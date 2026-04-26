Messina, Scurria sulla mancata raccolta delle firme delle liste di Sud chiama Nord: “ennesimo azzardo, vinceremo le elezioni”

La mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud Chiama Nord ha suscitato grande scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna elettorale. Una vicenda che, secondo il candidato sindaco Marcello Scurria, sta generando preoccupazione tra i cittadini e i candidati stessi, rischiando di compromettere la competizione elettorale e l’integrità del processo democratico. Scurria ha parlato della situazione in una dichiarazione rilasciata pubblicamente, commentando le difficoltà che potrebbero derivare dalla mancata validazione delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Scurria parla di ennesimo azzardo

“La mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud chiama Nord ha creato scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna elettorale viziata. Ieri, tanti Cittadini mi hanno chiesto cosa sta succedendo. Sono stato contattato anche da candidati delle liste a sostegno di Federico Basile, preoccupati dalla possibilità che il loro impegno possa essere vanificato dalla mancata raccolta delle sottoscrizioni. A loro va la mia solidarietà per l’ennesimo azzardo“. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria che aggiunge: “ è mio auspicio che nessuno venga escluso dalla competizione elettorale e soprattutto spero che la città non subisca ripercussioni a seguito di procedure sbagliate che rischiano di invalidare le elezioni o parte di esse. Per questa ragione sono disponibile ad aiutare il mio avversario Basile nella raccolta delle firme. Anche le forze politiche e civiche che mi sostengono sono disposte a farlo”.

“La vicenda ricorda quanto accaduto nel 2018, quando il candidato sindaco Cateno De Luca venne aiutato dal candidato Gaetano Sciacca nella raccolta delle firme per le sue liste. Spero in una competizione regolare per una vittoria sul campo. Limpida e senza strascichi nell’interesse della nostra città”, conclude Scurria.