Elezioni Reggio Calabria, completa la lista di Azione: supporterà Cannizzaro. Tutti i NOMI dei candidati

Lista completa e definitiva anche per Azione. È una svolta storica per il partito, che per la prima volta si schiera al fianco del CentroDestra nelle elezioni comunali di Reggio Calabria. Questo rappresenta un chiaro segnale di quello che potrebbe accadere anche a livello nazionale, come già emerso nelle ultime settimane, dove il partito ha progressivamente preso le distanze dal CentroSinistra per avvicinarsi sempre di più al CentroDestra. Con l’apertura della segreteria in centro città domani mattina, in occasione della visita del vice segretario nazionale Ettore Rosato, si darà ufficialmente il via alla campagna elettorale per le prossime amministrative.

Questi i nomi della lista: