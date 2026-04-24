Messina, Buonocuore lascia il gruppo di Forza Italia in consiglio comunale

Nuovi movimenti politici animano il Consiglio comunale di Messina, dove si registrano cambiamenti significativi negli assetti interni a poche settimane dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. A tenere banco è la decisione del consigliere Cettina Buonocuore, che ha ufficializzato l’uscita dal gruppo di Forza Italia.

Il passaggio a Grande Sud

Dopo aver lasciato Forza Italia, Cettina Buonocuore ha aderito al gruppo di Grande Sud, confermando un passaggio che era già stato anticipato nei giorni scorsi. Un cambio di casacca che assume un peso specifico importante nel panorama politico cittadino, anche in vista delle strategie elettorali.

Il passaggio a Grande Sud è strettamente legato alla prossima tornata elettorale. Come già emerso, infatti, Buonocuore sarà candidata alle comunali Messina 2026, in programma il 24 e 25 maggio.