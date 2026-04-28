Ponte sullo Stretto, Calabrese: “opera strategica che porterà occupazione in tutta la Calabria” | INTERVISTA

A margine dell’evento “Meccanica Metropolitana” promosso da Camera di Commercio e Hitachi, l’assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e politiche attive del lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, si è soffermato, su domanda di StrettoWeb, sull’importanza del Ponte sullo Stretto per quanto concerne lo sviluppo del territorio e l’occupazione: “il Ponte sullo Stretto è strategico, porterà innovazione, porterà benessere e sviluppo. Bisogna tutelare l’impatto ambientale, ma chi ha ideato il Ponte ha studiato tutto ciò che dovrebbe avvenire. Ribadisco, la realizzazione del Ponte sullo Stretto, oltre all’occupazione che porterà nella fase iniziale della realizzazione, poterà successivamente ulteriore occupazione, non solo per la provincia di Reggio Calabria, ma per tutta la Calabria. È un’opera strategica di cui si è parlato tanto, oggi siamo prossimi all’apertura dei cantieri ed è assolutamente positivo“.