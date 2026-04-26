Funivia Porto-Fortini di Pentimele, molto più che un’idea: l’annuncio di Occhiuto durante l’evento di Cannizzaro

“Vorrei che a Reggio Calabria facessimo la funivia turistica. Ci stiamo lavorando e sarà il primo regalo alla città”. E’, questa, la frase più importante dell’ampio intervento di Roberto Occhiuto, carta da 90 giocata da Francesco Cannizzaro nell’evento di apertura della campagna elettorale di questo pomeriggio. Anche il Governatore sul palco insieme agli altri rappresentanti delle liste. Ha detto tanto, esaltando l’Onorevole a partire da quella volta in cui – circa dieci anni – rimase colpito da un suo intervento, tanto da suggerire allora a Jole Santelli: “questo ragazzo dobbiamo portarcelo in Parlamento”.

Il riferimento di Occhiuto è al progetto della funivia che collegherebbe il Porto ai fortini di Pentimele, grande idea annunciata da Cannizzaro in quel famoso evento del 14 febbraio. Idea che in realtà è più di un’idea, e queste parole di Occhiuto lo confermano. Il progetto non è campato in aria, non è astratto.