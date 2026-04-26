La capolista Matera cade al PalaTracuzzi, Messina festeggia i Playoff: le FOTO più belle del match

Al PalaTracuzzi è vita dura per tutti. Lo ha scoperto, a sue spese, anche la capolista Matera. Il fortino della Basket School Messina è infernale, con un pubblico rumoroso e una squadra che si trasforma: 12 vittorie e 2 sole sconfitte, stesso score della Viola al PalaCalafiore, giusto per fare un paragone. Questa sera una vittoria netta per 88-73 su Matera, frutto dei 20 punti di Vinciguerra, dei 18 di Warden e della doppia doppia di Chakir con 13 punti e 10 rimbalzi.

Un successo che ha permesso ai peloritani di festeggiare il raggiungimento dei Playoff. Nella nostra gallery le foto più belle del match.