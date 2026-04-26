Reggio Calabria, una folla travolgente abbraccia Francesco Cannizzaro: “stasera ho pianto, mi candido per scrivere la storia” | FOTO

Una vera e propria marea umana, una folla travolgente. E’ quella che ha abbracciato Francesco Cannizzaro, questo pomeriggio, in pieno centro a Reggio Calabria, a Piazza De Nava. Il candidato Sindaco del CentroDestra ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale davanti a un fiume infinito di persone, che hanno riempito totalmente la piazza, dando conferma rispetto a quanto già visto per eventi precedenti. Prima del suo intervento, ovviamente quello finale, sul palco sono saliti rappresentanti di ognuna delle dodici liste che supporteranno l’Onorevole, per motivare il loro sostegno al deputato di Forza Italia. A presentare, Marco Mauro, che ha introdotto tutti uno alla volta.

Il primo a intervenire, Simone Veronese (Reggio Protagonista): “siamo con Cannizzaro, il primo politico in Italia a fare un cambio di tendenza. Questa città è stata messa in ginocchio in questi dieci anni, l’hanno polverizzata. Non c’è stato un investimento nelle scuole. E’ assurdo che a Reggio Calabria si paghi 4 euro al metro cubo di acqua. Come Reggio Protagonista, con 32 persone, saremo protagonisti. Un mese e mezzo fa abbiamo fatto una lettera, nelle mani di Cannizzaro, e abbiamo detto: ‘scenderemo in campo se sarai tu Sindaco'”.

Nuovo intervento da parte di Bruno Occhiuto (Insieme si può): “il nostro nome non nasce per caso, è un simbolo, è un contenitore. Siamo 16 uomini e 15 donne, il colore del nostro logo è quello della città, amaranto. Noi siamo pronti per ascoltare, perché è l’ascolto che manca. Siamo una squadra di professionisti, giovane, gente che vuole fare, e ce la metteremo tutti. Porteremo tanta esperienza. Dobbiamo sostenere il CentroDestra per il cambiamento, perché dobbiamo fare e fare bene, per dire a tutti ‘Insieme si può'”.

Terzo intervento di Domenico Giannetta (Ogni giorno Reggio Calabria): “confidiamo in un’assoluzione del Tar dopo il ricorso presentato perché il Comune ha ricusato la nostra lista, ma attendiamo e andiamo avanti. Cannizzaro è una guida autorevole e importante per la città, ha dimostrato con i fatti di tenere veramente a questa città, che ha bisogno di riappropriarsi della propria storia, della propria cultura, che ha voglia di riscatto e di essere protagonista. In questa città vogliamo replicare il buon governo della Regione. Tutti insieme vi dico: ‘andiamo a vincere e sosteniamo Francesco Cannizzaro’, lui non è uno che molla, ma che ha grinta e determinazione”.

Quarto intervento per Italo Palmara (Reggio Futura): “parlare di fronte a tutta questa gente mi emoziona e mi riempie di gioia, mi fa comprendere che siamo sulla strada giusta per il risultato finale, ovvero vincere. Cannizzaro Sindaco è la persona in grado di risollevare una città messa in ginocchio da 12 anni di Amministrazione di CentroSinistra. Tutta la loro politica si è basata solo su ‘tutta colpa delle precedenti Amministrazioni’. Siamo fanalino di coda su tutte le classifiche, eppure Reggio ha conosciuto tempi migliori. Ricordiamo che nel 2007 eravamo al 45° posto. Noi contiamo di tornare a quel posizionamento e se possibile andare anche oltre. E’ una promessa che abbiamo fatto: non basare la campagna elettorale sullo spregio dell’avversario”.

Quinto intervento per Antonio Marino (Alternativa Popolare): “Cannizzaro è il miglior Sindaco possibile per questa città, lo ha dimostrato con le sue scelte. E lo ha fatto per amore, rinunciando a privilegi. Noi di Alternativa Popolare supportiamo in maniera convinta la sua candidatura, che al momento rappresenta la miglior scelta possibile. I 12 anni di Amministrazione di CentroSinistra sono stati totalmente disastrosi. Tra tutti i parlamentari della Repubblica, lui è quello che ha portato le maggiori risorse per una città. Solo un Sindaco forte, determinato, coraggioso, potrà cambiare questo disastro, questo terremoto, di Giuseppe Falcomatà, paragonabile a quello del 1908”.

Sesto intervento di Salvatore Bulzomì (UDC-DC): “in questi 12 anni quella del CentroSinistra è stata una gestione fallimentare. Cannizzaro merita il vostro sostegno. Noi dell’UDC dopo anni siamo riusciti a formare una lista, che rappresenta l’area moderata, per appoggiare una persona per bene, un politico competente, che guiderà la città nel modo migliore”.

Settimo intervento per Domenico Pirrotta (Azione): “Azione risponde all’appello di Francesco Cannizzaro allargando il CentroDestra. Bisogna dare di nuovo centralità all’Europa e all’Italia e riteniamo che Cannizzaro sappia portare la città in quella centralità verso la porta del Mediterraneo e verso l’Europa. Noi facciamo gli auguri a tutta la città di Reggio Calabria per un futuro più splendido e perché ci sia un Sindaco che la possa rappresentare degnamente”.

Ottavo intervento è di Nino Galati (Noi Moderati): “a Cannizzaro mi lega un rapporto forte e vero di amicizia. Di solito ci si candida a Sindaco per iniziare o terminare una carriera politica, invece lui ha scelto di farlo nel pieno delle sue energie politiche. Lui prova un amore vero e profondo verso la sua città, per il fare, per l’operare. Questa città è il motore della Calabria e del Sud, è la porta del Mediterraneo”.

Nono intervento per Giuseppe Mattiani (Lega): “che piazza, è la piazza del CentroDestra unito, di Cannizzaro Sindaco di Reggio Calabria. Grazie per il sacrificio che hai fatto e stai facendo di abbandonare il tuo posto alla Camera, il posto che tutti vorrebbero e che nessuno mollerebbe. Ma tu lo hai fatto per amore, per venire a governare la nostra Reggio Calabria, una città tristemente abbandonata a se stessa. E se qui si parla di turismo è solo perché il Governatore Occhiuto ha fatto una grande operazione turistica, di un territorio che vola. Oggi Reggio Calabria è pronta ad accogliere questi turisti, ma mancano i servizi, manca l’acqua, le strade sono un colabrodo”.

Decimo intervento per Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia): “è iniziata la campagna elettorale che chiude dodici anni di un disastro politico e amministrativo, per una città che è diventata brutta a causa di un governo cittadino senza visione. Noi siamo pronti a vedere Cannizzaro Sindaco. Con il governo regionale siamo stati attenti e disponibili, ma il governo Falcomatà, il peggiore di questa città, non ha accolto il nostro invito, parlando di frottole quando Occhiuto annunciava il rilancio dell’Aeroporto”.

Interviene anche Roberto Occhiuto: “siate orgogliosi di Ciccio Cannizzaro”

A sorpresa, annunciato sul palco, accolto da una grande ovazione, il Governatore Roberto Occhiuto, in rappresentanza della lista di Forza Italia: “grazie Reggio, grazie per le emozioni che ogni volta che vengo qui riesci a darmi. Il popolo di Reggio dimostra che questa piazza è pronta per avere un grande Sindaco, Ciccio Cannizzaro. Lui è mio grande amico da circa dieci anni, da quando, da parlamentare, partecipai a un’iniziativa e mi accorsi che man man che parlava infiammava l’aula, con carica, passione, che mai ha perso in questi anni. Colpito da questa carica dissi a Jole Santelli: ‘questo ragazzo dobbiamo portarcelo in Parlamento'”.

“Cannizzaro è stato un parlamentare appassionato come pochi e che come pochi ha saputo dare a questa città – attraverso emendamenti e risorse – l’attenzione della politica nazionale. Lo ha fatto quando questa città non era governata dalla sua fazione politica, ma da quella amministrazione che mai rispondeva con gratitudine e riconoscenza nei confronti di un uomo che dimostrava di amare la sua città. Cannizzaro ha scalato tutte le tappe: Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale e poi Deputato. E lo ha fatto costruendo da solo, anche grazie ai consigli della mamma e della sorella, quello che io vedo davanti a me per questa piazza, ovvero tanto amore dei reggini. Ha dimostrato grandissime capacità e sono orgoglioso di essere amico di un uomo come Ciccio Cannizzaro. Siatene orgogliosi anche voi perché in pochi possono avere l’onore di avere un uomo come lui”.

“Cannizzaro è uno dei parlamentari più importanti a livello nazionale. Fare il parlamentare è una grande soddisfazione, ma non espone ai rischi, alle complessità, a cui è invece esposto chi governa ogni giorno una città. E quindi gli dicevano: ‘pensaci, pensaci bene’ quando parlava della sua volontà di candidarsi. E’ soddisfacente fare il parlamentare, ma nulla è più bello di guidare una città e di farlo bene. Una delle prime cose che faremo sarà la funivia turistica, ma ce ne saranno tante altre”.

L’inno ufficiale e l’arrivo sul palco di Cannizzaro:

L’intervento di Occhiuto ha preceduto quello del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro, accolto dal governatore con un grande abbraccio. Prima della salita sul palco, però, trasmesso il video in cui l’Onorevole annunciava sui social la sua candidatura ufficiale. Successivamente, svelato il video con l’inno ufficiale – “Adesso Reggio” – della campagna elettorale, accompagnato da alcune immagini della città.

Così, ecco l’ingresso sul palco: “questa è la strada unita del CentroDestra e che spazzerà via i dodici anni di malgoverno del CentroSinistra” ha esordito Cannizzaro sul palco invitando salire i rappresentati delle liste. “Non credo che ci sia mai stata una piazza così piena nella storia di Reggio Calabria e per questo ringrazio anche il miglior Presidente che il Regionalismo calabrese abbia mai avuto. Chi mi conosce sa che ho non ho avuto mai esitazione a parlare davanti a un pubblico, ma vi assicuro che oggi non è facile. E mi scuso in anticipo se oggi il mio intervento sarà poco lucido e disarticolato, ma è l’emozione. Per me è il momento politico più bello della mia vita e me lo state facendo vivere voi con i vostri messaggi, i vostri like, le vostre strette di mano”.

“Io direi che ora basta, basta sentirmi dire ‘ma cu ta fici fari’, ‘te ne stai tanto bello a Roma’, ‘ora chi ci rappresenterà?’. Voglio rispondere una volta per tutte, perché devo dire con grande orgoglio che a me, di tutto quello che poteva accadere a Roma, mi interessa poco. Io sono onorato di essere il Sindaco della città più bella del mondo, l’ho fatto con amore, passione. Reggio in questi anni mi ha dato tanto e per questo io non mi sottraggo. Grazie per questo entusiasmo, ma dico anche che le elezioni le dobbiamo ancora vincere e quindi vi dico di tradurre questo entusiasmo in concreto”.

Cannizzaro a 360 gradi: Circoscrizioni, sociale, strade, rifiuti, sport e turismo

“Dopo che vinceremo, festeggeremo per 24 ore, ma poi dobbiamo metterci subito al lavoro, perché non c’è tempo, perché i problemi sono tantissimi. La città è sporca, disordinata, a volte con un odore anche non piacevole, ma rispecchia chi in questi dodici anni l’ha amministrata. Si sono incazzati quando ho detto che la prima cosa che farò è rendere molto più accogliente e profumata la casa dei reggini, Palazzo San Giorgio, che in questo momento è impraticabile. Non ho mai detto che spazzeremo via l’apparato amministrativo, ma che tante valide personalità non sono state messi in grado di poter lavorare. Io andrò a valorizzare chi guida apparati importanti, ma al contempo spazzerò via coloro i quali hanno contribuito al fallimento di questa città, su questo nessun dubbio. Questi Consiglieri Comunali si dovrebbero vergognare per quello che hanno fatto a questa città, ma ci sono anche dirigenti che non hanno mai lavorato e dato valore a questa città. E allora via, preparate gli scatoloni”.

“Un dipartimento su quale dovremmo mettere la testa è il sociale. Penso alle fasce più deboli, alle persone speciali, ai disabili. Gli è stato tolta la possibilità di vivere in maniera civile. Il governo della Regione in queste settimane andrà a commissariare quel settore del Comune, perché non hanno saputo sfruttare i 500 mila euro che gli sono stati affidati. Poi annunceremo un bando per realizzare un centro per ragazzi autistici. Con noi non ci sarà mai nessuno che dormirà sotto i ponti, sotto gli alberi e nelle panchine del Lungomare. Nel 2026 non si può pensare che mentre noi bivacchiamo nelle nostre case, ci sono persone che dormono a terra, col freddo e col caldo. Ci sono tanti beni immobili confiscati alla ‘ndrangheta, dovranno essere sfruttati come alloggi per i senzatetto”.

“Mi piace pensare alle periferie. Si sono riempiti la bocca, in questi anni, facendo campagna elettorale a Santa Venere, a Mosorrofa, lasciando solo promesse. In Parlamento sono riuscito a intervenire nel testo unico degli enti locali, perché ci siamo accorti che Reggio è l’unica Città Metropolitana d’Italia senza Circoscrizioni. Mentre volano frottole nel nostro cielo – dice scherzando mentre passa un aereo – noi abbiamo scelto tanta gente giovane, anche nelle Circoscrizioni, mentre altri tentano di passare dall’altra parte, per opportunità, a questi trombati della politica dico ‘vergognatevi'”. E’ così che Cannizzaro presenta, e fa salire sul palco, i cinque candidati Presidente di Circoscrizione annunciati ieri.

“Tutti si lamentano delle buche di questa città. Noi interverremo con i tecnici lungimiranti per riasfaltare le strade. Sono mancate proprio le basi. Noi non tapperemo le buche, ma riasfalteremo le strade. Sui rifiuti andremo spediti. Io desidero una città profumata, qualcuno mi ha preso in giro ma non ho detto nulla di sbagliato. Avvieremo una raccolta differenziata intelligente, efficace ed efficiente. Il Governo nazionale ha dato 140 milioni di euro per i depuratori di questa città. 30 per Gallico, 10 per Concessa, 10 per Pellaro, 4 per Oliveto. Tra qualche settimana inizieranno i lavori, intanto per Gallico. Loro questa cosa non l’hanno potuta raccontare”.

“Dobbiamo dare dignità agli impianti sportivi e alle associazioni sportive. Bisogna pensare che dietro quell’associazione ci sono bambini, ragazzi e famiglie. Parlando di sport dico: Reggio campione d’Europa grazie al basket in carrozzina, che questa mattina ha vinto il titolo europeo. Viva la Bic. Poi penso alla Domotek, che ringrazio. Questi sciacalli in dodici anni non sono stati in grado di realizzare una rampa di lancio per gli stranieri che vogliono fare i kite. Penso alla Viola, che devo tornare ai fasti di un tempo. E poi dico, a chi ha auspicato per la Reggina dieci anni di Serie D, andate a quel paese. Io sulla Reggina ho le idee chiare, la Reggina deve ambire alla Serie A perché Reggio Calabria deve ambire alla Serie A”.

“Qual è la vocazione di questa città? Quella turistica. Intanto andrò a bloccare quello scempio che c’è a pochi metri da qui. E parlo di Pentimele. C’è chi ha pensato alla genialata di creare campi da Padel in un pezzo di terreno. Un terreno comunale per i campi di Padel, che genialata. Come primo atto di giunta bloccherò questo atto. Daremo, in quell’area, il più bel polo fieristico. Convocheremo l’autorità portuale perché questo stronzo – parlando di sè – ha portato 15 milioni di euro per il Porto di Reggio Calabria. Non hanno attivato le procedure per muoversi su questo. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché tante navi da crociere attraccano a Messina e perché non possono farlo a Reggio. E poi la nostra Gambarie, che oggi si può raggiungere in soli 15 minuti grazie a noi; le montagne, le strade, Pentedattilo. Perché io sono onorato di essere il Sindaco di tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

“Da diversi anni ho portato materialmente al Sindaco di questa città il decreto di 3 milioni di euro per riqualificare il Lido più bello e storico. Io dico sommessamente: vergognoso che dopo tanti anni ci ritroviamo ancora in queste condizioni. Noi abbiamo la responsabilità di rendere il Lido il più bello del mondo. Restando al turismo, annuncio che tra qualche settimana annunceremo l’Aeroporto più bello del sud Italia. Il nostro non sarà solo l’Aeroporto di Reggio, ma anche della Sicilia orientale”.

Dal Campus Universitario al Ponte sullo Stretto

“Reggio non può non candidarsi a non essere città universitaria. Per questo si va spediti per il Campus Universitario, lo realizzeremo per ospitare gli stranieri e chi viene da altre regioni. Poi candideremo Reggio ad ospitare un salone nautico di tutto rispetto, ci vorrà tempo e organizzazione, ma se Reggio si candida a ospitare il Vinitaly non vedo perché non pensare in grande. A Reggio, abbiamo pensato con Occhiuto e Tajani, di candidare la città a cuore del Piano Mattei. Poi parlo del Ponte sullo Stretto: parlando con Ciucci ho scoperto, ma già lo sapevo, che Reggio è l’unica città coinvolta che non ha chiesto opere compensative. Hanno fatto ricorso, costato soldi a ognuno di voi, ma non hanno chiesto risorse. Noi lo faremo. Abbiamo perso 30 milioni di euro per Agenda Urbana. Si dovrebbero chiudere in una stanza e vergognare. Per non parlare del PNRR, io sto aspettando di capire cosa abbiano realizzato in città col PNRR”.

“Stasera ho pianto davanti a questa piazza, non mi vergogno a dirlo. Ma è anche l’adrenalina. Non sto dormendo la notte, mando messaggi ai miei collaboratori alle 3 o alle 4. Perché avverto la responsabilità. Se io ho deciso di candidarmi, non l’ho fatto per pettinare le bambole. Reggio risorgerà, deve essere orgogliosa del suo Sindaco. Io mi candido a scrivere la storia insieme a voi e a diventare il miglior Sindaco che la città abbia mai avuto. Noi ci candidiamo per lasciare qualcosa ai nostri bambini”.