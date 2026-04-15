L’annuncio di Cannizzaro a StrettoWeb: proficuo incontro sul Ponte e a breve novità importantissima per Reggio Calabria | INTERVISTA

Lascia temporaneamente Reggio Calabria per volare a Roma, conquista 15 milioni di euro per Reggio e Villa, nella maretta delle ultime ore di Forza Italia resta sveglio fino le 4 di notte, alle 6 prende l’aereo per tornare a Reggio Calabria e comunicare il suo successo in Parlamento. Francesco Cannizzaro si è preso ‘una pausa dalla pausa’. Lo aveva detto, avrebbe svestito per un po’ la giacca di parlamentare in favore della maglietta amaranto, quella che serve adesso (a) Reggio, come candidato sindaco di Reggio Calabria. Ma alla prima occasione utile, ha compiuto un blitz a Roma per ottenere una cospicua somma per il territorio. 15 milioni a disposizione di chiunque sarà il prossimo sindaco, sia ben chiaro: una vittoria per tutti, anche per la sinistra che ha votato no.

Rispondendo a una domanda di StrettoWeb sui recenti incontri romani, Cannizzaro ha chiarito la situazione, concentrandosi inizialmente sull’incontro con il dott. Ciucci sul Ponte sullo Stretto: “in verità non ho detto bugie, la pausa l’ho presa, in Parlamento ci sono andato, ma non sono stato lì da parlamentare: via la pausa quando c’è da andare a ottenere qualcosa per il territorio. Sono scappato a Roma per sfruttare queste occasioni da non perdere. Ne ho approfittato per fare degli incontri sempre per il territorio. Con il presidente Ciucci abbiamo parlato del Ponte Sullo Stretto, del resto, con Ciucci, in questo momento, di cosa si può parlare? Di calcio? Abbiamo messo in campo una serie di iniziative che chiaramente non svelo, perchè devo avere rispetto, non solo per Ciucci, ma anche per le attività che metteremo in campo qualora dovessi diventare sindaco. Un incontro molto proficuo, qualora si dovessero creare le condizioni, faremo grandi cose anche in quella direzione“.

In merito all’incontro con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mantovano, Cannizzaro ha aggiunto: “siamo stati a Palazzo Chigi con il presidente Occhiuto, sempre per attività inerenti alla città di Reggio che, ovviamente, non vi dico. Però spero, che tra qualche settimana o qualche giorno, possiamo svelare, insieme al presidente Occhiuto, un’altra novità IMPORTANTISSIMA, per questa città. Nel frattempo, siamo andati con Giovanni Arruzzolo a racimolare qualche altro risultato“.