Messina, il consigliere Buonocuore lascia Forza Italia e si candida con “Grande Sicilia”

A circa un mese dalle elezioni comunali di Messina del 24 e 25 maggio, ed a pochi giorni dalla presentazione delle liste, ci sono ancora delle sorprese. Il consigliere comunale Cettina Buonocuore lascia Forza Italia ed ufficializza la sua candidatura con la lista “Grande Sicilia”, con una foto sui social. La decisione rappresenta un cambio di rotta importante per Buonocuore, che sceglie di intraprendere un nuovo percorso politico in vista della competizione elettorale anche se sempre nell’ambito del centrodestra.
La lista “Grande Sicilia” si propone come nuova piattaforma politica nel panorama messinese del centrodestra, puntando a intercettare consensi e a rafforzare la propria presenza in Consiglio comunale.