Catanzaro-Viola, 4° QT: ultimi minuti di gioco, si decide il derby di Calabria e la lotta al 1° posto!

Ultima giornata di regular season, derby di Calabria: la Viola sfida Catanzaro con in palio il primo posto in classifica. I neroarancio non sono padroni del proprio destino e giocheranno con un occhio e un orecchio a quello che succede fra Messina e Matera: serve un ko dei lucani e una vittoria dei reggini per ottenere il primo posto, in caso di arrivo a pari punti, infatti, Matera chiuderà la regular season in vetta per le due vittorie negli scontri diretti con i neroarancio.
StrettoWeb seguirà Catanzaro-Viola con il suo LIVE testuale raccontando la partita in diretta ai propri lettori.
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4° QT
Ultimi 10 minuti di gioco, la Viola ha bisogno di un mezzo miracolo ripartendo dal punteggio di 70-54. Messina stravince 73-56 contro Matera all’inizio dell’ultimo quarto: ricordiamo che se la Viola dovesse vincere e Matera perdere, i neroarancio sarebbero primi, a pari punti Matera resterebbe avanti per gli scontri diretti.
Primi 2 per Agbortabi (70-56). Bomba di Luzza (73-56). Laganà va fino in fondo, 2 con contatto (73-58).
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Fine 3° QT - Viola sotto 70-54
Si torna in campo per la ripresa. Due liberi per Fernandez (49-39). Due per Canestrari (51-39). Luzza stoppa Laganà. Laganà ruba palla, fallo antisportivo su di lui: 1/2 dalla lunetta (51-40). Realizza Giglio, con libero extra (54-40). Realizza Tomcic, serata complicata per la Viola (56-40). Tecnico a Marangon e Canestrari, scambio di ‘carezze’ fra i due. Laganà per Fernandez, tripla dell’argentino (56-43).
Clark in lunetta: Clark fa 1/2 (56-44). Messina vince 64-43 contro Matera. Capitan Battaglia realizza da 3 (59-44). Perde palla Zampa, poi commette fallo sul tiro di Greco: 2/2 (61-44). Tripla di Zampa (61-47). Dozic in lunetta: 1/2 (62-47). Marini, due con fallo: libero extra dentro (62-50). In lunetta Battaglia: 1/2 (63-50). Clark in lunetta: 1/2 (63-51). Tripla di capitan Battaglia! (66-51).
Zampa in lunetta: ancora 1/2 (66-52). Dozic in tap-in (68-52). Laganà fa 2/2 dalla lunetta (68-54). Ultimi due per Tomcic (70-54). Fine terzo periodo.
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Fine 2° QT - Viola sotto 49-37
Inizia il secondo quarto, Clark e Fernandez per la Viola, doppio play per Cadeo. Dozic in lunetta: 2/2 (29-15). Fiusco risponde (29-17). Dozic realizza, ma resta giù Marangon per un colpo al volto (31-17). Fernandez finta il tiro, penetra, passa sotto il canestro e segna con la reverse (31-19). Dozic realizza (33-19). Tripla di Clark (33-22). Tomcic pesca Dozic, 2 da sotto (35-22). Fallo su Tomcic che realizza: libero dentro (38-22). In lunetta Manu Fernandez: 2/2 per il capitano della Viola (38-24). Tripla di Laganà! (38-27). Due per Clark, la Viola torna sotto la doppia cifra di vantaggio (38-29). Timeout per coach Sant’Ambrogio.
Tripla di Canestrari! (41-29). Canestrari in lunetta: 2/2 (43-29). Due per Laganà (43-31). Tap-in di Greco, dorme la Viola in difesa (45-31). Flopping a Greco, in lunetta Laganà che realizza (45-32). Clark ne mette 2 (45-34). Fernandez fa 2/2 dalla lunetta (45-36). Ancora Fernandez in lunetta: questa volta 1/2 (45-37). Stesso score per Luzza dall’altra parte (46-37). Okiljevic da 3 con 3 secondi al termine! Che mazzata… (49-37). Finisce qui il primo tempo.
Uno sguardo al PalaTracuzzi: Messina avanti 45-36 su Matera all’intervallo lungo. Ricordiamo che in caso di ko dei lucani e vittoria della Viola i neorarancio sarebbero primi.
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Fine 1° QT - Viola sotto 27-15
Inizia la gara. Coach Cadeo schiera Fernandez, Laganà, Zampa, Maresca e Marini. Per Catanzaro out Tyrtyshnik. Primi due per Okiljevic in tap-in (2-0). Tomcic raddoppia (4-0). Tripla di Okiljevic (7-0). Laganà subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (7-2). Tomcic finta la tripla, penetra e ne mette 2 (9-2). Maresca dal post basso (9-4). Canestrari in lunetta: 2-2 (11-4). Realizza Fernandez (11-6). Laganà accorcia (11-8). Bomba di Canestrari (14-8). Zampa fa 1/2 dalla lunetta (14-9). Tripla di Giglio! (17-9).
Fiusco in lunetta: 1/2 (17-10). Ruba palla Laganà, assist per Fiusco che realizza da sotto (17-12). Primi 2 per Gaye (19-12). Due su due per Fiusco dalla lunetta (19-14). Tripla di Angelo Luzza! (22-14). Gaye ruba palla e va a schiacciare (24-14). Tripla di capita Battaglia! (27-14). Agbortabi a cronometro fermo: 1/2, Viola imprecisa dalla lunetta e abbastanza fuori dal match (27-15). Finisce il primo quarto.