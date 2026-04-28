Il viceministro Valentini a Reggio Calabria: “il Ponte sullo Stretto è un importante elemento di sviluppo” | INTERVISTA

A margine dell’evento che si è svolto presso la sede dello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria, “Meccanica Metropolitana: qualificazione e sinergie per lo sviluppo della filiera“, nel quale sono stati presentati i risultati del progetto “Qualificazione e Promozione della filiera meccanica della Città metropolitana di Reggio Calabria“, il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, ha risposto ad una domanda di Strettoweb, sul Ponte sullo Stretto.

“Mi pare un’evidenza che l’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia costituisce un ulteriore elemento per lo sviluppo del territorio. La regione è al centro del Mediterraneo, la logistica e la portualità sono dei punti cardini”, ha dichiarato il Viceministro, ritenendo che la realizzazione del Ponte sia un passaggio fondamentale per garantire un futuro di crescita economica e sociale per il Mezzogiorno.