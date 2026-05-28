Azione, il senatore Lombardo smentisce Calenda: “a Reggio Calabria siamo e restiamo in maggioranza con Cannizzaro, persona perbene e politico esperto”

“Azione a Reggio Calabria ha messo il suo simbolo a sostegno del centrodestra e di Cannizzaro perché, dopo i disastri amministrativi del centrosinistra, c’era bisogno di una forte discontinuità e di rilanciare la potenzialità della città metropolitana. Cannizzaro è un politico di grande esperienza ed una persona perbene e sarà un Sindaco di area moderata con una forte legittimazione data da un grande consenso popolare. La presenza di Azione in maggioranza contribuirà a rafforzare la competenza, la serietà e la legalità. Ogni elezione amministrativa fa storia a sé. Nelle elezioni amministrative Azione sceglie il suo posizionamento politico nell’interesse esclusivo dei cittadini e non per tattiche sul piano nazionale dove rimaniamo alternativi sia alla destra che al “campo largo”. I comizi e i toni della campagna elettorale si chiudono con il voto dei cittadini. Ora concentriamoci tutti sul governo di una città che ha tantissimi problemi da risolvere, ma che ora ha ritrovato la fiducia e l’orgoglio per affrontarli e risolverli. Azione farà la sua parte con il consigliere eletto in maggioranza nel pieno rispetto del voto dei cittadini“. Lo afferma Marco Lombardo, senatore di Azione, smentendo così le parole del leader del suo stesso partito Carlo Calenda che nelle scorse ore aveva attaccato Cannizzaro con parole molto forti, creando un caso politico.