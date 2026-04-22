Elezioni Comunali, la prima lista è completa: i NOMI dei candidati di “Ogni giorno Reggio Calabria”

A poco più di due giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni Comunali di Reggio Calabria, c’è già la composizione definitiva di una di queste. Si tratta della lista “Ogni giorno Reggio Calabria”, schierata a sostegno di Francesco Cannizzaro e ideata dal capogruppo in Consiglio Regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta, e dall’avvocato Vincenzo Barca. I 32 candidati sono espressione di diversi ambiti della società civile e professionale del territorio, con l’obiettivo dichiarato di rappresentare in modo ampio e trasversale le istanze della città.

Di seguito tutti i nomi che compongono la lista.