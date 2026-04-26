Catanzaro-Viola, 4° QT: ultimi minuti di gioco, si decide il derby di Calabria e la lotta al 1° posto!

Ultima giornata di regular season, derby di Calabria: la Viola sfida Catanzaro con in palio il primo posto in classifica. I neroarancio non sono padroni del proprio destino e giocheranno con un occhio e un orecchio a quello che succede fra Messina e Matera: serve un ko dei lucani e una vittoria dei reggini per ottenere il primo posto, in caso di arrivo a pari punti, infatti, Matera chiuderà la regular season in vetta per le due vittorie negli scontri diretti con i neroarancio.

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