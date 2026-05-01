Domotek Volley via dal PalaCalafiore, l’amarezza di Polimeni: “non vedremo 5000 tifosi, era la loro finale” | INTERVISTA

Una gioia a metà quella di mister Polimeni nonostante la finale Playoff per la Serie A2 raggiunta dalla sua Domotek Volley questa sera. “Ragazzi straordinari” li ha definiti, per aver raggiunto la “4ª finale su 4” insieme a Coppa Italia A3 e Supercoppa Italia A3 vinte e lo spareggio Playoff. Eppure, c’è amarezza nei toni e nelle parole del mister e fondatore della squadra, reggino purosangue, che sta cercando di portare il volley amaranto più in alto possibile, puntando alla seconda serie nazionale, e si è visto negare il PalaCalafiore per uno scherzetto del Comune.

La Domotek giocherà al PalaBenvenuti, enormemente più piccolo e meno capiente del PalaCalafiore. “Non c’è dubbio che lo riempiremo – ironizza Polimeni – Il dolore più grande, in questo momento, che non mi porta a festeggiare a pieno, è quello di non poter vedere queste 5000 facce lì, saremo costretti a un numero chiuso che ci priverà di tutto questo contesto, di tutta questa gente, della nostra gente. L’emozione per la finale è tanta, però c’è anche un pizzico di dolore. Questa prima finale se la meritava tutti, sono tutti parte integrante di questo successo“.