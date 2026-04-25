Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di Alleanza Verdi Sinistra: i NOMI dei candidati

Anche Alleanza Verdi Sinistra ha definito e ufficializzato la propria lista in ottica delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, che si terranno a fine maggio. Il movimento, nella coalizione di CentroSinistra, supporterà il candidato Mimmo Battaglia. Qui di seguito tutti i nomi dei candidati della lista per il Consiglio Comunale, ufficializzati a poche ore dal gong del deposito ufficiale di tutte le liste, ovvero oggi – sabato 25 aprile – alle ore 12.
Ecco i nomi:
- Antonino Amodeo (detto Nino)
- Dario Baccellieri
- Tiziana Raffaella Biondi
- Maria Pia Callea
- Giuseppe Cantarella
- Massimo Cogliandro
- Federica Corasaniti
- Anna Cristofaro
- Filomena Crucitti (detta Menita)
- Demetrio Delfino
- Gaetana Distefano (detta Silvana)
- Danilo Emo
- Dionisia Falzea
- Barbara Foti
- Patrizia Maria Paola Luciana Eletta
Gambardella
- Maria Guarnaccia
- Elena Maria Antonietta lacopino
- Danilo Lampasi
- Francesco Le Pera (detto Franco)
- Laura Marchetti
- Emmanuela Antonia Marcianò (detta
Emma)
- Maria Grazia Marrapodi
- Antonino Massara (detto Tommy)
- Orazio Modafferi
- Caterina Sorina Muraca
- Maria Antonella Politi
- Gerardo Pontecorvo
- Antonino Santisi
- Anna Sismo
- Ippolita Veltre
- Donatella Zadera
- Clara Zaffino