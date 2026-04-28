Ponte sullo Stretto, Occhiuto: “Reggio e Messina saranno al centro del Mediterraneo. Cannizzaro? Sarà grande sindaco”

A margine dell’evento che si è svolto presso la sede dello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria, “Meccanica Metropolitana: qualificazione e sinergie per lo sviluppo della filiera“, nel quale sono stati presentati i risultati del progetto “Qualificazione e Promozione della filiera meccanica della Città metropolitana di Reggio Calabria“, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha risposto ad una domanda di Strettoweb, sul Ponte sullo Stretto e Francesco Cannizzaro.

“Ciccio Cannizzaro è mio amico, vorrei che facesse il sindaco di Reggio, conosco la sua capacità e la sua grande passione”. Le parole di Occhiuto evidenziano non solo un legame personale, ma anche la fiducia nelle capacità politiche di Cannizzaro, che, da sindaco, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel futuro della città, della regione e nella costruzione del Ponte sullo Stretto. “L’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia è un grande attrattore di altre infrastrutture e speriamo si faccia presto”, ha dichiarato Occhiuto, enfatizzando l’importanza di completare quest’opera fondamentale.

Gli occhi del mondo su Reggio e Messina

Oltre a sottolineare il valore economico e strategico del Ponte sullo Stretto, Roberto Occhiuto ha anche ricordato che, una volta avviati i lavori, “tutti gli occhi del mondo saranno concentrati su di noi. Reggio e Messina diventeranno il cuore del Mediterraneo”.