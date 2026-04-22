San Giorgio d’Oro, premio alla memoria a Domenico Giordano: la moglie si commuove sul palco, “da lassù starà strizzando l’occhiolino” | VIDEO

Tra i diversi premi alla memoria di oggi, consegnati a Reggio Calabria in occasione del San Giorgio d’Oro, c’è anche quello per Domenico Giordano, giovane Avvocato prematuramente scomparso nel marzo 2022 dopo aver lottato contro un brutto male. Questa mattina, sul palco del Teatro “Cilea”, a ricevere il Premio è stata la moglie Cetty Quartuccio, che non ha trattenuto le lacrime dopo la consegna del riconoscimento. “Sono sicura che da lassù starà strizzando l’occhiolino, fiero e orgoglioso di condividere questo momento di festa con la famiglia. Mio marito non era solo un giovane Avvocato del Foro, ma anche una mente libera, aperta. E non era solo l’imprenditore della nota pasticceria di famiglia, ma era ed è tutt’oggi cuore, gentilezza, empatia, la A maiuscola della parola amore e amicizia” ha affermato con la voce rotta dalla commozione.

Questa la motivazione:

“Giovane e brillante avvocato, ha affrontato ogni sfida della sua breve vita con coraggio, riuscendo sempre a essere una fonte inesauribile di conforto e speranza per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Punto di riferimento costante per i colleghi del foro reggino, ha dato anche un supporto fondamentale all’attività di famiglia, la cui pasticceria rappresenta un’eccellenza della città. La fitta rete di rapporti umani e professionali alimentata con cura e amore rappresenta oggi il lascito più autentico della sua luminosa esistenza”. Di seguito il video della premiazione.