Messina, De Luca a Siracusano: “basta fare cinema, perché non ti candidi al consiglio comunale?”

Messina, De Luca a Siracusano: "lasciaci stare per cortesia perché non rappresenti né Messina né i Messinesi perché non sei mai stata eletta a Messina"

de luca

La polemica tra Federico Basile, Cateno De Luca Matilde Siracusano si intensifica, con il sottosegretario del Governo Meloni che ieri sera ha risposto con fermezza alle parole del candidato di Sud chiama Nord. Oggi è arrivata una nuova controreplica del sindaco di Taormina e non è stato morbido con l’esponente di Forza Italia: “Matilde Siracusano piuttosto che fare cinema e varietà degno dell’isola dei famosi perché non ti candidi al consiglio comunale?”.

“Lasciaci stare per cortesia perché non rappresenti né Messina né i Messinesi perché non sei mai stata eletta a Messina”, insiste De Luca in una campagna elettorale che sarà ancora lunga e dura con tensioni, risse e botta e risposta.

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