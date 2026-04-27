Elezioni Reggio Calabria, AVS presenta i candidati e Delfino punge Cannizzaro: “tunnel e funivie? Mirabolanti promesse”

Dopo l’apertura della campagna elettorale, avviata sabato con la presentazione ufficiale delle liste, i partiti stanno iniziando a presentare i propri candidati in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Tra questi AVS (Alleanza Verdi Sinistra), che oggi pomeriggio – in centro a Reggio Calabria, presso il Cine Teatro Metropolitano – ha presentato i candidati della lista, che supporterà Mimmo Battaglia e la coalizione del CentroSinistra. Per l’occasione, presente in città anche l’On. Elisabetta Piccolotti, esponente del movimento.

Questi i candidati della lista.

Tra gli interventi, quello di Demetrio Delfino. “Arrivare qui e vedere tante persone che hanno risposto al nostro invito mi emoziona e vi ringrazio davvero. Abbiamo raggiunto un primo obiettivo: quello di presentare per la prima volta la lista di AVS a Reggio Calabria. Non era semplice. E’ una lista inclusiva, perché noi piccoli abbiamo deciso di unirci aprendo anche alle altre forze politiche. Quindi con noi ci sarà Rifondazione Comunista, +Europa, il Partito del Sud e Onda Orange. E’ un piccolo laboratorio, un esperimento che vogliamo portare avanti. In questi ultimi tempi ho visto tanto entusiasmo, è stato emozionante, anche lavorare fino all’1 di notte. Non apriremo nessuna segreteria un mese prima delle elezioni perché il nostro circolo è aperto 365 giorni l’anno. Come sapete, a Reggio Calabria dopo 15 anni si tornerà a votare per le Circoscrizioni. Con orgoglio faccio un in bocca al lupo”.

“E’ una campagna elettorale molto difficile, lo sappiamo. Abbiamo degli avversari aggressivi. Noi siamo persone semplici e genuine, non abbiamo bisogno di individualismi ma di una squadra. L’unione fa la forza, ognuno porterà le sue idee. Di mirabolanti promesse non ce ne facciamo nulla, come tunnel sotto la via marina o funivie che ci stanno promettendo. Vogliamo cose semplici: servizi. Non vi devo ricordare io da dove partivamo nel 2014, una città distrutta e un buco di bilancio mostruoso. Una città ferma, una amministrazione bloccata. Con anni di lavoro siamo riusciti l’anno scorso a tornare in equilibrio. Nel 2014 gli asili erano zero, ora stiamo per arrivare a cinque. Tante cose non sono andate, dalla manutenzione straordinaria a tanti servizi da migliorare, ma ora abbiamo l’esperienza per continuare. E, soprattutto, noi, la coscienza ce l’abbiamo a posto”.

Tra i relatori, anche il candidato Sindaco Mimmo Battaglia: “questa sala gremita dà conto al lavoro di Delfino. Quella del 24 e 25 maggio è una tornata elettorale importante. Ieri abbiamo ascoltato toni inquietanti in apertura di campagna elettorale, è sembrato quasi tornare indietro per ciò che è successo fino al 2014. Da lì abbiamo ricostruito, abbiamo risanato il debito. A chi propone emendamenti e spot, noi rispondiamo con la continuità. Noi ora ci possiamo proiettare al futuro, abbiamo sottoscritto un patto per il commercio, possiamo pensare all’area integrata dello Stretto anche senza Ponte. La scelta è tra il buio che abbiamo già vissuto e una stagione positiva”.