Elezioni Reggio Calabria, il Polo Civico di Lamberti pronto a presentarsi alla città: l’annuncio

“Domenica 26 aprile alle ore 11:00, nel salone del “Grand Hotel Excelsior” di Reggio Calabria, presenteremo i candidati alle liste del polo civico. Daremo notizia anche dell’apertura della sede. La segreteria sarà aperta e presidiata tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20″. E’ quanto si legge in una nota del Polo Civico, il movimento del candidato Sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo, il quale annuncia per domenica mattina la presentazione dei candidati della lista e l’apertura della sede.