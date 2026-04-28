Messina, De Luca a Siracusano: “basta fare cinema, perché non ti candidi al consiglio comunale?”

La polemica tra Federico Basile, Cateno De Luca e Matilde Siracusano si intensifica, con il sottosegretario del Governo Meloni che ieri sera ha risposto con fermezza alle parole del candidato di Sud chiama Nord. Oggi è arrivata una nuova controreplica del sindaco di Taormina e non è stato morbido con l’esponente di Forza Italia: “Matilde Siracusano piuttosto che fare cinema e varietà degno dell’isola dei famosi perché non ti candidi al consiglio comunale?”.

“Lasciaci stare per cortesia perché non rappresenti né Messina né i Messinesi perché non sei mai stata eletta a Messina”, insiste De Luca in una campagna elettorale che sarà ancora lunga e dura con tensioni, risse e botta e risposta.