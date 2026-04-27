Reggio Calabria, Scappatura (AP Giovani): “con Cannizzaro i giovani tornano protagonisti, basta ‘trombati’ della sinistra”

“La manifestazione di ieri sera a Piazza De Nava ha segnato un momento storico per Reggio Calabria e per l’intero popolo del centrodestra”. Così dichiara Lorenzo Scappatura, Coordinatore Regionale di Alternativa Popolare Giovani Calabria, presente all’evento di apertura della campagna elettorale di Francesco Cannizzaro insieme al gruppo giovanile di Alternativa Popolare e al Segretario Regionale di AP Calabria, Massimo Ripepi. “Una piazza gremita, un entusiasmo travolgente, migliaia di cittadini e tantissimi giovani accorsi spontaneamente per sostenere un progetto politico serio, concreto e finalmente capace di guardare al futuro. Quanto visto ieri sera è la fotografia plastica di una città che ha voglia di cambiare davvero”, rilancia Scappatura.

“A Francesco Cannizzaro va il nostro plauso sincero per aver avuto il coraggio di mettere i giovani al centro del progetto politico del Centrodestra. Non solo a parole, ma con i fatti. Lo ha dimostrato nelle liste, aprendo le porte a tantissimi ragazzi e ragazze che per la prima volta si affacciano alla politica con entusiasmo e spirito di servizio”, evidenzia Scappatura. Il riferimento più forte è alla scelta di affidare proprio ai giovani la guida delle nuove circoscrizioni: “Cannizzaro ha avuto il merito storico di restituire a Reggio Calabria le Circoscrizioni grazie a un emendamento portato in Parlamento. Un risultato concreto che restituisce centralità ai territori e ai quartieri. Ma non si è fermato qui: ha scelto di affidare le Presidenze delle Circoscrizioni a giovani preparati, competenti e motivati. È una scelta rivoluzionaria, che dimostra una visione chiara: costruire oggi la classe dirigente del domani”.

Per Alternativa Popolare Giovani si tratta di un segnale politico fortissimo

Per Alternativa Popolare Giovani si tratta di un segnale politico fortissimo: “mentre da una parte c’è chi parla di giovani e poi candida sempre gli stessi nomi, dall’altra c’è Cannizzaro che dà davvero spazio alle nuove generazioni. Questa è la differenza tra chi usa i giovani come slogan e chi invece investe concretamente su di loro”. Poi l’affondo politico contro il Centrosinistra e contro quella che Scappatura definisce “la vecchia politica riciclata”: “Cannizzaro ha detto una verità che condividiamo pienamente: dall’altra parte arrivano soltanto i “trombati della sinistra”, dinosauri della politica che hanno perso in più occasioni e che non avendo altra collocazione oggi si rifugiano nelle circoscrizioni. Altro che rinnovamento”.

Per Scappatura non si può parlare di futuro candidando il passato

E ancora: “non si può parlare di futuro candidando il passato. Non si può parlare di cambiamento proponendo gli stessi nomi che per anni hanno fallito o sono stati bocciati dai cittadini”. “Noi, insieme al nostro Segretario Regionale Massimo Ripepi, continueremo a lavorare sul territorio per costruire una politica nuova, fatta di idee, presenza, coraggio e merito. Massimo Ripepi, nella sua azione politica quotidiana, ha sempre creduto nei giovani, valorizzandoli e rendendoli parte attiva del progetto politico; e oggi lo dimostra ancora una volta anche nella costruzione della lista di Alternativa Popolare, dove ha voluto dare ampio spazio a tanti ragazzi e ragazze pronti a mettersi in gioco per la propria città, proprio come sta facendo Francesco Cannizzaro”, puntualizza Lorenzo Scappatura. “I giovani non devono più essere spettatori ma protagonisti. Reggio Calabria ha bisogno di una rivoluzione generazionale e politica. Il vento nuovo è già partito. E porta il nome di Francesco Cannizzaro”, conclude.