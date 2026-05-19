Bonelli passa da Villa San Giovanni per dire no al Ponte sullo Stretto, ma all’incontro pubblico non c’è nessuno | VIDEO

Potremmo dire letteralmente “quattro gatti” perché magari qualche gatto è davvero passato, mentre qualcun altro si sarà nascosto per il freddo. Prima di arrivare a Reggio Calabria, per sparare a zero contro Cannizzaro nell’incontro elettorale di AVS, Angelo Bonelli è passato da Villa San Giovanni per incontrare la sua amica Giusy Caminiti, Sindaco di Villa, e per ribadire alla piazza il suo no al Ponte sullo Stretto. Piazza, si fa per dire. Piazzetta. Ma molto “etta”. Stretta, anzi, così stretta che se i cittadini arrivavano a 20 era pure tanto. E tra i 20 ci sono proprio Bonelli e Caminiti.

Di seguito le immagini, che parlano chiaro, nel corso dell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.