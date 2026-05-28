Antoniozzi: “da Calenda atteggiamento incomprensibile, insulti non meritati a Cannizzaro”

Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, critica la posizione assunta da Carlo Calenda nei confronti del nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, dopo il sostegno elettorale e la successiva revoca della fiducia. Una revoca su cui poi ha messo una pezza il Senatore reggino Marco Lombardo. Antoniozzi contesta in particolare il cambio di linea del leader di Azione, definendolo un atteggiamento incomprensibile e ingiustificabile.

“Carlo Calenda prima appoggia Cannizzaro a Reggio Calabria eleggendo un suo consigliere comunale, poi gli ritira la fiducia definendo il nuovo sindaco una sorta di Cetto Laqualunque. È un atteggiamento francamente incomprensibile. E anche ingiustificabile perché riguarda insulti personali non dovuti e non meritati. Ho sempre avuto rispetto per il senatore Calenda ma in questa circostanza non ritengo ci siano spazi per poter capire la sua posizione. L’on. Cannizzaro è deputato da anni. È un uomo politico estroso ma non gli mancano serietà e impegno. Dire ‘non lo conoscevo’ dopo averlo sostenuto è una dichiarazione che nessuno riesce a capire. Così come, da leader politico, portare avanti una narrazione di Cannizzaro lontana dalla realtà”.