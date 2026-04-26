Reggio Calabria, grosso pino caduto a Santa Caterina: il comitato di quartiere richiede interventi urgenti sulla sicurezza del verde pubblico

“A meno di un mese dalla riapertura della piazzetta di Santa Caterina, si è verificata oggi la caduta di un pino di notevoli dimensioni. L’episodio è avvenuto in condizioni meteorologiche ordinarie, in assenza di eventi eccezionali tali da giustificare l’accaduto come causa di forza maggiore. Tale circostanza impone una seria riflessione sullo stato di salute e sulla stabilità delle alberature presenti nelle aree verdi del quartiere. È evidente come numerosi alberi abbiano ormai raggiunto una fase critica del proprio ciclo vitale: in diversi casi, l’apparato radicale risulta affiorante e non più idoneo a garantire la stabilità di esemplari di grandi dimensioni”. Lo afferma in una nota il presidente del Comitato di Quartiere Santa Caterina San Brunello, Ing Francesco Nicolò.

“Il Comitato di Quartiere aveva già segnalato, tra le principali criticità, la presenza della processionaria, quale indicatore di una condizione di sofferenza del patrimonio arboreo. Alla luce di quanto accaduto, si ribadisce la necessità che gli interventi di riqualificazione degli spazi verdi siano accompagnati, o preceduti, da un’accurata attività di monitoraggio, manutenzione e messa in sicurezza”.

“Analoghe condizioni di sofferenza risultano evidenti anche nell’area verde ex Ina Casa di San Brunello, attualmente autogestita dai cittadini. Si tratta di uno spazio caratterizzato dalla presenza di alberature di notevoli dimensioni, che richiede interventi di verifica e cura. Inoltre, in prospettiva del completamento dell’asilo, l’area sarà chiamata ad accogliere un’utenza più ampia, in particolare famiglie, rendendo necessario anche un intervento di riqualificazione dell’arredo urbano, oggi in larga parte deteriorato dal tempo”.

“Si ritiene prioritario adottare ogni misura utile a prevenire il ripetersi di episodi analoghi, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la piena fruibilità delle aree verdi del quartiere. Il Comitato richiama con fermezza l’Amministrazione comunale alle proprie responsabilità in materia di tutela e gestione del verde pubblico, sottolineando come interventi di riqualificazione non possano prescindere da una programmazione strutturata e continuativa della manutenzione. La sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta e non può essere subordinata a logiche episodiche o meramente estetiche degli interventi”.