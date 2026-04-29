Elezioni Barcellona Pozzo di Gotto 2026: 3 i candidati a sindaco, De Luca punta su Scolaro

Si delinea in modo chiaro lo scenario delle elezioni comunali a Barcellona Pozzo di Gotto, dove saranno tre i candidati a contendersi la carica di primo cittadino. La notizia più rilevante riguarda senza dubbio l’assenza del sindaco uscente Pinuccio Calabrò, che non sarà della partita dopo la mancata ricandidatura da parte della sua coalizione. In vista delle amministrative 2026, il confronto elettorale si presenta quindi a tre, con una competizione che si preannuncia significativa per il futuro amministrativo della città.
Centrodestra compatto su Nicola Barbera
Nel campo del centrodestra, la coalizione si presenta unita attorno al nome di Nicola Barbera. Dopo l’uscita di scena di Calabrò, le forze politiche dell’area hanno trovato una sintesi convergendo su una candidatura condivisa, puntando sulla compattezza come elemento chiave per affrontare la competizione elettorale.
Centrosinistra in campo con David Bongiovanni
Sul fronte opposto, il centrosinistra schiera David Bongiovanni, consigliere comunale uscente. La sua candidatura si inserisce in una strategia che punta su una figura già presente nell’attività amministrativa cittadina, con l’obiettivo di intercettare il consenso degli elettori attraverso un profilo politico radicato nel territorio.
Sud Chiama Nord punta su Scolaro
Completa il quadro dei candidati Melangela Scolaro, scelta dall’onorevole Cateno De Luca per rappresentare il movimento Sud Chiama Nord. La candidatura si inserisce nella strategia politica del movimento, sempre più presente nelle dinamiche elettorali locali. La decisione di De Luca di puntare su Scolaro conferma la volontà di incidere anche nel contesto di Barcellona Pozzo di Gotto, offrendo agli elettori una terza opzione rispetto ai tradizionali schieramenti.