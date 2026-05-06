Domotek Volley-Belluno, De Santis: “è stato bellissimo, dispiace solo per i tifosi rimasti fuori” | INTERVISTA

La Domotek Volley vince Gara-1 della finale Playoff contro Belluno, anche se lontano dal PalaCalafiore, e può già chiudere il discorso promozione in Gara-2 in trasferta. Ai microfoni di StrettoWeb, nel post partita, Saverio De Santis ha dichiarato: “partita bellissima, abbiamo dimostrato ancora una volta che non molliamo mai, il primo set ne è la dimostrazione. È stato bellissimo, ringrazio tutti i nostri tifosi che hanno fatto sold out, non era semplice perchè il PalaCalafiore è tutta un’altra atmosfera, ma anche qui si sono dimostrati calorosi. Mi dispiace per tutti quelli che non sono potuti venire, sicuramente ci hanno seguito da casa, li abbiamo sentiti. In Gara-2 loro daranno tutto, ma anche noi. Il palazzetto è lo stesso della Coppa Italia, ma si giocherà sul corto e non sul lungo, a differenza della Coppa Italia. Andremo in trasferta con la nostra voglia e il nostro sorriso, vogliamo portare a casa il risultato e questo grande sogno che coltiviamo da 2 anni“.