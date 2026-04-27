Messina, Scurria: “a Galati Sant’Anna 80 famiglie restano isolate quando piove, è inaccettabile” | VIDEO

Il candidato sindaco di Messina, Marcello Scurria, ha lanciato un allarme importante riguardo alla situazione di isolamento che interessa le 80 famiglie di Galati Sant’Anna. In una dichiarazione forte e decisa, Scurria ha sottolineato le gravi difficoltà che gli abitanti della zona devono affrontare ogni volta che si verificano piogge, con il torrente che si ingrossa e blocca il passaggio, lasciando detriti ovunque e rendendo quasi impossibile l’accesso alla frazione. Secondo il candidato, la situazione è diventata insostenibile e richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti.

Il problema dell’isolamento: quando la pioggia diventa un ostacolo insormontabile

In un periodo di crescente attenzione alla gestione delle emergenze e alla sicurezza dei cittadini, il problema sollevato da Marcello Scurria evidenzia una questione che riguarda direttamente la vivibilità delle periferie di Messina. “A Galati Sant’Anna 80 famiglie restano isolate quando piove. Il torrente si gonfia, blocca il passaggio e lascia detriti ovunque”, ha dichiarato Scurria, spiegando in modo chiaro il pericolo che incombe ogni volta che si verificano le piogge più intense. Le famiglie di questa zona sono costrette a fare affidamento esclusivamente sui propri mezzi per spostarsi, senza ricevere alcun tipo di supporto da parte delle autorità. Questo isolamento crea non solo disagi, ma anche un serio rischio per la sicurezza dei residenti.

Il torrente che attraversa la zona si trasforma in una vera e propria barriera quando si gonfia, impedendo il passaggio e creando accumuli di detriti che bloccano le strade e le vie di comunicazione. “Gli abitanti sono costretti a ricorrere ai propri mezzi, senza supporto. È inaccettabile“, ha aggiunto il candidato sindaco, esprimendo la sua preoccupazione per una situazione che rischia di diventare pericolosa, soprattutto per le persone anziane o con mobilità ridotta. Scurria ha sottolineato che la città di Messina non può permettersi di lasciare indietro nessuno, e che il benessere dei cittadini, in particolare nelle zone periferiche, deve essere tutelato a ogni costo.

La necessità di interventi urgenti: manutenzione e prevenzione

Per risolvere questa situazione di emergenza, Marcello Scurria ha chiesto con forza un intervento tempestivo da parte delle autorità locali. “Serve manutenzione, prevenzione e una presenza reale da parte del comune”, ha affermato il candidato sindaco. Scurria ha sottolineato che non è più accettabile lasciare che le famiglie di Galati Sant’Anna siano esposte ai disagi ogni volta che si verificano piogge abbondanti. La manutenzione delle infrastrutture, in particolare delle vie di comunicazione e delle opere di contenimento del torrente, è essenziale per garantire che gli abitanti possano vivere in sicurezza e senza il rischio di rimanere isolati.