Bonelli, che stoccata a Cannizzaro: “impari l’italiano e non scomodi Dio e la Madonna”. E sul Ponte sullo Stretto scomoda la mafia

“Tempo fa Cannizzaro ha detto che passerà alla storia, ma temo che lo farà perché dovrà intanto cominciare a imparare l’italiano. Cannizzaro deve avere più senso del limite, non scomodi Dio e la Madonna. Non c’è niente di più sgradevole che fare questo”. Angelo Bonelli, esponente nazionale di AVS, ha lanciato così una stoccata pesantissima al candidato Francesco Cannizzaro, in occasione di un evento di Alleanza Verdi Sinistra a Reggio Calabria in sostegno di Mimmo Battaglia.

Intervento anche sul Ponte sullo Stretto. “Ai villesi ho detto la verità: che Salvini sta lavorando contro l’Italia e i suoi interessi, sta sperperando 14 milioni di euro di soldi pubblici. La sua strategia è di portare la delibera CIPESS all’approvazione il più rapidamente possibile, anche a costo di creare contenziosi con lo Stato. Salvini e Ciucci sono degli sbruffoni. Ciucci ha detto: ‘chiunque andrà al Governo o farà il Ponte o dovrà pagare la penale alla contraente’. E’ lì che vogliono arrivare, ma il progetto è vecchio e poi ci sono aree di cantiere di proprietà di clan mafiosi”.