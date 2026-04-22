Elezioni Reggio Calabria: il Polo Civico di Lamberti completa la sua lista, ma ce ne sarà un’altra. Tutti i NOMI

Non solo “Ogni giorno Reggio Calabria” (a sostegno di Cannizzaro). A completare il quadro delle prime liste già definite, in attesa della presentazione ufficiale prevista per sabato 25 aprile, c’è anche il Polo Civico guidato da Eduardo Lamberti Castronuovo, uno dei candidati sindaco alle prossime elezioni comunali. Una presenza che contribuisce ad animare ulteriormente il panorama elettorale reggino, già particolarmente dinamico in questa fase di avvicinamento al voto. Ma il movimento non si ferma qui: una volta ufficializzata questa prima lista, è stata già annunciata la nascita di un’altra compagine, denominata “Reggio Normale”, segnale evidente di un fermento politico in continua evoluzione e di una strategia volta ad ampliare il consenso attraverso più contenitori civici.
Questi tutti i nomi dei candidati:
- Albanese Santo Michele
- Amato Giada
- Andidero Pasquale
- Benestare Antonio
- Bonanno Luisa
- Bova Filippo
- Calipari Mario
- Campolo Maria Luisa
- Canale Francesca
- Cara Simona
- Caridi Giovanna
- Cervino Antonino
- Cortese Andrea
- Denisi Paolo
- Dieni Dario
- El Assali Mouad
- Gafà Lucia
- Grilletto Gualtiero
- Lamberti Castronuovo Eduardo
- Mammoliti Vincenzo
- Mazza Laboccetta Antonio
- Modafferi Giuseppe Francesco
- Montella Umberto
- Nicolo Giada
- Palmeri Salvatore
- Pavia Santo
- Pratico Carlo
- Priolo Miriam
- Rosace Paola
- Tuccio Luigi
- Valenti Rosita
- Vazzana Angela