Domotek Volley-Belluno, Polimeni: “abbiamo vinto contro il ‘fattore casa’. Dedico la vittoria a tutti i tifosi rimasti fuori” | INTERVISTA

La Domotek Volley supera anche lo scherzetto del Comune, l’assurda scelta di destinare il PalaCalafiore a Notre Dame de Paris nel bel mezzo dei Playoff delle squadre della città. Mister Polimeni, nel post partita, si toglie qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di StrettoWeb: “è stato bellissimo poter rispolverare un pezzo di storia di Reggio Calabria come il Botteghelle. Abbiamo sentito il pubblico più vicino che mai, non solo legato alla presenza delle tribune vicine, ma anche per la costanza con cui si sono resi protagonisti. Abbiamo faticato con qualche fondamentale a prendere le misure, non ci siamo espressi al meglio soprattutto in battuta, ma siamo stati perfetti sull’aspetto tattico, soprattutto sulle battute float, grazie a quello siamo riusciti a emergere.

Dispiace per il secondo, potevamo accelerare di più, abbiamo avuto due occasioni per fare break, ma bravi loro: lo avete visto, c’era una corazzata davanti, sono uno squadrone, sono venuti qua a fare una partita allucinante. Questo esalta ancora di più la prova dei miei ragazzi che sono andati, ancora una volta, oltre un ostacolo, questa volta si chiamava ‘fattore casa’ che non lo era proprio. Ringrazio Reggio Calabria, dedichiamo questa vittoria a tutte le persone che avrebbero voluto essere qua e che per motivi di spazio non sono potuti essere qui. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato, grazie alle forze dell’ordine, numerose oggi, grazie a tutti coloro che hanno esaltato la città di Reggio Calabria“.