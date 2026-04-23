Area integrata dello Stretto, cosa è cambiato in 60 anni? Il Prof Limosani fa un salto nella storia e poi rilancia il progetto del grande Politecnico | INTERVISTA

Dettagliata, interessante, precisa. In tre parole, la relazione del Professore Michele Limosani, Docente Ordinario di politica economica all’Università di Messina. Limosani, tra i relatori del convegno odierno alla Camera di Commercio di Messina sull’importanza dell’area integrata dello Stretto, subito dopo l’evento si è concesso ai microfoni di StrettoWeb per un’intervista. E, snocciolando qualche cenno storico, ha fatto riferimento alla figura del Professore Luigi Gambi, il primo a coniare il termine di Regione dello Stretto, 60 anni fa, ma anche il primo a riconoscere una scarsa produttività dell’area nonostante le tantissime risorse. Da qui, la domanda: ma in 60 anni è cambiato qualcosa?

Un po’ amaramente, rispondendo difatti alla domanda, Limosani ha rilanciato un progetto interessante: un grande Politecnico dello Stretto, sfruttando l’Università di Architettura a Reggio Calabria e quella di Ingegneria a Messina. Usufruendo, dunque, anche del capitale universitario e dei giovani. Questa proposta, nei giorni scorsi, è stata rilanciata anche dal Sindaco Federico Basile, ricandidatosi in vista della nuova tornata elettorale. Di seguito l’intervista completa.