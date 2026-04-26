Elezioni comunali Platì, Rosario Sergi: “la nostra lista sarà ricusata, valuteremo il ricorso al Tar”

Rosario Sergi, candidato sindaco di Platì, attraverso i social, è intervenuto sulla vicenda che coinvolge la sua lista elettorale, comunicando che la Commissione Elettorale Circoscrizionale di Locri ha reso noto che la sua candidatura sarà ricusata. “La Commissione ci ha comunicato che la nostra lista sarà ricusata per una presunta mia posizione di ineleggibilità”, ha affermato Sergi. Il candidato ha precisato che si sta preparando ad attendere la notifica formale del decreto, così da poter prendere una decisione informata sulla possibilità di ricorrere al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale).

Sergi ha voluto rassicurare i suoi sostenitori e la cittadinanza, esprimendo fiducia nella risoluzione positiva della situazione. “Vi ringrazio per la fiducia accordata”, ha aggiunto, sottolineando il supporto ricevuto dalla comunità di Platì. “Confido nella risoluzione positiva della vicenda e sono determinato a continuare a lavorare per il bene del nostro paese”, sottolinea.