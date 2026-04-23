Reggio Calabria, grande entusiasmo per l’apertura della segreteria politica di Daniele Romeo e Filomena Iatì | INTERVISTE

Con l’apertura della segreteria politica di Daniele Romeo e Filomena Iatì, candidati nelle liste di Reggio Futura, prende ufficialmente il via un nuovo tassello della campagna elettorale cittadina. Un momento che segna non solo l’avvio organizzativo, ma anche la volontà di proporre un cambio di passo, puntando su entusiasmo, partecipazione e rinnovamento, in piena sintonia con la candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro.

Al centro dell’iniziativa, il ritorno sulla scena politica di Daniele Romeo, che dopo un lungo periodo di distanza sceglie di rimettersi in gioco per la città, sottolineando la necessità di una ripartenza condivisa e di un coinvolgimento ampio delle energie positive del territorio. “è’ l’inizio ufficiale di questa campagna elettorale, lo facciamo con uno spirito nuovo. Io ero lontano dalla politica da un decennio, ma mi sembra che Reggio abbia bisogno di rialzarsi. Credo che tutte le forze positive della città debbano accompagnare Francesco Cannizzaro, che rappresenta il nuovo, la punta di diamante rispetto a quello che è stato lasciato in questi dodici anni”.

Accanto a lui, l’emozione e la determinazione di Filomena Iatì, alla sua prima vera esperienza politica da candidata, pur avendo già ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Una candidatura che nasce da un percorso professionale e umano radicato nella società civile, tra diritto, sport e impegno nel terzo settore, e che si propone come espressione diretta del contatto quotidiano con i cittadini. “sono emozionata, per me è la prima volta. E’ vero che sono stata in Consiglio Comunale, ma non mi considero un politico, ma un Avvocato, una donna vicina allo sport, vicina al terzo settore, vivo con la gente e tra la gente. L’emozione è tanta. Non ho mai fatto promesse, ma ho promesso attaccamento”.

L’apertura della segreteria rappresenta dunque un passaggio simbolico e operativo per Reggio Futura, che si inserisce nel più ampio percorso del centrodestra verso le elezioni amministrative, con l’obiettivo dichiarato di costruire una proposta politica capace di intercettare energie nuove e restituire slancio alla città.