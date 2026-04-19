Reggio Calabria, Battaglia inaugura la sua segreteria politica: emozioni, frecciate e un Falcomatà in versione inedita | FOTO

Questo pomeriggio, a più di un mese dalle elezioni Comunali di Reggio Calabria, il candidato Sindaco del CentroSinistra Mimmo Battaglia ha inaugurato la sua segreteria politica, situata in Corso Garibaldi n. 57. All’evento dell’esponente PD, presente una buona parte della squadra dem, sia locale che provinciale, ma non tutta, e sono forse le assenze a pesare più delle presenze. Dunque presenti l’ex Sindaco Giuseppe Falcomatà e il coordinatore provinciale Peppe Panetta, tra gli altri. Presenti anche i vari Gianni Latella, Franco Barreca, Enzo Marra, Giuseppe Marino e Carmelo Romeo. Non si sono visti, invece, i vari Nicola Irto, Paolo Brunetti e Carmelo Versace, che di recente hanno aderito al PD.

Sorridente ed emozionato, Mimmo Battaglia ha salutato i presenti, prima di fare ingresso all’interno della segreteria. A causa di problemi tecnici, l’intervento si è poi tenuto fuori dalla segreteria, con scarsi problemi di audio. A tal proposito, da segnalare l’inedito ruolo di Falcomatà che, accanto al candidato Sindaco, si è improvvisato addetto ai lavori, mantenendo la cassa sulle proprie braccia per amplificare il suono basso. Come già scritto ieri in un approfondimento legato alle liste, Falcomatà è l’uomo che all’interno della coalizione si sta spendendo più di tutti per supportare Battaglia. E, in questo caso, in tutti i sensi, talmente tanto da reggere anche la cassa.

“Abbiamo ripreso un’amministrazione dalle macerie, dopo lo scioglimento per contiguità mafiose. Ora questa nuova sfida, scelta tramite le Primarie, perché noi facciamo le Primarie e le nostre scelte non sono decise a Roma” ha esordito Battaglia. Poi il passaggio sulle società partecipate: “abbiamo fatto di Atam una delle migliori in Italia, poi è nata anche Sorical”. Stoccata sulle deleghe: “ricordo anche le brutte parole di tempo fa a Piazza Duomo, quando si parlò di dare le perle ai porci“ il riferimento a una affermazione di Occhiuto di diverso tempo fa.

Un’altra stoccata è stata rivolta alle parole di Cannizzaro, che questa mattina ha affermato che non si ispira a nessuno e che vuole passare alla storia come il miglior Sindaco di Reggio. Una stoccata che cita alcuni Sindaci della storia, “e due di questi ci guardano da lassù” è il ricordo commosso al padre Piero Battaglia e a Italo Falcomatá. La conclusione dell’intervento è stata seguita poi dagli applausi dei presenti, con Falcomatá a far partire il coro “Mimmo, Mimmo, Mimmo”, quest’ultimo visibilmente emozionato ma sempre bene lontano dai riflettori e dalle voglie di protagonismo.