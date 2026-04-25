Reggio Calabria, tragedia sfiorata a Santa Caterina: grosso albero crolla su un’auto | FOTO

Un grosso albero è caduto pochi minuti fa alla Villetta di Santa Caterina, una delle piazzette più frequentate di Reggio Calabria. La caduta, che ha colpito alcune auto parcheggiate, ha sollevato preoccupazioni sullo stato di abbandono e degrado del verde pubblico nella città. La Villetta di Santa Caterina, situata in una zona centrale e ben frequentata, è solitamente un punto di ritrovo per anziani e famiglie con bambini. La tragedia sfiorata è un chiaro segnale delle condizioni di abbandono in cui versano molti spazi verdi urbani, che, sebbene dovrebbero rappresentare un’oasi di tranquillità e svago, risultano pericolosi a causa della mancanza di manutenzione e della cura insufficiente degli alberi e delle piante.

Il rischio di incidenti mortali

La piazzetta è un luogo di incontro abituale per le persone anziane, che vi si recano per una passeggiata, e per le famiglie con bambini che giocano nelle vicinanze. Il rischio che un incidente simile possa avere conseguenze tragiche è molto alto. Non è la prima volta che si segnalano episodi di alberi malmessi che, a causa del degrado o di una manutenzione inadeguata, si abbattano su strade, marciapiedi e veicoli. Tuttavia, la presenza di persone vulnerabili in questo caso potrebbe aver aggravato ulteriormente la situazione.

Purtroppo, le condizioni degli spazi verdi pubblici della città di Reggio Calabria sono da tempo motivo di preoccupazione. A causa della scarsa manutenzione e della mancata potatura degli alberi, diverse aree verdi sono diventate potenziali pericoli per la cittadinanza. Questo non solo compromette la sicurezza, ma contribuisce anche al progressivo degrado della qualità della vita in città.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e chiudere via Monte San Michele. L’albero crollando non ha causato feriti o vittime ma si è abbattuto su un’auto in sosta.

Quello che è successo oggi alla Villetta di Santa Caterina è solo l’ultimo di una serie di incidenti che mettono in luce la necessità urgente di un intervento mirato per la cura del verde pubblico in città. Reggio Calabria, come molte altre città, sta affrontando il problema del degrado urbano, e una delle sue manifestazioni più evidenti è proprio lo stato di abbandono delle aree verdi. Il Comune dovrebbe impegnarsi a garantire una manutenzione adeguata degli alberi e delle piante nelle piazze e nei parchi, per evitare il ripetersi di tragedie. Le istituzioni locali hanno il dovere di proteggere i cittadini, soprattutto le persone più vulnerabili come anziani e bambini, creando spazi sicuri in cui poter trascorrere del tempo all’aria aperta senza timore di incidenti.

È il momento di agire e di restituire a Reggio Calabria un verde pubblico sano e sicuro, che non solo arricchisce la città dal punto di vista estetico, ma che deve diventare una priorità per la salute e il benessere dei suoi abitanti.