Cannizzaro fa visita a Battaglia: il VIDEO storico dell’abbraccio tra grandi amici che alza il livello della campagna elettorale di Reggio

Su StrettoWeb ne abbiamo parlato spesso, le Comunali di Reggio Calabria 2026 saranno un punto di svolta per la città. Chiunque sia il candidato vincitore. Perchè, dopo 12 anni di buio targati Giuseppe Falcomatà, la città può rinascere con candidati di alto livello, conoscitori della politica, esperti. Un livello non solo politico, ma umano, decisamente alto. Lo dimostrano i toni di questa campagna elettorale che, nonostante le idee diverse e il confronto politico, non sono mai sfociati in scontri, toni infuocati, veleni. Un cambiamento netto con il passato che viene confermato anche da un video social che vede Francesco Cannizzaro e Domenico Battaglia, i due principali candidati alla vittoria, incontrarsi, salutarsi e abbracciarsi.

Il video storico: Cannizzaro fa visita a Battaglia

Nella serata odierna Cannizzaro aprirà la sua campagna elettorale a Piazza De Nava. Inizialmente, il candidato del centrodestra avrebbe dovuto tenere il suo comizio in Piazza Duomo, ma a causa di un clamoroso errore del Comune, ha dovuto cambiare location. A pochi metri da Piazza De Nava è presente la segreteria politica di Mimmetto Battaglia. Con l’occasione, nel pieno rispetto dell’amicizia personale, ancor prima che del confronto politico serio e cordiale che ha caratterizzato la campagna elettorale di entrambi, fin dagli albori, Cannizzaro ha scelto di far visita a Battaglia. Un bel gesto, tutt’altro che scontato, dopo una sorta di ‘invasione di campo’ tutt’altro che voluta.

“Come sapete stasera alle 18.30 apriamo la campagna elettorale qui vicino, a Piazza De Nava. Nella zona limitrofa c’è la segreteria del mio competitor principale, il mio amico Mimmo Battaglia. Sentivo il dovere di venire a salutare un vero signore della politica, il mio amico Mimmo Battaglia. Quindi siamo qui a salutarci, ad abbracciarci ed augurarci reciprocamente l’in bocca al lupo“, ha dichiarato Cannizzaro in un video social nel quale fa visita alla segreteria politica di Battaglia, chiamandolo “amico”.

Se ripensiamo al passato, agli scontri fra Scopelliti e Naccari Carlizzi, o agli insulti volati tra Falcomatà e Minicuci, gesti come questi segnano una cesura netta con il passato.

Il candidato del centrosinistra ha accolto quello di centrodestra, rispondendo: “grande Ciccio che è passato oggi a salutarmi, questo è il segno di una campagna elettorale che si fa nel rispetto delle persone, dei contenuti di avere Reggio soprattutto nel cuore, l’idea di una città che va amministrata bene. Però i gesti come questi ti riempiono il cuore sull’idea che si possa veramente fare una campagna elettorale distesa e tranquilla“.

Abbracci, parole di elogio, toni distesi. Un comportamento che dovrebbe essere la normalità della politica, troppo spesso svilita fra urla, attacchi, bassezze dialettiche e morali. La speranza è che anche il livello del confronto, non più del contrasto, in Consiglio Comunale, chiunque dei due siede fra i banchi della maggioranza e dell’opposizione, possa essere alto e costruttivo.

Un cambio di paradigma che eleva il livello di una campagna elettorale decisiva per il presente e il futuro di Reggio Calabria e che lascia in eredità, alle classi politiche future, un galateo dal quale ripartire per innalzare, sempre più, il livello della politica e della città.