Reggio Calabria, albero crolla a Santa Caterina. Lacava: “occorre un piano serio di manutenzione del verde pubblico”

“Ieri pomeriggio un grosso albero è crollato improvvisamente in una delle piazze della nostra circoscrizione, precisamente nella zona di Santa Caterina. Solo per pura fortuna non si registrano feriti, ma quanto accaduto rappresenta un segnale grave e inequivocabile: la sicurezza dei cittadini non può più essere lasciata al caso”. A dichiararlo in una nota Simone Lacava, candidato alla presidenza della I Circoscrizione di Reggio Calabria (Centro storico – Pineta Zerbi -Tremulini – S.Caterina – Eremo- Vito) nella lista del centrodestra “Lacava Presidente” alle elezioni circoscrizionali del prossimo 24 e 25 maggio.

“Da tempo si evidenziano criticità nella gestione e nella manutenzione del verde pubblico. Alberi non monitorati, interventi sporadici e assenza di un piano strutturato espongono quotidianamente residenti e passanti a rischi evitabili – dichiara Lacava – l’episodio non è un fatto isolato, ma la conseguenza di una mancanza di programmazione e attenzione”.

“Come candidato presidente della circoscrizione, ritengo inaccettabile che si intervenga solo dopo eventi potenzialmente tragici, sull’emergenza. La tutela dello spazio pubblico e della sicurezza urbana deve tornare ad essere una priorità: é chiaro che non sia più rimandabile una ricognizione sullo stato degli alberi, programmare controlli periodici e destinare risorse adeguate alla manutenzione preventiva, per uscire dalla logica dell’intervento sull’emergenza” conclude Lacava.