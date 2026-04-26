Sono 665, ha paura anche Leonida. La satira del reggino: “se ogni candidato portasse un’idea…” 

La carica dei 665. Questo il numero dei candidati che sperano di strappare un posto in consiglio Comunale nella prossima tornata elettorale di fine maggio. Un numero che ha dato lo spunto all’Anonimo reggino per una simpatica vignetta che riprende i famosi 300 spartani di Leonida. “Cordialissimo direttore di StrettoWeb, alle Termopili erano 300 contro un impero. A Reggio Calabria sono 665 contro… la logica? Siamo davanti a un’invasione: la lista elettorale è diventata un elenco telefonico e la scheda sarà lunga quanto il Lungomare. Quando vedi questa calca di aspiranti “salvatori della patria”, il dubbio non è lecito, è d’obbligo: è amore viscerale per la città, una disperata fame di poltrona o come Checco Zalone “da grande, voglio fare il posto fisso!”.

A Reggio ormai si candida pure il citofono. Se ogni candidato portasse un’idea invece che solo il pacchetto di voti dei parenti, saremmo la prima potenza mondiale. Invece siamo qui, con Leonida che scappa terrorizzato, perché sa che contro l’assalto di chi cerca lo stipendio pubblico non c’è scudo che tenga.

Speriamo sia per un futuro migliore e non per il solito “posto al sole” alle spalle dei cittadini“, il messaggio allegato alla vignetta.