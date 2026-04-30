Elezioni Comunali: i NOMI dei candidati sindaco nei comuni in provincia di Messina

Sono 17 i comuni al voto il prossimo 24 e 25 maggio in provincia di Messina: oltre al capoluogo di provincia, ci sono Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

I candidati sindaco

A Graniti è sfida tra Carmelo Lo Monte e Francesco Lo Giudice. A Merì si contenderanno la fascia da sindaco Nino Siracusa e Giusi Cicciari. A Saponara è sfida tra Giuseppe Merlino, Peppe Rizzo e Maria Soidalieri. Ad Alì Terme Tommaso Micalizzi sfida Alessandro Triolo. A Naso sono candidati a sindaco Gaetano Nanì e Daniele Letizia. A Raccuia uno solo il candidato: Ivan Martella. Stessa cosa San Salvatore di Fitalia con Giuseppe Pizzolante.

A Malfa tre candidati a sindaco: Giuseppe Siracusano, Maurizio Isaja e Claudio Saltalamacchia. A Basicò Antonio Cotone sfida Filippo Pelleriti. A Limina l’uscente Filippo Ricciardi sfida Jenny Spadaro. A Malvagna i candidati sono Nino Panebianco e Rita Mungiovino. A Savoca i candidati sono Massimo Stracuzzi e Pio Informante. A Mirto Maurizio Zingales è l’unico candidato.