Elezioni Comunali, la prima lista è completa: i NOMI dei candidati di “Ogni giorno Reggio Calabria”

A poco più di due giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni Comunali di Reggio Calabria, c’è già la composizione definitiva di una di queste. Si tratta della lista “Ogni giorno Reggio Calabria”, schierata a sostegno di Francesco Cannizzaro e ideata dal capogruppo in Consiglio Regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta, e dall’avvocato Vincenzo Barca. I 32 candidati sono espressione di diversi ambiti della società civile e professionale del territorio, con l’obiettivo dichiarato di rappresentare in modo ampio e trasversale le istanze della città.
Di seguito tutti i nomi che compongono la lista.
- Alampi Consolato
- Azzarà Antonino
- Biondo Angela Maria
- Crucitti Antonio
- Cugliandro Antonia
- D’Agostino Domenico
- D’Aguì Antonio
- Demaio Valentina
- Eboli Stefania
- Errante Antonio
- Focà Martina Maria Angela
- Franco Adelina
- Iannò Julia
- Ielo Giuseppe
- Irrera Amelia
- Labate Giulia
- Laganà Demetrio
- Lentini Umberto Leonardo
- Lopresti Maria Gabriella
- Mallamaci Francesco
- Mammolenti Giorgio
- Mileto Antonino
- Modafferi Marco
- Napoli Patrizia
- Sgrò Andrea Pio
- Stelitano Caterina Cecilia
- Tamiro Carla
- Trunfio Santo
- Viglianisi Raffaella
Zagarella Francesco
- Zagari Maria Vincenza
- Zappia Giovanni