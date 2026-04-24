Circoscrizioni a Reggio Calabria, il sostegno di Forza Italia Giovani alle candidature nel CentroDestra

Sostegno politico e entusiasmo da parte dei Giovani di Forza Italia della Città Metropolitana di Reggio Calabria per le candidature alle Presidenze delle Circoscrizioni annunciate dal candidato sindaco Francesco Cannizzaro. “Accogliamo con grande entusiasmo la presentazione dei candidati alle Presidenze delle Circoscrizioni annunciata dal candidato Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, una scelta che rappresenta in maniera chiara e concreta la volontà di aprire una nuova stagione amministrativa per la nostra città”. A dichiararlo in una nota è il Segretario dei Giovani di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Camera.

“La candidatura di giovani come Simone, Emanuela e Giuseppe costituisce il segno tangibile di quel rinnovamento che i cittadini attendono da tempo e che oggi si traduce in scelte coraggiose e credibili – prosegue Camera – non si tratta soltanto di un ricambio generazionale, ma della valorizzazione di ragazze e ragazzi preparati, competenti, radicati nei quartieri e pronti ad assumersi responsabilità istituzionali. Il Centrodestra ed in particolar modo Forza Italia dimostra ancora una volta di credere realmente nelle nuove generazioni, affidando loro ruoli centrali nei territori e nelle circoscrizioni, presìdi fondamentali di partecipazione, ascolto e vicinanza ai bisogni concreti della comunità” sottolinea Camera.

“Come Giovani di Forza Italia Reggio Calabria esprimiamo orgoglio per una proposta politica che guarda al futuro, che investe sul merito e che punta sulle energie migliori della città. È questa la strada giusta per restituire entusiasmo ai cittadini e costruire una Reggio Calabria più moderna, efficiente e protagonista”. E conclude: “le candidature presentate dall’On. Cannizzaro lanciano un messaggio chiaro: il futuro si costruisce oggi, dando spazio a chi ha idee, passione e voglia di fare. I Giovani di Forza Italia Reggio Calabria saranno in prima linea, con determinazione e passione, per sostenere questo progetto di cambiamento e contribuire alla vittoria di Francesco Cannizzaro”.