Fabio
  • Cucinotta Giuseppe
  • Cugno Antonio
  • Cundari Agatino
  • Galifi Andrea
  • Giordano Michele detto Gaetano detto Tanino
  • Giorgiani Alessia
  • Guglielmo Alessandro
  • Mandia Antonino
  • Milicia Michele
  • Paladino Carmelina detta Carmen
  • Parasiliti Collazzo Maria Rosaria
  • Rajapaksha Navishka Kaushal
  • Risoni Giusi
  • Rizzo Maria detta Mariella
  • Romano Antonino detto Ninni
  • Romeo Marilisa detta Mara
  • Sgrò Maria Rosaria
  • Signorino Antonino
  • Stagni Nadia
  • Tommasini Concettina
  • Zizzo Giovanni

Fratelli d’Italia

  • Buda DeboraFratelli d'Italia
  • Buonanti Francesca
  • Calderone Margherita
  • Cosentino Giuseppe
  • Currò Pasquale
  • Danzino Rosalia
  • Ferrera Antonino
  • Fiore Andrea
  • Gioveni Libero
  • Inferrera Silvia
  • Lucà Mario
  • Mazzaferro Susanna
  • Oliveri Angelo
  • Sanfilippo Roberto
  • Visalli Marco
  • Serra Salvatore
  • Miraglia Santa
  • Celesti Oriana
  • Carbone Dario
  • Rotondo Emilia
  • Rizzotti Laura
  • Rigano Simona
  • Santoro Sabina
  • Meneguzzer Manuela
  • Maria Rosaria Lo Iacono
  • Rispoli Francesco
  • Pietropaolo Rosaria
  • Cardullo Christian
  • Toscano Fulvia

Lega

  • Allegra AndreaLega Messina
  • Amovilla Salvatore
  • Bonasera Eleonora
  • Campolo Lillo
  • Capone Alessandro
  • Caroè Michele
  • Caruso Giusi
  • Centofanti Amalia
  • Costanzo Dario
  • D’Arrigo Alessia
  • Di Natale Alessandro
  • Di Stefano Letterio
  • Dugo Giacomo
  • Faraone Andrea
  • Fastuca Emilio
  • Ferrara Giandomenico
  • Fucile Mario
  • Mafali Giuseppe
  • Mancuso Saveria
  • Massarotti Antonino
  • Molonia Ketty
  • Oteri Cosimo
  • Pellegrino Fatima
  • Restuccia Giulia
  • Sottile Stefania
  • Sturniolo Concetta
  • Totaro Salvatore
  • Vermiglio Valentina
  • Villari Giuseppe
  • Welladadge Don Deneth Niklesha
  • Zaffino Valeria
  • Zanghì Giuseppe

Dc – PRI – Partito Animalista

  • Albanese DomenicaDC, PRI, Animalisti
  • Bagalà Francesco Bruno
  • Basile Francesco
  • Bombaci Lorenzo
  • Catanese Simona
  • Carbone Santa
  • Celi Ivan
  • Callegari Carmelo Carlo
  • Giammona Maria
  • Giuffrè Elisabetta
  • Golino Tania
  • Jannelli Santo
  • Indaimo Carmelo
  • Lando Giovanni Antonio
  • Lopez Maria Tindara
  • Latella Veronica
  • Masuri Giovanna
  • Pellegrino Antonio
  • Ponzio Cristina
  • Previti Giuseppe
  • Rinaldi Maria Stella
  • Ruggeri Sebastiano
  • Tripodi Raffaele
  • Valenti Valentina

Grande Sicilia – Popolari ed Autonomisti

  • Grande Sicilia

    Arena Letterio detto Lillo o Lelio

  • Bartolone Alessio
  • Balsamo Pietro
  • Basile Sefora
  • Bucalo Pietro detto Bucolo
  • Buonocore Concetta
  • Calandra Katia
  • Canfora Giovanni detto Gianni
  • Cannaò Nicola detto Cannavò
  • Carciotto Giuseppe
  • Costa Andrea
  • Crescenti Daniele
  • D’Avino Danilo
  • Guitto Azzurra
  • Gullifà Francesca
  • La Fauci Giandomenico
  • Lucchetta Domenico
  • Martorana Gianluca
  • Musicò Fabio
  • Nuovo Roberto
  • Pagano Maurizio
  • Paladina Angela
  • Passari Massimiliano
  • Piccione Antonella
  • Presti Rosario detto Saro
  • Saccà Domenica detta Dory
  • Sorbello Anna
  • Trigila Annarita
  • Triolo Roberta
  • Vaccarino Benedetto
  • Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi
  • Zappalà Silvia Rosa

Noi Moderati

  • nuovo logo noi moderatiGreco Marcello
  • Alfa Salvatore
  • Briguglio Mauro
  • Caffeo Antonella
  • Cento Giovanni
  • Chillè Mariangela detta Mara
  • Ciolino Francesco
  • Costa Giuseppe
  • D’Agostino Domenico
  • D’Arrigo Maria Rita
  • Doni Daniela
  • Foresteri Danilo
  • Ganfi Rosa
  • Giacobbe Maria
  • Giorgio Luisa
  • Grimaldi Renato
  • La Marca Daniele detto Daniel
  • Lo Faro Aldo
  • Maggio Anna detta Annalisa
  • Mangraviti Mariagrazia
  • Micalizzi Roberto
  • Minissale Giuseppe
  • Morvillo Consolato
  • Muto Dario
  • Nocera Francesco
  • Notti Stefano
  • Porpiglia Rossella Fortunata
  • Scavo Lucia
  • Scopelliti Domenica Monica
  • Tiano Vera
  • Vinci Giuseppa
  • Violi Gianluca

“Scurria sindaco”

  • Marcello Scurria SindacoScurria Marcello
  • Arena Santi
  • Campo Mariateresa
  • Cannistraci Grazia Lucia
  • Capurro Giuseppe
  • Contestabile Simona Messina
  • Cucè Andrea Messina
  • Currò Giuseppe
  • De Francesco Santo Detto Santino
  • De Leo Giuseppa Detta Giusy
  • Ferro Alessandra
  • Genovese Carmelo
  • Guerrera Domenico Detto Mimmo
  • Ingegneri Salvatore
  • Ingemi Maria Concetta
  • Isgrò Giuseppe Detto Pippo
  • Laganà Massimiliano Messina
  • La Rosa Placido Detto Dino
  • La Spina Giuseppe Detto Peppe o detto Pippo
  • Mazzeo Eugenio
  • Medrano Santiuste Luisa
  • Morabito Giuseppe
  • Nava Giuseppe
  • Nicoletti Giuseppe
  • Pennino Gaetano
  • Runci Antonino Detto Nino
  • Strano Rosa
  • Terranova Antonella Detta Nella
  • Tringali Leonarda Detta Leda
  • Trovatello Mirko
  • Vasta Simona Messina
  • Villari Esmeralda

Candidato Sindaco Antonella Russo (2 liste)

Partito Democratico

  • Partito DemocraticoArena Angela
  • Baldone Alberto
  • Barbarino Valeria
  • Brenno Gianluca
  • Calabrò Felice
  • Cannistrà Sabrina
  • Cavallaro Danilo
  • De Luca Alessandro
  • Doddis Giovanna
  • Fiordaliso Carmela
  • Giannetto Grazia
  • Girolamo Maria
  • Girone Natalina
  • Graziano Andrea
  • Isaja Gaetano Detto “Saia” detto “Tani”
  • Jaci Alberto Detto “Iaci”
  • Midiri Giuseppe
  • Naccari Sarah
  • Panella Carmela Detta “Lina”
  • Paone Samuele
  • Perrone Maria Detta “Mariella”
  • Portaro Antonino
  • Rando Giuseppe
  • Ruggeri Valentina
  • Russo Alessandro detto “Ale” Detto Alessandro”
  • Russo Antonia detta “Antonella”
  • Satullo Gaetano detto “Tanjo”, Detto “Tanio”, Detto “Tanino”
  • Sciutteri Antonino detto “Nino”
  • Sirti Giuseppe
  • Terranova Giampiero
  • Trischitta Danilo
  • Vitarelli Giuseppe

M5S-Controcorrente

  • M5S-ControcorrenteAndreozi Antonio
  • Buffo Tindara detta Titty
  • Cannistrà Cristina
  • Costa Santa detta Santina
  • Costantino Santo detto Santino
  • Curreri Claudia
  • Cuté Francesco
  • De Leo Silvana
  • Destro Grazia
  • Egitto Francesco
  • Falliti Cosimo
  • Galleta Felice
  • Giacobbe Gianfranco
  • Giorgianni Salvatore
  • Giuliano Tiziana
  • Gugliandolo Lucia
  • Lando Giuseppe detto Pippo
  • Lao incognito Gianluca detto Lao
  • Leonardo Elisa
  • Munaò Mariagrazia
  • Musolino Andrea
  • Parnasso Orazio detto Marcello
  • Pisano Paolo
  • Popolo Carmelo
  • Portaro Anna
  • Raffaele Francesco
  • Rella Maurizio
  • Russo Francesca
  • Russo Leonardo detto Leo
  • Smeriglio Marco
  • Zangla Giuseppe detto Peppe
  • Zucco Carmelo

Candidato Sindaco Gaetano Sciacca (1 lista)

Rinascita Messina

  • Rinascita MessinaAlessi Alessia
  • Arena Francesca
  • Arena Patrizia
  • Arena Salvatore
  • Barbagallo Dario
  • Bella Rosa
  • Bertuccelli Francesco
  • Bucceri Salvatore
  • Cannao Michele
  • Cappuccio Manuel Sebastiano
  • Carrano Gaetano
  • Crisafulli Giuseppe
  • Danaro Martina
  • Darwish Hashem
  • De Leo Isabella
  • Doria Anna
  • Giordano Massimo
  • Gullotta Antonino
  • Latella David
  • Lombardo Santino
  • Martinello Carlo
  • Miceli Mirko
  • Passari Angelo
  • Principato Antonino
  • Pulitanò Alessandra
  • Recupero Angela Monica
  • Rigano Lucia Maria Adriana
  • Santoro Vittoria
  • Scandurra Domenico
  • Sciullo Marzia
  • Sciacca Gaetano
  • Taffara Giuseppe

Candidato Sindaco Lillo Valvieri (1 lista)

Lillo Valvieri sindaco

  • Lillo Valvieri sindacoValvieri Lillo
  • Pietro Crisafulli
  • Villa Maria
  • Mauceri Gaetano
  • La Rosa Alessio
  • Filocamo Cinzia
  • Capurro Giacinto
  • Ciancio Armando
  • Longone Letterio
  • Messina Fabio
  • Grifò Letterio
  • La Rosa Giovanni Davide
  • Sollima Felice
  • Tindara Finocchiaro
  • Celi Annamaria
  • La Fauci Deborah
  • Schepis Carmelo
  • Vadalà Graziella
  • Romano Rosalia
  • Accolla Caterina
  • Foti Maria
  • Carfì Marco
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