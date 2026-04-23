Elezioni Reggio Calabria, cosa pensano i cittadini? Plebiscito per Cannizzaro: “può cambiare la città. Basta non votare comunisti” | INTERVISTE

Manca un mese alle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria. Sabato ci sarà la presentazione delle liste, poi trenta giorni di campagna elettorale. Ad oggi, quattro i candidati, con Cannizzaro ampiamente favorito, come come riferiscono i sondaggi. E non solo quelli. Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb, si è fatto un giro in pieno centro, sul Corso Garibaldi, per intercettare i pensieri e le opinioni dei cittadini – di tutte le età – in merito alla tornata elettorale. E’ da evidenziare il grande plebiscito per Cannizzaro: quasi tutti si sbilanciano su di lui, credono in lui e sono anche ampiamente convinti che possa vincere.

“Se vuole può cambiare la città, sennò non fa un caz*o” dice un cittadino senza mezzi termini. Per un altro, invece, “basta che non si votano i comunisti…”. Tanti, quasi tutti, concordano anche sul fatto che la città sia abbandonata. Di seguito il servizio completo.