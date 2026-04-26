Messina, un pari per restare aggrappati ai Playout: le FOTO più belle della sfida contro l’Igea Virtus

Si deciderà tutto all’ultima giornata. Il Messina strappa un pari in casa dell’Igea Virtus e, grazie al contestuale pareggio della Sancataldese contro al Vigor Lamezia, resta a 29 punti e all’ultimo posto utile per i Playout. Nell’ultimo turno di Serie D si chiuderanno i giochi: i giallorossi sfidano il Milazzo senza obiettivi da settimane, davanti al proprio pubblico; la Sancataldese andrà a Savoia, contro la capolista che ha bisogno di punti per la promozione. Nella nostra gallery le foto più belle di Igea Virtus-Messina.