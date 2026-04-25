Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di Alleanza Verdi Sinistra: i NOMI dei candidati

Alleanza Verdi Sinistra ha definito e ufficializzato la propria lista in ottica delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria

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Anche Alleanza Verdi Sinistra ha definito e ufficializzato la propria lista in ottica delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, che si terranno a fine maggio. Il movimento, nella coalizione di CentroSinistra, supporterà il candidato Mimmo Battaglia. Qui di seguito tutti i nomi dei candidati della lista per il Consiglio Comunale, ufficializzati a poche ore dal gong del deposito ufficiale di tutte le liste, ovvero oggi – sabato 25 aprile – alle ore 12.

Ecco i nomi:

  1. Antonino Amodeo (detto Nino)
  2. Dario Baccellieri
  3. Tiziana Raffaella Biondi
  4. Maria Pia Callea
  5. Giuseppe Cantarella
  6. Massimo Cogliandro
  7. Federica Corasaniti
  8. Anna Cristofaro
  9. Filomena Crucitti (detta Menita)
  10. Demetrio Delfino
  11. Gaetana Distefano (detta Silvana)
  12. Danilo Emo
  13. Dionisia Falzea
  14. Barbara Foti
  15. Patrizia Maria Paola Luciana Eletta
    Gambardella
  16. Maria Guarnaccia
  17. Elena Maria Antonietta lacopino
  18. Danilo Lampasi
  19. Francesco Le Pera (detto Franco)
  20. Laura Marchetti
  21. Emmanuela Antonia Marcianò (detta
    Emma)
  22. Maria Grazia Marrapodi
  23. Antonino Massara (detto Tommy)
  24. Orazio Modafferi
  25. Caterina Sorina Muraca
  26. Maria Antonella Politi
  27. Gerardo Pontecorvo
  28. Antonino Santisi
  29. Anna Sismo
  30. Ippolita Veltre
  31. Donatella Zadera
  32. Clara Zaffino
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