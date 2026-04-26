Bagarre clamorosa nell’ultima giornata! Arrivo a 4 in vetta nel girone della Viola: la classifica finale e gli accoppiamenti Playoff

Un finale incredibile quello della 30ª Giornata di Serie B Interregionale Girone F. Mentre in vetta si facevano i calcoli fra primo e secondo posto che avrebbero coinvolto solo Matera e Viola, si è verificato un finale a 4 squadre, a pari punti a quota 40, con annessa classifica avulsa. Infatti, Matera è stata sconfitta nettamente a Messina (88-73) e anche la Viola è stata battuta da Catanzaro (84-78) fallendo l’aggancio alla vetta solitaria. Contestualmente, Brindisi ha battuto Castellaneta (79-75) e Ragusa ha vinto a Rende (85-88).

Dopo i calcoli della classifica avulsa relativi agli scontri diretti, Matera ha mantenuto la prima posizione, la Viola ha chiuso seconda, Brindisi ha scavalcato Ragusa al terzo posto con i siciliani quarti. Quinta piazza per Catanzaro che battendo la Viola ha scavalcato Barcellona. Messina si è assicurata il settimo posto mantenendo uno score casalingo pazzesco (solo un ko contro Barcellona), ultima piazza Playoff per Monopoli che, alla vigilia della stagione, doveva essere la principale candidata alla promozione. In coda retrocede Mola. Rende, Bari, Corato e Molfetta ai Playout. Stagione finita con relativa salvezza per Castellaneta e Milazzo.

Risultati 30ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 26 aprile

Ore 18:00

Monopoli-Corato 78-75

Rende-Ragusa 85-88

Molfetta-Mola 85-60

Messina-Matera 88-73

Brindisi-Castellaneta 79-75

Catanzaro-Viola 84-78

Bari-Milazzo 65-68

Riposa: Barcellona

Classifica Serie B Interregionale Girone F

Matera 40 Viola 40 Brindisi 40 Ragusa 40 Catanzaro 34 Barcellona 32 Messina 30 Monopoli 30 Milazzo 28 Castellaneta 26 Molfetta 26 Corato 24 Bari 14 Rende 10 Mola 6 (R)

Classifica Serie B Interregionale Girone E

Carver Roma 42 Avellino 40 Stella EBK Roma 40 Viterbo 36 Angri 34 Cagliari 28 Benevento 26 Aquilano 24 Tiber Roma 22 Marigliano 18 Sennori 16 Ostiense 16 Antoniana 12 Caiazzo 10

Tabellone Playoff

Matera-Aquilano

Viterbo-Catanzaro

Avellino-Messina

Ragusa-Angri

Stella EBK Roma-Barcellona

Viola-Benevento

Brindisi-Cagliari

Carver Roma-Monopoli

Tabellone Playout