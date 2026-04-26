Cannizzaro e “l’accordo” con la madre: “vuoi fare il Sindaco? Sì, ma c’è una cosa che devi fare per me” | VIDEO

A margine del suo intervento all’apertura della campagna elettorale, Francesco Cannizzaro si è concesso alla stampa con la madre al suo fianco. Madre che non si perde un evento pubblico del figlio, sempre presente, col sorriso. “Mia mamma viene prima di tutti, è l’unica donna della mia vita. La mia è una famiglia speciale, unita, compatta, mi è stata accanto nei momenti bellissimi e anche in quelli di difficoltà. E come in tutte le famiglie si unisce e accetta a volte anche delle scelte che possono apparire strane” ha detto Cannizzaro abbracciando la madre.

Poi l’Onorevole svela “l’accordo” stretto con lei. “Mia mamma mi ha detto: ‘se hai deciso di fare il Sindaco bene, però c’è una cosa che devi fare, ogni giorno dovrai venire a pranzo a casa‘. E io gli ho promesso che quasi tutti i giorni andrò a mangiare con lei e con mio padre. L’unica che poteva impedire questa cosa era lei”.