Elezioni Reggio Calabria, completa la lista di Azione: supporterà Cannizzaro. Tutti i NOMI dei candidati

Lista completa e definitiva anche per Azione. È una svolta storica per il partito, che per la prima volta si schiera al fianco del CentroDestra nelle elezioni comunali di Reggio Calabria. Questo rappresenta un chiaro segnale di quello che potrebbe accadere anche a livello nazionale, come già emerso nelle ultime settimane, dove il partito ha progressivamente preso le distanze dal CentroSinistra per avvicinarsi sempre di più al CentroDestra. Con l’apertura della segreteria in centro città domani mattina, in occasione della visita del vice segretario nazionale Ettore Rosato, si darà ufficialmente il via alla campagna elettorale per le prossime amministrative.
Questi i nomi della lista:
- Ambroggio Pasquale
- Biacca Lidia
- Califano Gianluca
- Crea Fabrizio
- Cutrupi Vanessa
- Cuzzola Maria
- Delfino Vincenzo Gianluca
- Douraibi Naima
- Ferlito Rosanna Emilia
- Ficara Alessia
- Foti Luigi Davide
- Giaceli Cosimo
- Guarna Maria Pia Antonella
- La Cava Andrea Benito
- Lombardo Giuseppe
- Marcianò Maria (detta Mariella)
- Malara Andrea
- Meduri Diego
- Messina Claudia Enrica
- Minoliti Domenico
- Morabito Antonella
- Oprea Doina Cleopatra
- Pangallo Carmelina (detta Carmen)
- Placido Maria Angela
- Romeo Raffaella
- Spanò Francesco
- Stillisano Angelina
- Stillitano Leandra
- Tomasello Maria
- Zappia Letterio (detto Lillo)