Elezioni Reggio Calabria, Ivano Nasso (Fratelli d’Italia) a StrettoWeb: “città piegata sulle ginocchia, io ho scelto di metterci la faccia”

Già amministratore di una società partecipata del Comune di Reggio Calabria, dopo anni ha deciso per la prima volta di fare politica attiva in città. Stiamo parlando di Ivano Nasso, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni Comunali. Imprenditore e professionista preparato di Reggio Calabria, da sempre vicino ideologicamente all’area di Destra, ora sposa politicamente il progetto del partito di Giorgia Meloni. Presente all’assemblea degli amministratori, tenutasi in un hotel del centro cittadino, i nostri microfoni sono andati a intercettarlo per conoscere i motivi di questa sua discesa in campo “Questa scelta è dettata dal fatto che a un certo punto non bisogna solo parlare ma metterci la faccia” ha esordito Nasso. “Nonostante difficoltà nella scelta, ho deciso comunque di fare questo passo e candidarmi in Fratelli d’Italia, per il bene della città Se qualcuno non ci mette la faccia, i problemi non si risolvono”.

Quando gli chiediamo i cambiamenti della città in questi ultimi anni, la risposta è chiara: “ho visto una città piegata sulle ginocchia, problemi su problemi non risolti, servizi non perfettamente in linea per quello che dovrebbero essere per una città dignitosa e tanta gente rassegnata. Questa città deve vivere di turismo, sembra una frase fatta ma è così. Non deve essere un turismo stagionale, solo ad agosto, ma 365 giorni l’anno, deve diventare un’industria, per dare prospettive ai giovani che chiudono le valigie e vanno via” ha aggiunto Ivano Nasso, focalizzando l’attenzione proprio sui giovani che vanno via, sulla tristezza – in primis di un genitore – di vedere il proprio figlio chiudere la valigia e scappare al nord.

Infine, un giudizio sul candidato Sindaco, Francesco Cannizzaro, espressione di tutta la coalizione: “Francesco Cannizzaro ha creato tanto entusiasmo intorno a queste elezioni, ha promesso il cambiamento e credo che abbia capacità e voglia per formare una squadra che possa aiutarlo a risollevare questa città e a dargli la dignità che merita”. Di seguito l’intervista completa.