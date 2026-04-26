Reggio Calabria, albero precipita a Santa Caterina. Veronese: “la sicurezza prima di tutto, con l’allerta arancione scuole chiuse”

Il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista e presidente dell’Associazione LIFE, si è recato sul posto dove ieri un pino è crollato nel quartiere Santa Caterina di Reggio Calabria, sfiorando la tragedia. “Questo episodio dimostra ancora una volta che il problema del verde pubblico è reale e pericoloso. Da anni denunciamo alberi non controllati, soprattutto vicino alle scuole”. Veronese richiama anche un precedente scontro con l’amministrazione Falcomatà: “già in passato abbiamo chiesto la chiusura delle scuole con allerta arancione, richiesta ignorata nonostante condizioni meteo rischiose”.

Da qui la proposta chiara: “con la nuova amministrazione e con Francesco Cannizzaro sindaco, chiederemo che le scuole vengano chiuse con allerta arancione le famiglie siano avvertite per tempo, per potersi organizzare si metta al centro la sicurezza degli alunni e del personale scolastico”. Un tema reso ancora più urgente da quanto accaduto recentemente in Puglia, dove una bambina ha perso la vita colpita da un albero durante il maltempo: “quella tragedia non può essere ignorata. Non possiamo aspettare che succeda anche qui”. “La chiusura delle scuole – conclude Veronese – non è una vacanza, ma una misura di sicurezza. Prima di tutto viene la tutela dei ragazzi”.